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Vendas em alta

Preços de carros usados e seminovos continuam em queda em julho

Alta na venda de veículos 0km depois do programa de incentivos do governo tem impulsionado para baixo os valores de venda dos modelos com mais de um ano de uso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2023 às 15:02

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 15:02

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O ritmo de vendas, com média diária de 10.743 unidades, contribuiu para redução dos estoques dos fabricantes e concessionárias, Crédito: Shutterstock
O mês de julho deu continuidade à tendência de alta nas vendas de veículos 0km registrada em junho, por conta do programa de incentivos do governo federal. Com isso, o cenário de queda de preços permaneceu o mesmo para modelos com mais de um ano de uso, segundo levantamento realizado pela Kelley Blue Book (KBB). Apenas modelos zero quilômetro ano/modelo 2023/2024 apresentaram uma discreta variação de 0,35%.
Os veículos seminovos com até três anos de uso seguiram com os preços em queda de preços em julho - mesmo com a inclusão dos modelos 2023/2024. Os preços dos carros usados (de 4 a 10 anos de uso) se mantiveram em queda durante julho de 2023, de acordo com o levantamento do MVP da KBB Brasil.
O ritmo de vendas, com média diária de 10.743 unidades, contribuiu para redução dos estoques dos fabricantes e concessionárias, que chegaram a mais de 250 mil veículos no final de maio, e agora estão abaixo de 200 mil unidades.
Devido ao nível de estoque que havia disponível, a produção de julho não manteve o ritmo acelerado das vendas. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), o quadro foi de estabilidade nos números, apesar das paralisações por férias coletivas, lay-offs e outros ajustes da oferta à demanda.

Preço de elétricos em queda

E por falar em preços em queda, o lançamento do compacto 100% elétrico da BYD, Dolphin por menos de R$ 150 e a promessa do lançamento de outro compacto, da também chinesa GWM, o Ora 03, na mesma faixa de preço, tem feito com que as demais montadoras reajuste para baixo os preços de seus modelos no mercado e também o de seminovos e usados.
No levantamento de julho da KBB Brasil os compactos Caoa Chery iCar e JAC E-JS1, foram os únicos modelos elétricos que apresentaram alguma desvalorização: -3,30% e -3,25%, respectivamente. A van JAC IEV 750, no entanto, foi o único modelo movido a eletricidade a registrar alta no preço (12,77%).

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