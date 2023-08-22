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Investimentos

Veículos da GWM são “finalizados” no Porto de Vitória

Executivos da empresa no Brasil estiveram com governo do ES, que possui atrativos para instalação, inclusive, de uma fábrica de baterias

Publicado em 

22 ago 2023 às 08:49

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 08:49

GWM Haval H6 Premium HEV
O Haval H6 Premium HEV foi um dos primeiros modelos da GWM a desembarcar e ser comercializado no Brasil Crédito: GWM/Divulgação
O Espírito Santo tem se tornado uma peça fundamental na chegada de carros importados pelo Porto de Vitória. Já foram flagrados, antes mesmo do lançamento, o superesportivo Civic Type R, e as picapes da Ford Maverick e F-150. O porto se tornou, inclusive, uma passagem para “finalização” dos modelos trazidos pela montadora chinesa Great Wall Motors (GWM) antes de serem enviados para seus compradores e concessionárias da marca.
Conforme explica o CCO da GWM Brasil, Oswaldo Ramos, o Porto de Vitória tem pontos de valor agregado, a começar pelo fato de a operação de faturamento ser feita a partir dali. E também foram internalizadas algumas operações, dentro do porto, como acessórios sendo montados nos modelos antes mesmo deles saírem para o restante do Brasil. 
“O modelo já sai customizado do porto. A GWM Brasil é uma empresa feita por brasileiros para brasileiros, portanto, não adianta trazer o mesmo carro que se faz na China para cá. É preciso que se conheça bem o mercado nacional e isso faz toda a diferença de nossos carros”, complementa.

Nova loja no ES e lançamentos

Os executivos da empresa estiveram no Estado para uma série de agendas, incluindo a inauguração da primeira loja da marca, a GWM Lider. A montadora, que iniciou suas operações com as vendas do SUV Haval H6 pelo Mercado Livre, agora inicia uma nova fase, escolhendo grupos e locais estratégicos para continuar sua expansão, conforme explica Ramos.
“Temos previsto um investimento de R$ 10 milhões em 10 anos no Brasil, divididos em ciclos de investimento de produtos. No entanto, com a aceitação da marca, temos visto que esse ciclo está vindo mais rápido do que imaginamos. A ideia é sempre nacionalizar a produção e deixar os carros de nicho serem importados”, diz.
A comercialização por meio do Mercado Livre ainda existe, explica Bastos, mas agora a concessionária será o “ponto de contato” com a marca quando o veículo chegar. “O comprador preciso selecionar a concessionária que fará o seu serviço de entrega e a entrega técnica. E, futuramente, as revisões”, explica.
Picape GWM Poer
A Picape Poer deve ser o primeiro modelo híbrido flex de picape no Brasil Crédito: GWM/Divulgação
Para este ano, a montadora tem ainda o lançamento do Ora 3, já em pré-reserva, que promete entrar na briga dos modelos elétricos até R$ 200 mil, fazendo frente dom o BYD Dolphin, que até agora é o carro elétrico mais vendido no país. O lançamento do hatch está previsto para esta semana ainda, na quinta-feira (24). Já mais para a frente, provavelmente em 2024, deve chegar a Poer, que promete ser a primeira picape híbrida flex do país, entrando para uma disputa que está longe de terminar, visto as expectativas de lançamentos no segmento de picapes para este ano ainda.
Segundo o diretor de Assuntos Institucionais da empresa, Ricardo Bastos, a GWM é líder na China em picapes e a Poer entra no mercado para brigar com os modelos que já estão estabelecidos, oferecendo o que o comprador procura nesse tipo de veículo, principalmente para trabalho, que é potência (modelo pode chegar a 300 cv) e economia.
“Vai ter economia, pois o quilômetro rodado da picape tem que ser mais barato do que uma a diesel. A nossa briga não é com outros modelos elétricos e sim com os modelos a combustão”, explica.

Fábrica de baterias e caminhão a hidrogênio

Os executivos da empresa estiveram também reunidos com o governo do Espírito Santo, onde conheceram as vantagens competitivas que o Estado apresenta devido à localização estratégica, seu complexo portuário, da implantação de uma Zona de Processamento para Exportação (ZPE) e política de incentivos tributários do Estado.
GWM Ora 03
O 100% eletrificado GWM Ora 03 já está com pré-reserva antes do lançamentodo Crédito: GWM/Divulgação
Essas vantagens competitivas, inclusive, podem tornar o ES em local ideal para a instalação de uma fábrica de baterias da marca no Brasil, segundo foi adiantado pela coluna Abdo FIlho nesta segunda (21), em A Gazeta.
Foram discutidos ainda os benefícios regionais e a viabilidade de utilização do Porto de Vitória também para futura exportação de veículos da GWM para outros países, por conta da ZPE. A partir de 2024, a GWM começará a produzir seu primeiro veículo nacional em Iracemápolis, no interior de São Paulo.
Outro assunto foi a possibilidade da inclusão do estado no projeto de veículos a hidrogênio da GWM, que prevê o estabelecimento de rotas de transporte de carga no território brasileiro com caminhões a hidrogênio. A previsão é que o primeiro caminhão a hidrogênio da GWM, que será usado nos testes iniciais, chegue ao Brasil até o final deste ano, desembarcando pelo Porto de Vitória.

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