Emplacamentos de carros novos no ES crescem 17,78% no 1° semestre

O acumulado do ano, no ES, teve 39.070 veículos vendidos, contra 33.173 no mesmo período de 2022. Crédito: Shutterstock

O primeiro semestre de 2023 para o setor automotivo no Espírito Santo, assim como no resultado geral, divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Segundo dados fornecidos pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives), o crescimento foi de 17,78%.

O acumulado do ano teve 39.070 veículos vendidos, contra 33.173 no mesmo período de 2022. O mês de junho também manteve a alta, impulsionada pelas vendas com o desconto fornecido pelo governo federal, segundo afirma o presidente do Sincodives, Riguel Chieppe. Foram vendidos 7.745 veículos em junho, contra 6.998 unidades vendidas em maio, apresentando um aumento de 10,67%.

“Alguns entraves foram responsáveis para que o sucesso do programa aparecesse mais no final do mês de junho, como a demora na publicação de Medida Provisória (MP), troca das notas fiscais entre concessionárias e montadoras, e habilitação das montadoras aos créditos tributários. O programa de desconto patrocinado atingiu o seu objetivo na aquisição de veículos sustentáveis, aquecendo o mercado de automóveis e comerciais leves”, analisa.

Preços de carros populares caem até 13%

Ainda sobre o pacote de descontos do governo federal para carros até R$ 120 mil, um levantamento realizado pelo Data OLX Autos mostrou que houve uma queda de até 13% nos preços de carros populares após a Medida Provisória.

Segundo a avaliação, o Renault Kwid 2023 0 km foi o mais afetado pela medida, com uma baixa de 13% nos preços no período pós-anúncio, correspondendo a um desconto de R＄ 8 mil no valor final nos pontos de vendas profissionais e de 3% a menos nos demais vendedores (R＄ 2 mil). Em seguida vem o Fiat Argo, com uma queda de 10% e R＄6.990 a menos no preço entre os profissionais e 1% (R＄990) entre os particulares.