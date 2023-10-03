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Hatches e sedãs ainda são maioria nos carros escolhidos pelos capixabas

Levantamento realizado mostra que tanto nos veículos comprados quanto na intenção de compra, os SUV ainda não são preferência no ES
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

03 out 2023 às 18:41

Publicado em 03 de Outubro de 2023 às 18:41

comprar carro, concessionária
Sedãs são a preferência dos capixabas que estão buscando um carro novo Crédito: Shutterstock
Apesar de serem paixão nacional (31,7% dos carros vendidos no país até julho), os SUVs ainda ocupam o banco de trás quando se fala dos capixabas. Uma pesquisa realizada pelo setor de Inteligência de Mercado e Marketing da Rede Gazeta mostrou que o domínio ainda é dos hatches e sedãs. Mas os SUVs vêm encostando nessa média.
Para a analista de Pesquisa de Mercado da Rede Gazeta Inayara Soares da Silva, a pesquisa revela que uma grande parcela da população capixaba (76%) possui veículos, o que demonstra a importância da mobilidade individual na Grande Vitoria. “E uma tendência de propriedade única, já que quem tem veículos (79%) possui apenas um carro. Isso pode indicar que a maioria dos domicílios têm um único veículo para atender às necessidades de transporte”, complementa.
De acordo com o levantamento, 79% dos capixabas têm pelo menos um carro. Destes, 37% são hatches, 35% sedãs e 27% SUV, as picapes ainda engatinham, com 6% da fatia do mercado e 1% para as vans.
Quando se olha as marcas de carro que o capixaba dirige, há um empate técnico entre as três primeiras colocadas: Volkswagen (18%), Fiat (17%) e Chevrolet (16%). Com a Hyundai e a Toyota empatadas em quarto lugar, com 1% cada uma, seguidas da Ford (10%), Renault 9(%), Honda (8%), Nissan (6%) e Jeep (4%).
Já quando se avalia a intenção de compra dos capixabas, os sedãs são a preferência dos capixabas, provavelmente em busca de um porta-malas maior e mais espaço para acomodar seus passageiros, com 37%, mas seguidos bem de perto dos SUVs (31%), que também trazem a possibilidade de um porta-malas maior (quando comparado a um hatch) e mais conforto, além de ser um veículo mais alto. Os hatches ficam em terceira posição, com 24% das intenções de compra, seguidos de picapes (7%) e das vans (1%).
“O fato de 52% dos entrevistados manifestarem a intenção de comprar um carro, principalmente a partir de 2024, indica um aumento potencial da demanda por veículos nos próximos anos. Os modelos sedã e SUV, bem como os carros flex, são os mais desejados pelos capixabas. Essa informação é valiosa para fabricantes e concessionárias”, analisa.

Motor flex é o preferido

A preferência é por modelos flex (59%), que já são a maioria dos modelos disponíveis no mercado, em seguida, estão os carros somente a gasolina (21%) e em terceiro os híbridos (11%), que têm um motor elétrico e outro movido a combustão. E por falar em eletrificação, a preferência por comprar um modelo elétrico fica em quinto lugar, com 3%, atrás ainda dos veículos a diesel (5%), na frente apenas dos carros abastecidos com GNV (1%).
Uma das motivações para a compra de um carro novo é a troca do modelo mais velho por um mais atualizado: 34% têm essa intenção. Já 24% querem realizar um sonho com a aquisição de um carro novo e 20% vão destinar o veículo para trabalho.
Na hora de comprar, 97% dos capixabas buscam informações sobre carros na internet, sendo que 33% desse total vai a sites especializados, 28% vai em sites de busca, 20% nos sites das marcas, 10% em perfis de avaliações de carros redes sociais e 6% em páginas que fazem avaliações de automóveis. Já 28% que busca informações fora da internet prefere ir até uma concessionária e a opinião de amigos e familiares conta muito para 20% dos entrevistados.
A concessionária é o principal local de compra dos capixabas: 50% preferem adquirir seu veículo por lá. Já 15% compram em revendedoras multimarcas e 10% diretamente com o proprietário, mesmo índice de quem decide comprar seu carro em um feirão de veículos (10%).
Para o capixaba é essencial que um veículo ofereça economia de combustível (51%), segurança (47%), seja de uma marca de boa reputação (30%), tenha bom espaço interno (21%), tenha tecnologia embarcada (17%), design e estilo (17%) e potência (16%).
Já o preço é um dos principais fatores que impulsionam a compra, sendo responsável por 27% das decisões. Em seguida está a segurança, com 21%, marca (12%), qualidade (12%), conforto (8%). O modelo estar em promoção pode decidir a compra de 8% dos entrevistados, assim como a tecnologia é importante para 7% fechar a venda e 5% focam no design.

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