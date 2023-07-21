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Vendas de automóveis

Emplacamentos de carros novos no ES crescem 17,78% no 1° semestre

Ao todo, foram comercializados mais de 39 mil veículos de todos os segmentos; mês de junho também registrou crescimento nas vendas

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 10:20

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

21 jul 2023 às 10:20
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O acumulado do ano, no ES, teve 39.070 veículos vendidos, contra 33.173 no mesmo período de 2022. Crédito: Shutterstock
O primeiro semestre de 2023 para o setor automotivo no Espírito Santo, assim como no resultado geral, divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Segundo dados fornecidos pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives), o crescimento foi de 17,78%.
O acumulado do ano teve 39.070 veículos vendidos, contra 33.173 no mesmo período de 2022. O mês de junho também manteve a alta, impulsionada pelas vendas com o desconto fornecido pelo governo federal, segundo afirma o presidente do Sincodives, Riguel Chieppe. Foram vendidos 7.745 veículos em junho, contra 6.998 unidades vendidas em maio, apresentando um aumento de 10,67%.
“Alguns entraves foram responsáveis para que o sucesso do programa aparecesse mais no final do mês de junho, como a demora na publicação de Medida Provisória (MP), troca das notas fiscais entre concessionárias e montadoras, e habilitação das montadoras aos créditos tributários. O programa de desconto patrocinado atingiu o seu objetivo na aquisição de veículos sustentáveis, aquecendo o mercado de automóveis e comerciais leves”, analisa.

Preços de carros populares caem até 13%

Ainda sobre o pacote de descontos do governo federal para carros até R$ 120 mil, um levantamento realizado pelo Data OLX Autos mostrou que houve uma queda de até 13% nos preços de carros populares após a Medida Provisória.
Segundo a avaliação, o Renault Kwid 2023 0 km foi o mais afetado pela medida, com uma baixa de 13% nos preços no período pós-anúncio, correspondendo a um desconto de R＄ 8 mil no valor final nos pontos de vendas profissionais e de 3% a menos nos demais vendedores (R＄ 2 mil). Em seguida vem o Fiat Argo, com uma queda de 10% e R＄6.990 a menos no preço entre os profissionais e 1% (R＄990) entre os particulares.
Os efeitos indiretos da política impactaram o mercado de seminovos e usados, como no caso das versões 2022 e 2021 dos mesmos modelos analisados. O Chevrolet Onix 2022 é o que mais sentiu os efeitos do programa. Antes do impulsionamento do governo, seu preço era 4% maior. Atualmente está em média R＄3,9 mil mais barato.

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