Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Híbrido Kia Niro EX reduz o preço e agora custa 199.990
Até 19,8 km/l

Híbrido Kia Niro EX reduz o preço e agora custa 199.990

O modelo adota práticas sustentáveis em seu design e produção, se destacando não só pelo valor.
Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

20 out 2023 às 15:46

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 15:46

Híbrido Kia Niro EX reduz o preço e agora custa 199.990,00
Os consumos de combustível são de 17,7 km/l na estrada e 19,8 km/l na cidade, de acordo com o Inmetro. Crédito: Divulgação
A Kia anunciou hoje o lançamento da versão EX do Niro, que passa a ser a de entrada do modelo, trazendo um valor menor, custando a partir de R$ 199.990. Seu motor Kappa PE, posui 1.6 litro, 16 válvulas, com injeção direta de gasolina, complementado por um motor elétrico e uma bateria de polímero de lítio-ion de 240V. Essa combinação oferece uma potência de 141 cavalos a 5.700 rpm e um torque de 27 kgf.m a 4.000 rpm.
Híbrido Kia Niro EX reduz o preço e agora custa 199.990,00
O modelo possui ao todo 8 opções de cores para atender diferentes gostos  Crédito: Digulvação

Compromisso com o meio ambiente 

Além do desempenho, o SUV se destaca por seu compromisso com o meio ambiente, pois os consumos de combustível são de 17,7 km/l na estrada e 19,8 km/l na cidade, de acordo com o Inmetro. Isso resulta em uma autonomia de até 800 km com seu tanque de 42 litros, segundo a montadora.
Híbrido Kia Niro EX reduz o preço e agora custa 199.990,00
Em seu design e produção, o Niro é feito de tintas BTX-Free, materiais reciclados em partes da carroceria e revestimento dos bancos a partir de árvores  Crédito: Divulgação
O Niro também adota práticas sustentáveis em seu design e produção, incluindo tintas BTX-Free, materiais reciclados em partes da carroceria e revestimento dos bancos a partir de árvores de eucalipto. 
Ao todo, são oito opções de cores: branco claro, branco neve, cinza aço, cinza interestelar, preto aurora, vermelho metálico, azul mineral e verde urbano. Exclusivamente na versão SX Prestige, há opção da coluna C colorida, disponibilizada em quatro cores: verde urbano, cinza interstelar, preto aurora e laranja encanto, que adicionam assim mais nove combinações.
O EX tem a garantia da bateria de alta voltagem é de 8 anos/160 mil km, e o veículo faz parte de um programa de neutralização de emissões de CO2 através de créditos de carbono gerados na Floresta Amazônica.

Design 

O visual do Niro possui um design diferenciado, incluindo o característico "tiger nose" da Kia e lanternas traseiras no formato bumerangue.
Híbrido Kia Niro EX reduz o preço e agora custa 199.990,00
Além da excelente eficiência energética e do sistema hibrido HEV, o Niro foi projetado para ter menor impacto ambiental no desenvolvimento, Crédito: Divulgação
No interior, ele oferece um sistema de entretenimento de 10,25” compatível com Apple CarPlay e Android Auto.  Os passageiros traseiros podem carregar seus smartphones por meio de uma entrada USB tipo C disponível no encosto dos bancos dianteiros.
O Niro vem equipado com ar-condicionado digital automático e controle frontal, volante multifuncional, computador de bordo com tela digital colorida com indicador de fluxo de energia e sistema de som. O controle frontal do ar-condicionado é sensível ao toque e o computador de bordo fica no painel de instrumentos com tela LCD de 10,25”.
Híbrido Kia Niro EX reduz o preço e agora custa 199.990,00
Sua autonomia se destaca, pois roda até 800 km com seu tanque de 42 litros Crédito: Divulgação
O Niro é construído sobre uma plataforma (K3) resistente e leve, com 51% de Aço Avançado de Alta Resistência, que garante uma condução segura e confortável em diferentes condições. O uso abundante de adesivos estruturais garante uma carroceria de alta rigidez torcional, 24% superior à da geração anterior.
Entre as tecnologias presentes no modelo estão airbags frontais duplos, laterais e de cortina, estes percorrendo todo o comprimento da cabine, espelhos retrovisores externos com regulagem e rebatimento elétricos, aquecíveis e com repetidores das setas integrados em LED, sistema Isofix, freios com sistemas ABS e EBD, sensores de estacionamento traseiros, assistente de partida em rampa (HAC), entre outros, para atender ainda mais às necessidades de segurança a bordo do veículo.
O Niro EX conta com diversas tecnologias de ADAS - Advanced Driver Assistance System, a começar pelos alertas de fadiga do condutor (DAW), de saída de faixa de rodagem (LDW), e assistentes de centralização na faixa de rodagem (LFA), de permanência na faixa de rodagem (LKA), de farol alto (HBA), para prevenção de colisão frontal (FCA), câmera de ré com guias dinâmicas de estacionamento (RVM) e sensores de estacionamento traseiros (PDW).
*Com informações da montadora

LEIA MAIS EM MOTOR

Nova geração do Honda Accord traz nova tecnologia híbrida por R$ 324.900

Emplacamentos no ES caem em setembro, mas mantêm crescimento no ano

Jeep Grand Cherokee retorna ao Brasil em versão híbrida com mais luxo

VW Tiguan Allspace: SUV de 7 lugares já pode ser reservado no Brasil

Royal Enfield apresenta a nova Hunter 350 no Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lançamento Motor Híbrido Motor Elétrico Carro Híbrido kia Niro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual
Belo e Viviane protagonizaram beijo nesta semana
Belo e Gracyanne protagonizam beijo em capítulo de "Três Graças"
O cantor Roberto Carlos ficou sem gasolina a caminho de seu estúdio no Rio de Janeiro
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados