Vendas de carros cresceram 11% no terceiro trimestre do ano

Foram comercializados, em agosto, 7.991 veículos de todos os segmentos, contra 6.814 unidades vendidas em julho de 2023 Crédito: Shutterstock

Segundo análise do Data OLX Autos, o setor automotivo apresentou um crescimento significativo no terceiro trimestre de 2023, atingindo um número de vendas 11% maior em relação ao trimestre anterior. Essa conclusão reforça as projeções para o restante de 2023, feitas pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

“Os dados confirmam um cenário verdadeiramente otimista para o mercado automotivo brasileiro. O aumento na produção e nas vendas, bem como a perspectiva de redução nas taxas de juros, apontam para um setor em constante crescimento. Acreditamos que essa tendência positiva continuará a impulsionar o mercado, oferecendo oportunidades para compradores e vendedores”, afirma Flávio Passos, VP Comercial de Autos da OLX.

Juros e financiamento

Recentemente, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revisou a previsão do PIB de 2,3% para 3,3% em 2023. Além de mostrar o bom desempenho da economia brasileira, esse indicador também afeta diretamente a inflação no setor automotivo e as condições de financiamento. Somam-se a isso o incremento na concessão de crédito para pessoas físicas e as reduções na taxa da Selic, que recentemente atingiu 12,75% ao ano.

A pesquisa apontou que uma das causas para a redução da inflação dos automóveis usados e novos no terceiro trimestre foi justamente o programa de descontos para carros populares, que ocorreu entre junho e julho de 2023. Também houve um aumento de 1,9% na concessão de crédito para pessoas físicas, em relação ao segundo trimestre. No entanto, de acordo com o levantamento, um dos principais desafios encontrados pelo setor segue sendo a taxa de inadimplência na aquisição de veículos, que manteve-se em médias de 5,4% para pessoa física e 2% para pessoa jurídica.

Tipos de veículo

A pesquisa apontou que a indústria de veículos leves teve um desempenho positivo no terceiro trimestre deste ano, apresentando um crescimento de 3,5% em relação ao período anterior. Destaca-se também a venda de automóveis novos, que registrou um aumento de 20,5%.

O que dizem os consumidores?

De acordo com o levantamento da Data OLX Autos, 7 em cada 10 entrevistados desistiram de trocar de carro recentemente, com razões financeiras sendo a principal causa da desistência. Essas questões incluem as condições de pagamento, a incerteza financeira e o aumento de preços.

Quanto aos fatores que poderiam motivar os consumidores a comprar um automóvel neste momento, houve um crescimento relativo da justificativa de redução de impostos – 12% de aumento em comparação ao segundo trimestre. A diminuição de preços e as taxas de juros seguem como os fatores mais importantes de motivação.