Transportar pets do lado de fora ou soltos no carro é infração grave

O artigo 169 do CTB prevê infração leve e três pontos na carteira para ato de dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança, onde se enquadra o transporte de pet solto no veículo.

Já o artigo 235 do mesmo código ressalta a proibição de transporte de animais na parte externa do veículo, seja no teto, seja no capô, ou com a cabeça para fora da janela ou de qualquer parte do veículo. Caso isso ocorra, será multa grave e cinco pontos na habilitação.

Por fim, o artigo 252 enquadra, entre outras coisas, como ilegal levar os animais no colo ou à sua esquerda, junto à janela, sob pena de multa média e quatro pontos na CNH.

