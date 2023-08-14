Preços de carros usados e seminovos continuam em queda em julho

O ritmo de vendas, com média diária de 10.743 unidades, contribuiu para redução dos estoques dos fabricantes e concessionárias, Crédito: Shutterstock

O mês de julho deu continuidade à tendência de alta nas vendas de veículos 0km registrada em junho, por conta do programa de incentivos do governo federal. Com isso, o cenário de queda de preços permaneceu o mesmo para modelos com mais de um ano de uso, segundo levantamento realizado pela Kelley Blue Book (KBB). Apenas modelos zero quilômetro ano/modelo 2023/2024 apresentaram uma discreta variação de 0,35%.

Os veículos seminovos com até três anos de uso seguiram com os preços em queda de preços em julho - mesmo com a inclusão dos modelos 2023/2024. Os preços dos carros usados (de 4 a 10 anos de uso) se mantiveram em queda durante julho de 2023, de acordo com o levantamento do MVP da KBB Brasil.

O ritmo de vendas, com média diária de 10.743 unidades, contribuiu para redução dos estoques dos fabricantes e concessionárias, que chegaram a mais de 250 mil veículos no final de maio, e agora estão abaixo de 200 mil unidades.

Devido ao nível de estoque que havia disponível, a produção de julho não manteve o ritmo acelerado das vendas. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), o quadro foi de estabilidade nos números, apesar das paralisações por férias coletivas, lay-offs e outros ajustes da oferta à demanda.

Preço de elétricos em queda

E por falar em preços em queda, o lançamento do compacto 100% elétrico da BYD, Dolphin por menos de R$ 150 e a promessa do lançamento de outro compacto, da também chinesa GWM, o Ora 03, na mesma faixa de preço, tem feito com que as demais montadoras reajuste para baixo os preços de seus modelos no mercado e também o de seminovos e usados.