O que é preciso levar em conta antes de instalar GNV no carro?

O GNV é uma alternativa para quem roda muito diariamente com automóvel Crédito: Divulgação

Para driblar os altos gastos com abastecimento em razão dos frequentes reajustes nos preços da gasolina e do etanol, muitos motoristas ainda optam pela conversão do veículo ao gás natural veicular (GNV ). Os especialistas até concordam que a maior vantagem desse tipo de combustível é ser mais econômico, mas a falta de informação dos condutores pode prejudicar a saúde do automóvel e, no final das contas, essa instalação pode não valer tanto a pena assim.

O GNV é um combustível de origem fóssil, considerado uma alternativa mais limpa por não emitir óxidos de enxofre e chumbo e por possuir menor preço de comercialização.

Para um veículo usar esse tipo de gás como fonte de abastecimento, é preciso realizar, primeiro, um procedimento comumente chamado de conversão — embora aconteça, na realidade, apenas uma adaptação do carro. A instalação desse sistema é capaz de fazer uma mudança no motor para que ele aceite o combustível a gás, e não somente a gasolina ou o etanol liquido.

O processo consiste na adição de uma central eletrônica de controle de injeção do GNV no motor do veículo, por meio de um kit que integra um redutor de pressão, filtro, sensor de pressão, fluxo e temperatura do combustível, além de mangueiras de gás e água, bicos injetores e o próprio cilindro de armazenamento exclusivo para o gás. Contudo, o veículo permanece com o sistema original de combustível líquido funcionando normalmente.

Como funciona: O processo consiste na adição de uma central eletrônica de controle de injeção do GNV no motor do veículo, por meio de um kit que integra um redutor de pressão, filtro, sensor de pressão, fluxo e temperatura do combustível, além de mangueiras de gás e água, bicos injetores e o próprio cilindro de armazenamento exclusivo para o gás. Contudo, o veículo permanece com o sistema original de combustível líquido funcionando normalmente.

Em média, essa conversão custa entre R$ 3.500 e R$ 9 mil, dependendo do veículo e do kit escolhido. O serviço de instalação dura por volta de cinco a oito horas e as oficinas especializadas precisam de homologação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Fazendo as contas

01 Gastos O que é preciso colocar na ponta do lápis é que, embora o m³ de GNV renda mais de 12 km, acima dos 10 km que rende um litro de gasolina e dos 7 km em um litro de etanol, o custo de manutenção anual pode ser alto e a vistoria precisa ser feita a cada ano após o cadastramento no Inmetro e a obtenção do Certificado de Segurança Veicular (CSV). Portanto, matematicamente, o kit GNV só vale a pena para quem roda muito. 02 Valorização Outro ponto a ser considerado é que, somando todos esses fatores, o carro perde valorização no mercado. “Isso porque, normalmente, as pessoas não querem comprar um automóvel que já teve esse tipo de conversão”, observa o personal car Gabriel de Oliveira. 03 Manutenção Ainda segundo o consultor, quem é taxista, motorista por aplicativo ou que roda a partir de 30 mil quilômetros por ano, a manutenção para reverter a destruição da estrutura mecânica do carro e os custos adicionais com o kit pode compensar financeiramente a médio e longo prazo, mas depende unicamente da escolha de cada um.

Prática brasileira

Gabriel de Oliveira lembra que os carros tradicionais não são projetados para o uso do GNV, portanto, é uma prática mais comum de acontecer, principalmente, no Brasil.

A Fiat, por exemplo, lançou o Grand Siena 1.4 flex, que tinha a opção de sair de fábrica com a predisposição para receber o kit GNV, com custo adicional de R$ 720. Entretanto, acabou não vingando no mercado e foi substituído por outros modelos sem essa versão a gás. Até onde foi possível apurar, não existem modelos novos com essa modalidade que são vendidos no país atualmente.

O Fiat Grand Siena foi o único no mercado a trazer preparação para instalar GNV Crédito: FCA/divulgação

Uma explicação para a saída da linha pode ser que o desempenho desse sedã com o GNV tenha deixado a desejar. Assim como qualquer utilização desse tipo de combustão tem influência direta na saúde do carro.

“Por isso, a instalação desse tipo de mecanismo pode, mais cedo ou mais tarde, dar problemas mecânicos no funcionamento do veículo, como as bombas de combustível e outras partes mecânicas gerais”, avalia Gabriel.

Cleber Soares, gerente técnico da Clebercar, concorda que o GNV é uma tecnologia que demanda intensos cuidados. “É muito comum ver uma deterioração prematura das peças internas do carro quando o kit é usado. Se o veículo já estiver com desgaste anterior, não recomendo o uso de GNV”, afirma.

Precauções

Caso você decida que, ainda assim, você quer investir nesse tipo de procedimento, saiba que existem uma série de cuidados que devem ser considerados.