Civic em forma de SUV, Honda ZR-V chega ao Brasil por R$ 214.500

Honda ZR-V vem com a proposta de ser um produto entre o HR-V e o CR-V, Crédito: Honda/Divulgação

O Honda ZR-V chega ao Brasil, com um conceito elegante e esportivo, um interior espaçoso e repleto de tecnologia. O lançamento completa a família de SUVs da montadora no Brasil, prometendo ser um produto entre o HR-V e o CR-V. O modelo, na versão única Touring, já pode ser adquirido na rede de concessionárias a partir desta terça-feira (31), por R$ 214.500.

Baseado na plataforma global usada no sedã Civic, o ZR-V entra na briga dos SUVs mirando Jeep Compass e Corolla Cross, apresentando comportamento dinâmico e dirigibilidade típicos de um sedã, aliados à robustez e conforto dos utilitários esportivos. O lançamento herda itens como o sistema de direção elétrica assistida eletronicamente por pinhão duplo (EPS), que fornece mais estabilidade em linha reta.

Com uma ampla lista de equipamentos, o ZR-V proporciona elevada segurança, conectividade e conveniência aos ocupantes. As dimensões externas superiores, o amplo espaço interno, a alta qualidade e o refinamento dos materiais também são destaques do novo SUV da Honda.

O Honda ZR-V é equipado com o novo motor 2.0 16V Crédito: Honda/Divulgação

O Honda ZR-V é equipado com o novo motor 2.0 16V DOHC i-VTEC a gasolina. Com potência de 161 cv a 6.500 rpm e torque de 19,1 kgf.m a 4.200 rpm, possui duplo comando no cabeçote com VTEC na admissão e VTC na admissão e no escape.

De acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), o consumo é de 10,2 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada. Se comparado com o motor 2.0 do Civic de 10ª geração, este novo motor é 11 cv mais potente, além de apresentar menor índice de emissões.

Além disso, a transmissão do tipo CVT foi ajustada para evidenciar a performance e o baixo nível de ruído e vibração. A sensação de rápida resposta ao acelerador foi aprimorada pelo Step-Shift, que simula mudanças de marcha em situações de condução esportiva.

As rodas de liga leve de 17 polegadas conciliam pintura cinza e acabamento diamantado Crédito: Honda/Divulgação

Nesse modelo da Honda, com o acelerador pisado a fundo (kick-down), a central de gerenciamento eletrônico do CVT coordena as trocas nos pontos fixos das marchas. Já o EDDB (Early Downshift During Braking) visa conter o ganho de velocidade em descidas.

Em declives, ao detectar o acionamento do freio, o CVT automaticamente fixa uma das marchas simuladas, promovendo o efeito de freio-motor. A ação do EDDB amplia a segurança sem afetar o consumo.

Estilo exterior expressivo

A presença marcante do design do ZR-V, que é totalmente novo, apresenta uma silhueta formada por uma linha de cintura horizontal baixa, que começa no capô alongado e segue harmoniosamente até a ondulação dos para-lamas traseiros. Além disso, o conjunto ótico frontal com faróis full LED e as lanternas traseiras amplas exaltam a largura do modelo.

Na dianteira, a grade é ladeada por tomadas de ar que direcionam o fluxo pelo para-choque e ao redor das rodas dianteiras, melhorando a eficiência aerodinâmica.

Já a aparência limpa e sofisticada do teto se deve à tecnologia de soldagem a laser, que eliminou a necessidade de molduras longitudinais.

Outro detalhe são os limpadores de para-brisa, que se escondem sob a linha do capô quando não estão em uso.

O desenho do Honda ZR-V favorece formas mais esportivas, mas com toque de elegância Crédito: Honda/Divulgação

Na parte traseira, o aerofólio dá suave continuidade ao teto, e as formas esportivas do ZR-V, com a extremidade das lanternas traseiras moldadas para melhorar a aerodinâmica.

O caráter sofisticado do ZR-V é destacado por detalhes em preto brilhante aplicados na grade frontal, na região das portas e nos para-choques dianteiro e traseiro.

As rodas de liga leve de 17 polegadas conciliam pintura cinza e acabamento diamantado, reforçando a elegância e esportividade do novo SUV.

Interior amplo, confortável e refinado

Na cabine do ZR-V os materiais usados nos revestimentos internos têm como característica a maciez ao tato que resulta em conforto e sensação de requinte.

O desenho curvilíneo do console central flutuante do ZR-V abriga a alavanca de câmbio e o botão do freio de estacionamento de maneira ideal para facilitar o uso.

O volante multifuncional regulável em profundidade e altura é revestido em couro macio, além de vir com controles de áudio, de telefone e de configuração do veículo no raio esquerdo e do controle de cruzeiro e o seletor de informações do carro no raio direito. Ainda conta com paddle-shifts para troca de marchas.

Todos os ocupantes do Honda ZR-V recebem um apoio lombar e pélvico Crédito: Honda/Divulgação

Os ocupantes dos bancos dianteiros desfrutam do sistema de estabilização corporal que oferece apoio lombar e pélvico, resultando em maior conforto, especialmente em longos trajetos. O motorista também dispõe de vários ajustes elétricos no banco. O revestimento dos bancos é em couro de alta qualidade, que pode ser preto ou cinza, dependendo da cor da carroceria.

Entre os diversos itens de conforto e bem-estar, destacam-se o teto-solar elétrico e o sistema de ar-condicionado digital dual zone, enquanto no âmbito da praticidade, o ZR-V oferece chave inteligente Smart Entry, botão start-stop, função Brake Hold, espelho retrovisor interno fotocrômico e exclusivas luzes de leitura eletrostáticas (com acionamento por toque).

Os 456,8 cm de comprimento, 184 cm de largura e 265,5 cm de entre-eixos resultaram em uma cabine confortável e espaçosa.

O porta-malas do Honda ZR-V pode chegar a uma capacidade de 1.306 litros Crédito: Honda/Divulgação

Os encostos dos bancos traseiros são divididos no padrão 60/40 e, uma vez rebatidos, os encostos criam um piso plano contínuo, proporcionando um volume de carga total de 1.306 litros até o teto e 885 litros até a linha inferior dos vidros. Com os bancos em posição normal, a capacidade do porta-malas é de 389 litros.

Alta tecnologia e conectividade a bordo

A tecnologia foi integrada de forma inteligente à cabine do ZR-V. O painel tem uma tela TFT digital colorida e personalizável de sete polegadas à esquerda e velocímetro analógico à direita. São múltiplas as funções selecionáveis ​​pelo usuário, como configurações do Honda SENSING e informações do veículo, por exemplo.

O sistema multimídia, com tela sensível ao toque de nove polegadas, é compatível com Apple CarPlay e Android Auto, conta com botão de volume físico e ícones grandes e fáceis de reconhecer. A estrutura de navegação é simplificada, com menus intuitivos. Uma superfície horizontal plana ocupa a extensão inferior da tela e serve de ponto de apoio para a mão.

Ficarão disponíveis dois pacotes do myHonda Connect no Honda ZR-V, sendo um gratuito e outro pago, sendo que o segundo terá isenção de um ano Crédito: Honda/Divulgação

Todos os ocupantes do ZR-V podem carregar seus smartphones simultaneamente. O modelo possui carregador de celular por indução, quatro portas USB-C (duas na dianteira e duas na traseira) e ainda uma USB-A na dianteira.

O ZR-V também possui o myHonda Connect, plataforma de conectividade da marca. De uso intuitivo, o sistema entrega funções como notificação automática de colisão, detecção remota de falha, alarme de segurança, localização do veículo estacionado, painel de informações do veículo, rastreamento do veículo em movimento, controle geográfico, alerta de velocidade, assistência 24h, controles remotos, dados de últimas viagens, manual digital do proprietário e agendamento de serviços.

Estão disponíveis dois pacotes do myHonda Connect. O primeiro é totalmente gratuito, bastando baixar o aplicativo e se cadastrar para ter acesso a boa parte dos serviços. Já o pacote Plus será pago e dará acesso a todas as funcionalidades. Por um ano, o Pacote Plus será gratuito.

Segurança

O ZR-V está equipado com o Honda SENSING, exclusivo pacote de tecnologias de segurança e assistência ao motorista, que se baseia nas informações detectadas pela câmera de visão grande angular e um microprocessador de imagem de alta velocidade.

As principais funções do Honda SENSING são:

Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)



Sistema de frenagem para mitigação de colisão (CMBS)



Sistema de permanência em faixa (LKAS)



Sistema para mitigação de evasão de pista (RDM)



Farol alto automático (AHB)



O ZR-V traz ainda: oito airbags (frontais, laterais, cortina e joelhos), assistente de controle de descida (HDC), assistente de partida em aclive (HSA), assistente de tração e estabilidade (VSA), sistema de luzes de emergência em frenagens severas (ESS), alerta de pressão dos pneus (TPMS), monitor de atenção do motorista, LaneWatch (assistente para redução de ponto cego), sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmera de ré multivisão com linhas dinâmicas, sistema ISOFIX de fixação de cadeirinha infantil, entre outros.

Cores O ZR-V será oferecido em sete opções de cores. Três delas são novas no portfólio da Honda: Azul Aurora Perolizado, Cinza Titanium Perolizado e Vermelho Adrenalina. As demais são Branco Topázio Perolizado, Preto Cristal Perolizado, Prata Platinum Metálico e Cinza Barium Metálico. A cor do revestimento interno varia em função da cor da carroceria. Para as cores externas Azul Aurora Perolizado, Cinza Titanium Perolizado e Branco Topázio Perolizado, o interior será Cinza Claro. Para as demais cores de carroceria, o revestimento interno será preto.



O modelo possui garantia de três anos, sem limite de quilometragem.