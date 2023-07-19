Lexus UX 250h esbanja conforto e marca presença por onde passa

O crossover urbano UX 250h traz um design diferenciado Crédito: Karine Nobre/Divulgação

A Toyota é uma marca bastante admirada pelos brasileiros, principalmente no quesito confiabilidade de sua mecânica e obviamente, valor de revenda. Outra característica forte é o conforto, mas em questão de sofisticação, a Lexus, marca de luxo da Toyota, está sempre um degrau acima.

Prova disso é o crossover urbano UX 250h, tecnicamente um modelo de “entrada” da marca no Brasil, que mantém a confiabilidade, o conforto e a mecânica já conhecida da Toyota sob o escudo da Lexus. E não decepciona nessa parte, assim como encanta em outros aspectos que não são encontrados na marca principal.

Visual do modelo aproxima-o de um hatch médio Crédito: Karine Nobre/Divulgação

A começar pelo design do modelo. Mesmo sendo classificado como um crossover urbano, o Lexus UX 250h tem todo o jeito de um hatch médio, o que não é um demérito para o modelo. Pelo contrário, o deixa na metade do caminho entre um modelo mais esportivo e um hatch médio luxuoso, principalmente quando comparado ao Chevrolet Cruze, que em breve deve sair de linha, deixando o UX 250h sem muitos concorrentes de peso nessa categoria.

Por fora, o UX 250h tem um design bem marcante, começando por suas linhas retas e vincos, deixando-o com um aspecto mais esportivo, mas não agressivo, pelo contrário, o formato de suas linhas o deixa mais sofisticado, ativando uma leve lembrança de dobradura. Como se o modelo honrasse sua origem oriental e fosse feito como um origami.

A assinatura em LED dos faróis e luzes de condução diurna confere um toque mais futurista para o modelo, com um desenho que harmoniza muito bem com a grade dianteira, dando sensação de robustez e sofisticação, em um desenho que é facilmente identificável como sendo um modelo da Lexus.

Na traseira, os faróis têm efeito aerodinâmico, destacando-se para fora do carro, valorizando os vincos, como se fosse uma dobradura. A assinatura em LED percorre toda a traseira do porta-malas, conferindo uma presença marcante para um carro que chama a atenção quando está rodando pelas ruas.

O modelo vem equipado de rodas de liga leve de 18 polegadas Crédito: Karine Nobre/Divulgação

O modelo vem equipado de rodas de liga leve de 18 polegadas com pneus run flat, ou seja, que não precisam ser trocados. Ele tem seis opções de cores: Branco Sônico, Cinza Cromo, Prata Platinum, Cinza Titânio, Preto Grafite e Laranja Terra; e três opções de revestimento na versão Luxury: bege, preto e caramelo (esta, dual tone), enquanto que a versão de entrada, a Dynamic, tem apenas o preto. Os preços partem de R$ 269.690 (Dynamic) e R$ 309.509 (Luxury).

Conforto interno

Impossível não comparar com os modelos da Toyota quando se entra nele, principalmente porque ele é feito sobre a mesma plataforma do Corolla, a TNGA. Com um acabamento superior, o Lexus UX 250h traz revestimento em couro, suave ao toque nas portas e no painel central, subindo o nível de exigência de quem busca uma marca mais sofisticada.

Mas em termos de conforto, o UX 250h em muito lembra o conforto dos carros da Toyota, marcando um ponto positivo nesse quesito, principalmente porque ele sobe a barra, trazendo ajuste elétrico e climatização para os bancos do motorista e passageiro na versão pilotada, a topo de linha Luxury. Aliás, usar o banco climatizado em dias de calor traz aquela sensação de que você não sabia que precisava desse recurso em um carro até experimentá-lo.

Visão do painel e console central do Lexus UX 250h Crédito: Karine Nobre/Divulgação

Quando você senta no banco, este aproxima-se do volante, que tem ajuste de altura e profundidade, até as medidas certas programadas pelo motorista. Quando se desliga o carro, o banco afasta-se levemente, facilitando a saída.

Por dentro, o carro está repleto de porta-objetos, a começar pelo descanso de braços, que abre tanto para o lado do motorista quando do passageiro. Ele tem um bom porta-luvas, com direito a até uma pequena prateleira para separar objetos. O modelo tem ainda um teto solar, que confere aquele toque de sofisticação e desejo.

A versão dirigida foi uma 2022, portanto, há uma diferença com relação ao multimídia de 12,3 polegadas da versão Luxury 8 polegadas na Dynamic. Na linha 2023, tudo é controlado via touch screen, enquanto que na 2022 há um pad sensível ao toque do lado do câmbio do veículo. Demora para se acostumar, mas como não há mais essa opção na linha 2023, foi desconsiderada.

O modelo tem três modos de condução: normal, esportivo e econômico Crédito: Karine Nobre/Divulgação

Por outro lado, o espelhamento do celular somente é possível com a utilização de um cabo. Mas o modelo tem um carregador de celular por indução na versão topo de linha, a Luxury. O ar-condicionado tem duas zonas e pode ser controlado fisicamente por meio do “teclado” localizado na parte central do painel.

Atrás, o veículo é espaçoso, mas o suficiente para carregar duas pessoas com conforto. Uma terceira pessoa, no banco do meio pode ficar desconfortável. E aí é que o modelo realmente lembra um hatch médio e não mais um crossover. Ideal para carregar quatro pessoas com conforto. No entanto, se os bancos da frente estão muito afastados, uma pessoa de maior estatura pode ficar ligeiramente desconfortável sentada atrás por conta da distância das pernas.

Carregando duas pessoas no banco de trás, é possível baixar o encosto do meio, transformando-o em um porta-copos. O porta-malas de 234 litros é competente em seu tamanho, mas pode não ser grande o suficiente para um carro de família.

O espaço tem ainda um compartimento para aumentar a sua capacidade, no local onde deveria ter o estepe, já que o modelo tem pneus do tipo run flat, que não precisam ser trocados. O porta-malas tem abertura e fechamento automáticos sem as mãos, o que facilita na hora de tirar ou colocar objetivos dentro dele.

Os bancos dianteiros têm ajuste elétrico e climatização Crédito: Karine Nobre/Divulgação

Partida silenciosa

Ao ligar o carro, o painel digital traz uma animação de boas vindas, que se estende ao multimídia. A partida do motor é feita por chave presencial, com o toque do botão e é silenciosa. O Lexus UX 250h tem motorização híbrida combinando o motor a combustão 2.0 L de quatro cilindros DOHC 16VVVT-i de 145 cv de potência a 6 mil rpm e torque de 18,8 a 5.200 rpm; com um motor elétrico de 108 cv com torque de 20,2 kgfm, totalizando 184 cavalos com um torque máximo de 18,8 kgfm a 5.200 rpm.

Segundo medidas divulgadas pelo Inmetro, ele faz 16,5 km/l no ciclo urbano e 14,7 km/l na estrada, acumulando uma autonomia de 714 km na cidade e 632 km na rodovia. É um consumo mediano quando falamos de um carro híbrido. A sua velocidade máxima chega a 177 km/h e ele vai de 0 a 100 km em 8,4 segundos. O que o deixa um pouco longe da gama dos esportivos, mesmo porque esse não é o perfil do modelo.

E por falar nisso, sua dirigibilidade é bastante confortável, remetendo muito à sensação de dirigir um Corolla Cross, com mais luxo. Ele é um carro extremamente silencioso por dentro, principalmente sob baixas rotações, já que o motor em uso é o elétrico. Quando se precisa de mais agilidade, é o motor a combustão que é acionado.

O modelo tem três modos de condução: normal, esportivo e econômico, que pode facilmente ser ajustados ao lado direito do volante a qualquer momento. Por ter uma vocação mais urbana, não espere arranques muito violentos na condução esportiva. Ela é competente para proporcionar ultrapassagens seguras, mas não espere uma performance de um modelo esportivo.

No entanto, em seu habitat natural, que é o meio urbano, o UX 250h faz bonito, com um nível bem baixo de ruído em sua cabine e uma maciez ao rodar por pistas um pouco mais curtidas pelo tempo. No entanto, não é um carro para levar em trilhas, apesar de seu visual mais esportivo, com aplicações em plástico preto sobre as caixas das rodas.

No que se refere à segurança, o modelo está equipado com o Lexus Safety System complementa a segurança do modelo, com assistente de pré-colisão com alerta sonoro e visual, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e sistema de alerta de mudança de faixa.

Na traseira, os faróis têm efeito aerodinâmico, destacando-se para fora do carro Crédito: Karine Nobre/Divulgação

Além disso, ele tem oito airbags, apoios de cabeça dianteiros com sistema contra colisão traseira, freios a disco nas quatro rodas, controle eletrônico de tração, controle de estabilidade veicular, assistência ao arranque em subida, sensor de chuva e faróis de neblina. Ele tem ainda câmera de ré e sensores de estacionamento traseiros e dianteiros.

Lexus UX 250h Luxury

Ficha técnica

O Lexus UX 250h tem oito airbags, apoios de cabeça dianteiros com sistema contra colisão traseira, freios a disco nas quatro rodas Crédito: Karine Nobre/Divulgação