Carro de leilão: quais as vantagens e o que ficar de olho na hora de adquirir um

Quando o assunto é carro de leilão, muitas dúvidas sobre esse processo podem afligir os compradores Crédito: Shutterstock

Comprar um carro requer planejamento. Por isso, ficar de olho no preço e nas condições do veículo são etapas importantes. Quando o assunto é carro de leilão, uma alternativa mais barata para quem quer investir em um automóvel, muitas dúvidas sobre esse processo podem afligir os compradores. Conversamos com um time de especialistas da área para entender um pouco mais sobre essa modalidade de venda e no que ficar de olho.

De acordo com o consultor automotivo Pedro Leilões, que trabalha há mais de 10 anos nesse mercado, comprar um carro com passagem por leilão pode ser uma grande oportunidade de economizar até 50% no valor do veículo. Mas atenção, é preciso sempre ficar atento à credibilidade do site ou do meio em que está sendo realizado o leilão.

“Por se tratar da compra de um bem, o ideal é estar atento à confiabilidade do site, leitura do edital do leilão, análise de custos, taxas, documentos e manutenções. Tudo deve ser muito bem calculado para que seja feita uma boa compra”, afirma.

No Espírito Santo, a Prefeitura de Vitória, por exemplo, realiza leilões de veículos patrimoniais que depois de um tempo de utilização acabam sendo destinados a esse modelo de venda devido à manutenção não se provar viável para a administração municipal, explica a presidente da Comissão de Leilões da Prefeitura, Selene Vicentini.

Isso acaba se tornando um movimento de ganha-ganha, porque além de ajuda a desocupar espaço e retornar orçamento para novos investimentos na Capital, os interessados podem adquirir um veículo seja para utilização, seja para revenda ou trabalho com peças automotivas.

“Todo o nosso procedimento é feito de forma on-line em que são oferecidos lances. A partir do momento em que publicamos o edital, existe um período de visitação, com a possibilidade de participação de pessoas físicas ou jurídicas”, explica.

Outra plataforma que tem desenvolvido trabalhos no ramo de leilões é a Copart Brasil . O presidente do site, Adiel Avelar, afirma que o objetivo sempre foi democratizar o acesso a esse modelo de negócios de levar ferramentas para que qualquer pessoa no país possa adquirir um veículo por leilão.

“Temos uma transparência muito grande, além da variedade de veículos, desde modelos para colecionador até carros de luxo. Atuamos para certificar de que o comprador esteja adquirindo um produto sem problemas, com documento em dia e uma grande vantagem econômica”, detalha.

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