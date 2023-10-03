Hatches e sedãs ainda são maioria nos carros escolhidos pelos capixabas

Sedãs são a preferência dos capixabas que estão buscando um carro novo Crédito: Shutterstock

Apesar de serem paixão nacional (31,7% dos carros vendidos no país até julho), os SUVs ainda ocupam o banco de trás quando se fala dos capixabas. Uma pesquisa realizada pelo setor de Inteligência de Mercado e Marketing da Rede Gazeta mostrou que o domínio ainda é dos hatches e sedãs. Mas os SUVs vêm encostando nessa média.

Para a analista de Pesquisa de Mercado da Rede Gazeta Inayara Soares da Silva, a pesquisa revela que uma grande parcela da população capixaba (76%) possui veículos, o que demonstra a importância da mobilidade individual na Grande Vitoria. “E uma tendência de propriedade única, já que quem tem veículos (79%) possui apenas um carro. Isso pode indicar que a maioria dos domicílios têm um único veículo para atender às necessidades de transporte”, complementa.

De acordo com o levantamento, 79% dos capixabas têm pelo menos um carro. Destes, 37% são hatches, 35% sedãs e 27% SUV, as picapes ainda engatinham, com 6% da fatia do mercado e 1% para as vans.

Quando se olha as marcas de carro que o capixaba dirige, há um empate técnico entre as três primeiras colocadas: Volkswagen (18%), Fiat (17%) e Chevrolet (16%). Com a Hyundai e a Toyota empatadas em quarto lugar, com 1% cada uma, seguidas da Ford (10%), Renault 9(%), Honda (8%), Nissan (6%) e Jeep (4%).

Já quando se avalia a intenção de compra dos capixabas, os sedãs são a preferência dos capixabas, provavelmente em busca de um porta-malas maior e mais espaço para acomodar seus passageiros, com 37%, mas seguidos bem de perto dos SUVs (31%), que também trazem a possibilidade de um porta-malas maior (quando comparado a um hatch) e mais conforto, além de ser um veículo mais alto. Os hatches ficam em terceira posição, com 24% das intenções de compra, seguidos de picapes (7%) e das vans (1%).

“O fato de 52% dos entrevistados manifestarem a intenção de comprar um carro, principalmente a partir de 2024, indica um aumento potencial da demanda por veículos nos próximos anos. Os modelos sedã e SUV, bem como os carros flex, são os mais desejados pelos capixabas. Essa informação é valiosa para fabricantes e concessionárias”, analisa.

Motor flex é o preferido

A preferência é por modelos flex (59%), que já são a maioria dos modelos disponíveis no mercado, em seguida, estão os carros somente a gasolina (21%) e em terceiro os híbridos (11%), que têm um motor elétrico e outro movido a combustão. E por falar em eletrificação, a preferência por comprar um modelo elétrico fica em quinto lugar, com 3%, atrás ainda dos veículos a diesel (5%), na frente apenas dos carros abastecidos com GNV (1%).

Uma das motivações para a compra de um carro novo é a troca do modelo mais velho por um mais atualizado: 34% têm essa intenção. Já 24% querem realizar um sonho com a aquisição de um carro novo e 20% vão destinar o veículo para trabalho.

Na hora de comprar, 97% dos capixabas buscam informações sobre carros na internet, sendo que 33% desse total vai a sites especializados, 28% vai em sites de busca, 20% nos sites das marcas, 10% em perfis de avaliações de carros redes sociais e 6% em páginas que fazem avaliações de automóveis. Já 28% que busca informações fora da internet prefere ir até uma concessionária e a opinião de amigos e familiares conta muito para 20% dos entrevistados.

A concessionária é o principal local de compra dos capixabas: 50% preferem adquirir seu veículo por lá. Já 15% compram em revendedoras multimarcas e 10% diretamente com o proprietário, mesmo índice de quem decide comprar seu carro em um feirão de veículos (10%).

Para o capixaba é essencial que um veículo ofereça economia de combustível (51%), segurança (47%), seja de uma marca de boa reputação (30%), tenha bom espaço interno (21%), tenha tecnologia embarcada (17%), design e estilo (17%) e potência (16%).