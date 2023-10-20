Híbrido Kia Niro EX reduz o preço e agora custa 199.990

Os consumos de combustível são de 17,7 km/l na estrada e 19,8 km/l na cidade, de acordo com o Inmetro. Crédito: Divulgação

A Kia anunciou hoje o lançamento da versão EX do Niro, que passa a ser a de entrada do modelo, trazendo um valor menor, custando a partir de R$ 199.990. Seu motor Kappa PE, posui 1.6 litro, 16 válvulas, com injeção direta de gasolina, complementado por um motor elétrico e uma bateria de polímero de lítio-ion de 240V. Essa combinação oferece uma potência de 141 cavalos a 5.700 rpm e um torque de 27 kgf.m a 4.000 rpm.

O modelo possui ao todo 8 opções de cores para atender diferentes gostos Crédito: Digulvação

Compromisso com o meio ambiente

Além do desempenho, o SUV se destaca por seu compromisso com o meio ambiente, pois os consumos de combustível são de 17,7 km/l na estrada e 19,8 km/l na cidade, de acordo com o Inmetro. Isso resulta em uma autonomia de até 800 km com seu tanque de 42 litros, segundo a montadora.

Em seu design e produção, o Niro é feito de tintas BTX-Free, materiais reciclados em partes da carroceria e revestimento dos bancos a partir de árvores Crédito: Divulgação

O Niro também adota práticas sustentáveis em seu design e produção, incluindo tintas BTX-Free, materiais reciclados em partes da carroceria e revestimento dos bancos a partir de árvores de eucalipto.

Ao todo, são oito opções de cores: branco claro, branco neve, cinza aço, cinza interestelar, preto aurora, vermelho metálico, azul mineral e verde urbano. Exclusivamente na versão SX Prestige, há opção da coluna C colorida, disponibilizada em quatro cores: verde urbano, cinza interstelar, preto aurora e laranja encanto, que adicionam assim mais nove combinações.

O EX tem a garantia da bateria de alta voltagem é de 8 anos/160 mil km, e o veículo faz parte de um programa de neutralização de emissões de CO2 através de créditos de carbono gerados na Floresta Amazônica.

Design

O visual do Niro possui um design diferenciado, incluindo o característico "tiger nose" da Kia e lanternas traseiras no formato bumerangue.

Além da excelente eficiência energética e do sistema hibrido HEV, o Niro foi projetado para ter menor impacto ambiental no desenvolvimento, Crédito: Divulgação

No interior, ele oferece um sistema de entretenimento de 10,25” compatível com Apple CarPlay e Android Auto. Os passageiros traseiros podem carregar seus smartphones por meio de uma entrada USB tipo C disponível no encosto dos bancos dianteiros.

O Niro vem equipado com ar-condicionado digital automático e controle frontal, volante multifuncional, computador de bordo com tela digital colorida com indicador de fluxo de energia e sistema de som. O controle frontal do ar-condicionado é sensível ao toque e o computador de bordo fica no painel de instrumentos com tela LCD de 10,25”.

Sua autonomia se destaca, pois roda até 800 km com seu tanque de 42 litros Crédito: Divulgação

O Niro é construído sobre uma plataforma (K3) resistente e leve, com 51% de Aço Avançado de Alta Resistência, que garante uma condução segura e confortável em diferentes condições. O uso abundante de adesivos estruturais garante uma carroceria de alta rigidez torcional, 24% superior à da geração anterior.

Entre as tecnologias presentes no modelo estão airbags frontais duplos, laterais e de cortina, estes percorrendo todo o comprimento da cabine, espelhos retrovisores externos com regulagem e rebatimento elétricos, aquecíveis e com repetidores das setas integrados em LED, sistema Isofix, freios com sistemas ABS e EBD, sensores de estacionamento traseiros, assistente de partida em rampa (HAC), entre outros, para atender ainda mais às necessidades de segurança a bordo do veículo.

O Niro EX conta com diversas tecnologias de ADAS - Advanced Driver Assistance System, a começar pelos alertas de fadiga do condutor (DAW), de saída de faixa de rodagem (LDW), e assistentes de centralização na faixa de rodagem (LFA), de permanência na faixa de rodagem (LKA), de farol alto (HBA), para prevenção de colisão frontal (FCA), câmera de ré com guias dinâmicas de estacionamento (RVM) e sensores de estacionamento traseiros (PDW).