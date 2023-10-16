Nova geração do Honda Accord traz nova tecnologia híbrida por R$ 324.900

A grade dianteira do Honda Accord tem acabamento Black Piano, compondo com os faróis full LED com DRL Crédito: Honda/Divulgação

Honda traz ao mercado brasileiro a 11ª geração do Accord, carro-chefe da marca, principalmente nos EUA. O modelo estreia na versão híbrida e:HEV, que une dois motores elétricos - sendo uma para tração e outro para geração de energia - e um motor de combustão. Segundo a montadora, o modelo tem nota A em consumo e em nível de emissões do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, registrando 17,8 km/l de consumo urbano e de 16,1 km/l de consumo rodoviário.

Por fora, seu design traz um capô baixo e longo, conferindo uma silhueta elegante. O conceito que levou à criação do design exterior do Accord Advanced Hybrid foi resumido no mote “Creative Black Tie”, que permite intuir que o desejo de requinte foi especialmente voltado à modernidade.

A percepção de porte foi reforçada pelo crescimento longitudinal da sua carroceria. A linha de cintura horizontal e o caimento da coluna C – que remetem aos cupês – é complementada pela dianteira, com capô longo e frontal baixo. A grade dianteira tem acabamento Black Piano, compondo com os faróis full LED com DRL com assinatura luminosa que destaca a horizontalidade do conceito “Low & Wide” (baixo e largo) trabalhado pelo modelo.

Na traseira, o conjunto óptico é formado por lanternas bipartidas, unidas por uma barra luminosa com o H da Honda ao centro. O Accord vem com rodas aro 18 polegadas calçadas com pneus 235/45, pintadas em preto com a superfície exterior polida. O Accord Advanced Hybrid chega em três opções de cores: Prata Esterlina Metálico, Preto Cristal Perolizado e Branco Topázio Perolizado.

Na traseira, o conjunto óptico é formado por lanternas bipartidas, unidas por uma barra luminosa Crédito: Honda/Divulgação

O revestimento do interior será cinza claro no caso da cor externa Branco Topázio Perolizado. Nas demais, o acabamento interno será na cor preta. O modelo tem 3 anos de garantia, sem limite de quilometragem. O conjunto elétrico (baterias e motores) tem garantia de 8 anos ou 160.000 km. O preço público sugerido é R＄ 324.900.

Sofisticação por dentro

O interior do Accord tem ênfase na funcionalidade, com a utilização de materiais de alto padrão. As saídas de ventilação do painel se camuflam em meio a uma trama metálica, com os comandos giratórios do sistema de ar digital dual zone ocupando a porção central. O teto solar elétrico funciona de maneira integrada com o ar-condicionado. Ao ativar a função Tilt-up do teto solar com o ar-condicionado no modo Auto, a recirculação é automaticamente desligada, diminuindo o nível de ruído na cabine.

O interior do Accord tem ênfase na funcionalidade, com a utilização de materiais de alto padrão Crédito: Honda/Divulgação

O modelo traz ainda bancos com estabilizador corporal, que eleva o nível de suporte e conforto, possibilitando que longos períodos ao volante sejam cumpridos sem fadiga. Os bancos também possuem ajustes elétricos para motorista e passageiro – com memórias no caso do condutor.

O porta-malas do carro tem espaço para 574 litros, podendo ser aumentado por meio do encosto bipartido, rebatível em proporção 60/40.

O modelo tem painel de instrumentos TFT full-digital de alta definição, com 10,2 polegadas e múltiplas funções que podem ser configuradas por meio de comandos situados no volante. Além do cluster, o novo Accord oferece a possibilidade de consulta das informações básicas de condução projetadas no para-brisa pelo Head Up Display de 6 polegadas.

O cluster é ocupado em sua porção direita pelo velocímetro e, à esquerda, por um mostrador que informa de maneira simples e intuitiva o regime de uso – aceleração ou desaceleração/regeneração. A porção destinada à aceleração é indicada através de ponteiro, enquanto na área de desaceleração/regeneração a informação é dada pela cor e tamanho da escala: verde indica a regeneração efetiva e cinza a intensidade da força de frenagem regenerativa, ajustável em seis níveis por meio de aletas atrás do volante.

A porção central do painel é ocupada por uma tela multimídia sensível ao toque de 12,3 polegadas Crédito: Honda/Divulgação

A porção central do painel é ocupada por uma tela multimídia sensível ao toque de 12,3 polegadas com botão físico de volume de áudio. Para facilitar a operação touchscreen, a tela fica em posição recuada. O sistema de entretenimento do Accord é compatível com os padrões Apple CarPlay e Android Auto.

O modelo está equipado com sistema de som premium da marca Bose com 12 alto-falantes. Completam ainda a lista de recursos tecnológicos, quatro entradas USB-C iluminadas (duas para os ocupantes dos bancos dianteiros, duas para os do banco traseiro) e carregador de celular por indução.

Conectividade e segurança

A plataforma de conectividade myHonda Connect, baseada em pilares de segurança e conveniência, também está disponível no Accord, conectando o motorista ao seu carro, via aplicativo no smartphone. As principais funções: notificação automática de colisão, detecção remota de falha, alarme de segurança, rastreamento do veículo em movimento, alerta de velocidade, controle geográfico, assistência 24h, controles remotos (como acionar ar-condicionado, ligar o motor do carro, destravar e travar portas), localização do veículo estacionado, painel de informações do veículo, últimas viagens, manual digital do proprietário e agendamento de serviços.

O Accord Advanced Hybrid tem dois pacotes do MyHonda Connect Crédito: Honda/Divulgação

Outro destaque é a estreia da Unidade de Controle de Telemática (TCU) de segunda geração. Com isso, alguns recursos foram aprimorados ou introduzidos. Segundo a montadora, o ajuste remoto da temperatura do ar-condicionado ficou mais preciso (de 1 °C em 1 °C), há a possibilidade de inibição remota do motor, o alerta de colisão não depende mais exclusivamente da deflagração de um dos airbags e o tempo de envio de comandos remotos e sua efetiva execução está ainda menor.

Estão disponíveis dois pacotes do myHonda Connect. O primeiro é totalmente gratuito, basta baixar o aplicativo e se cadastrar para ter acesso a boa parte dos serviços. Já o pacote Plus será pago e dará acesso a todas as funcionalidades. Inicialmente, o Pacote Plus será gratuito por um ano.

O sedan traz o Honda Sensing, pacote de tecnologias de segurança e assistência ao motorista. A nova configuração traz a câmera de alta capacidade instalada no topo do para-brisa, cujo campo de visão passou de 50º para 90º. Já o radar de ondas milimétricas instalado na grade frontal, camuflado pelo H da Honda, tem um pico de ângulo de varredura de 120º contra os 50º da versão anterior.

O pacote vem com as seguintes funções:

ACC - Controle de cruzeiro adaptativo: auxílio para manutenção de distância segura em relação ao veículo à frente. No Accord, o sistema conta com Low Speed Follow, que permite a manutenção da distância mesmo em baixas velocidades;

CMBS - Sistema de frenagem para mitigação de colisão: aciona o freio quando é detectada possibilidade de colisão frontal. É capaz de detectar pedestres e veículos que estejam no mesmo sentido ou no sentido oposto, incluindo bicicletas e motos;

LKAS - Sistema de assistência de permanência em faixa: identifica faixas de rodagem e ajusta a direção, mantendo o veículo centralizado nas linhas de marcação;

RDM - Sistema para mitigação de evasão de pista: detecta a saída da pista e ajusta a direção para evitar acidentes;

AHB – Farol alto automático: comuta automaticamente do facho baixo para o alto de acordo com a situação.

Os airbags de motorista e passageiros são dotados de uma nova conformação que visa reduzir a rotação da cabeça em caso de colisões, diminuindo assim a possibilidade de lesões graves. Ao todo, o modelo possui 8 airbags: 2 frontais, 2 laterais, 2 do tipo cortina e 2 de joelhos.

Honda estreou a tecnologia híbrida no país em 2021 com o Accord, que traz aprimorações na atual geração Crédito: Honda/Divulgação

Outros equipamentos que complementam o completo conjunto de itens de segurança do Accord são: monitor de atenção do motorista, assistente de tração e estabilidade (VSA), assistente de partida em rampa (HSA), sistema de luzes de emergência em frenagens severas (ESS), câmera de ré multivisão com linhas dinâmicas, sensor de pressão dos pneus (TPMS), LaneWatch (assistente para redução de ponto cego), sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, sistema Isofix (fixação de assentos infantis), entre outros.

Foi com o Accord que, em 2021, a Honda estreou no Brasil a tecnologia e:HEV e a versão atual traz aperfeiçoamentos e adequações que tornam o sistema mais eficiente, segundo a Honda. Os motores elétricos, um de tração e outro destinado à geração de energia para a IPU (Intelligent Power Unit), foram posicionados com eixos paralelos e não mais em série como no Civic, configurando assim uma nova e-CVT. Esta configuração resultou em melhor performance do conjunto em termos de redução de ruídos e vibrações, inclusive pela adoção de um volante do motor equipado com pré-amortecedor.

Esse powertrain do novo Accord preservou a potência máxima do motor elétrico de tração, 184 cv, mas o torque aumentou, passando para 34,1 kgfm (antes, 32,1 kgfm). Tal progresso se estendeu ao novo motor a combustão quatro cilindros 2.0 16V, de ciclo Atkinson, com duplo comando de válvulas no cabeçote, VTC e, agora, com injeção direta de gasolina, que contribuiu para o aumento significativo em torque, passando para 19,2 kgfm a 4.500 rpm (antes 17,8 kgfm a 3.500 rpm) e ligeiro ganho de potência para 146 cv a 6.100 rpm (antes 145 cv a 6.000 rpm).

O sistema e:HEV possui três modos de operação: EV Drive (100% elétrico), Hybrid Drive (elétrico e combustão) e Engine Drive (somente combustão) Crédito: Honda/Divulgação

O sistema e:HEV possui três modos de operação: EV Drive (100% elétrico), Hybrid Drive (elétrico e combustão) e Engine Drive (somente combustão). A alternância entre eles acontece de maneira suave e automática, de acordo com variáveis como topografia, acionamento do acelerador, nível de energia nas baterias, entre outros.

O motor elétrico de tração é de alta potência e, na maior parte das condições de rodagem (modos EV Drive e Hybrid Drive), é ele que irá tracionar o veículo. Por isso, a entrega dinâmica é muito semelhante à de um carro 100% elétrico. A diferença é que no Hybrid Drive o motor a combustão poderá atuar para fornecimento de energia, enquanto em EV Drive a energia será proveniente do conjunto das baterias. Esse é um dos diferenciais que tornam o sistema e:HEV único.

No terceiro modo, Engine Drive, a tração será feita pelo motor a combustão, que é conectado diretamente às rodas por meio de um sistema de embreagem. Esse modo é acionado em velocidades elevadas de cruzeiro, condição em que motores a combustão trabalham em sua faixa de maior eficiência energética.

A tecla Drive Mode no console, logo abaixo da alavanca que permite selecionar entre P, R, N e D, se destina a oferecer ao motorista a opção entre quatro modos de direção: Econ, Normal, Sport e Individual. No modo Sport, a resposta do acelerador mais direta é voltada à condução esportiva.

O modo Econ favorece a economia, enquanto no modo Individual (novidade no Accord), a resposta do acelerador e do sistema de direção pode ser escolhida pelo motorista, que seleciona os ajustes de sua preferência. Ao escolher o modo Normal, os parâmetros voltam ao padrão de fábrica, que prevê equilíbrio entre desempenho e eficiência energética.

Ficha técnica

Honda Accord Advanced Hybrid

O sedan traz o Honda Sensing, pacote de tecnologias de segurança e assistência ao motorista Crédito: Honda/Divulgação

Motor: elétrico



Potência máxima: 146 cv / 6.100 rpm



Torque máximo: 19,2 kgfm / 4.500 rpm



Capacidade do tanque: 48,5 litros



Direção: elétrica



Suspensão dianteira: indep. McPherson



Suspensão traseira: multilink



Rodas: liga leve 18"



Pneus: 235 / 45 R18 94W



Freios: disco ventilado (diant.), disco sólido (tras.)



Consumo ciclo urbano: 17,8 km/l



Consumo ciclo estrada: 16,1 km/l



Comprimento: 4.971 mm



Largura: 1.862 mm



Altura: 1.459 mm



Distância entre eixos: 2.830 mm



Altura mínima do solo: 134 mm



Volume do porta-malas: 574 litros



Peso do veículo: em ordem de marcha - 1.625 kg / capacidade de carga - 515 kg



Preços: a partir de R$ 324.900,00

