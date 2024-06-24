Mini Countryman SE 2025 chega ao Brasil 100% elétrico e com duas versões

O novo Mini Countryman conta com 10 opções de cores para a carroceria Crédito: Mini/Divulgação

A britânica Mini apresentou, nesta segunda (24), o primeiro lançamento da nova geração de modelos que a marca anunciará nos próximos meses. Trata-se do Countryman SE ALL4, um SUV com motorização 100% elétrica em suas duas versões: Exclusive e Top.

Ambas contam com 10 opções de cores para a carroceria (Cinza Melting, Vermelho Chili, Verde British, Preto Midnight, Branco Nanuq, Azul Sunset, Azul Blasing, Cinza Legend, Azul Slate e Verde Smokey). Em relação á cor do teto, a versão Exclusive tem três opções (branco, preto ou da cor do veículo) e a versão Top tem ainda uma quarta opção de teto, na cor prata.

Em relação ao revestimento interior, a versão Exclusive conta com duas opções (combinação de Vescin e Tecido na cor preto ou na cor cinza), enquanto a versão Top conta com 3 opções de interior (Preto – Vescin Dark Petrol, Marrom – Vescin Vintage Brown e Vescin Beige).

O modelo, agora mais imponente, cresceu significativamente em relação a sua geração anterior e agora mede 4,43 m de comprimento (13,6 centímetros maior que a geração anterior), 1,84 m de largura (nesta medida são 2 centímetros maior que geração anterior), 1,64m de altura (ante 1,57 m) e 2,69 m de entre-eixos (2 centímetros maior se comparado ao anterior).

Na prática, motorista e o passageiro dos bancos dianteiros ganham quase três centímetros de largura adicional nos ombros e cotovelos. Os bancos traseiros também aumentaram a largura dos ombros em 2,5 centímetros. Para bagagem, o porta-malas passa a ter 460 litros de capacidade (55 litros a mais que a geração anterior). Com os bancos rebatidos a capacidade é de 1.450 litros.

Veja o preço do novo Countryman:

Mini Countryman SE ALL4 Exclusive – R$ 294.990

Mini Countryman SE ALL4 Top – R$ 339.990

Visual renovado

O modelo cresceu em relação a sua geração anterior, alcançando seu maior tamanho desde quando começou a ser fabricado Crédito: Mini/Divulgação

Os faróis, totalmente de LED, perdem a aparência arredondada e ganham vincos, dando um olhar mais esportivo ao modelo.

As rodas têm 18 ou 20 polegadas e variam de acordo com a versão. Ambas possuem design inédito e são aerodinamicamente otimizadas, segundo a montadora, reforçando o caráter esportivo do carro. Ainda na lateral, o design da coluna C com o logotipo ALL4, em referência ao modelo, apoia a linha do teto na traseira do veículo e faz com que o novo Mini pareça mais curto.

A traseira tem linhas limpas, para-choque com design robusto e ostenta lanternas em LED em posição vertical.

O modelo teve sua aerodinâmica aprimorada em túnel de vento para melhorar sua eficiência para cortar o vento. O resultado é um valor de 0,26 cx para o Mini Countryman totalmente elétrico – em comparação com 0,31 cx no modelo antecessor.

Interior charmoso

O Countryman SE ALL4 também inclui o "Hey, Mini!", primeiro assistente de voz completo da marca Crédito: Mini/Divulgação

Por dentro, o modelo tem como principal destaque um display redondo de 240 mm de diâmetro, posicionado ao centro no painel, praticamente uma releitura dos modelos Mini que reuniam todas as informações em um só lugar. A tela OLED tem alta resolução e é a mesma utilizada em smartphones.

Compatível com Apple Car Play e Android Auto sem fio, ela é responsável por reunir todas as informações do veículo, desde o painel de instrumentos até os sistemas de assistência ao motorista e entretenimento.

Equipada com o novo Mini Operating System 9, todas as funções do veículo podem ser operadas por toque ou pelo assistente de voz. O sistema de som da versão topo de linha é assinado pela Harman-Kardon.

Os fãs do Mini podem experimentar um visual completamente distinto em todo o interior do modelo com gráficos especiais de iluminação em diferentes cores e padrões que estão por dentro do painel e superfícies.

Os bancos traseiros também aumentaram a largura dos ombros em 2,5 centímetros Crédito: Mini/Divulgação

Além disso, os novos Mini Driving Sounds criam um ambiente futurista para os ocupantes, mudando o som emitido nas acelerações de acordo com o modo de condução selecionado.

O design minimalista fica evidente no cockpit em uma barra de controle, posicionada logo abaixo da tela. Ela reúne quase todos os controles físicos necessários para o funcionamento do carro, incluindo as funções do câmbio.

Isso elimina a necessidade do seletor de marcha e cria espaço no console central para porta-objetos. Por exemplo, os smartphones podem ser armazenados em um grande compartimento e carregados sem fio ao mesmo tempo.

Outro destaque do interior está nos materiais utilizados. O painel e forros de porta utilizam materiais reciclados da indústria têxtil em dois tons. Até mesmo o volante conta com uma peça de poliéster reciclado no seu raio inferior.

Motor 100% elétrico

Com capacidade de carregamento rápido de até 130 kW, pouco menos de 30 minutos são suficientes para carregar a bateria de 10% a 80% Crédito: Mini/Divulgação

Dois motores elétricos com uma potência total de 306 cv e torque de 494 Nm movem o Mini Countryman SE ALL4. Com esse conjunto, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos e atinge a velocidade máxima de 180 km/h, limitada eletronicamente, de acordo com os dados fornecidos pela montadora.

Além do desempenho esportivo nas acelerações, o novo Countryman mantém o DNA Go-Kart Feeling tradicional da marca. Com acerto de suspensão exclusivo, o modelo também contorna trechos sinuosos com estabilidade.

A bateria tem um conteúdo energético de 66,45 kWh e possibilita até 320 quilômetros de alcance ao novo Countryman, de acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro. Com capacidade de carregamento rápido de até 130 kW, pouco menos de 30 minutos são suficientes para carregar a bateria de 10% a 80%.

"Hey, Mini!"

Durante o diálogo com o motorista, o Assistente Pessoal Inteligente Mini aprende continuamente e é capaz de realizar tarefas diárias em rotas repetidas Crédito: Mini/Divulgação

O Countryman SE 2025 vem equipado com o primeiro assistente de voz completo da marca. O Assistente Pessoal Inteligente Mini pode ser ativado com a saudação “Hey Mini” ou usando o botão no volante. A interação controlada por voz ocorre no display OLED redondo na forma de animação de elementos gráficos, tipografia e avatar.

Para a visualização, os usuários têm a opção de escolher entre “Mini” – uma representação estilizada de um Mini – ou do buldogue “Spike”, mascote familiar aos fãs da marca.

Para garantir uma comunicação mais tranquila, as palavras são transmitidas instantaneamente e visualizadas no display. Dessa forma, é possível controlar a navegação, a telefonia, o entretenimento e inúmeras outras funções do veículo pronunciando o comando relevante.

Durante o diálogo com o motorista, o Assistente Pessoal Inteligente Mini aprende continuamente e é capaz de realizar tarefas diárias em rotas repetidas. Com base em dados geográficos, por exemplo, o veículo pode aprender a abrir automaticamente a janela ao entrar num parque de estacionamento.

Super tecnológico

O novo Mini Countryman é capaz de identificar possíveis vagas de estacionamento Crédito: Mini/Divulgação

Sistemas de assistência inéditos no modelo, como o Driving Assistant Plus e o Parking Assistant Plus dão suporte ao motorista. Além do conhecido controle de velocidade adaptativo, o novo Countryman conta com o Steering and Lane Assistant, que oferece suporte ao motorista para se manter dentro da faixa de rodagem.

Todas as opções oferecidas pelos sistemas avançados de assistência ao motorista são visualizadas em tempo real por meio do Assisted View no display OLED.

Além das funções de estacionamento automático e do Parking View de 360 ​​graus, o novo Mini Countryman é capaz de identificar possíveis vagas de estacionamento graças a 12 sensores ultrassônicos e quatro câmeras, e também pode iniciar de forma independente procedimentos de estacionamento com vagas restritas.

O modelo também tem compatibilidade com o Mini App. Com ele, é possível ativar funções remotas, como localizar o veículo, trancar e destrancar o carro, acender os faróis, acionar a ventilação ou programar o horário para carregamento.

Além disso, com o Mini App é possível verificar o status do carro, caso tenha alguma porta ou janela aberta, ter informações sobre a quilometragem, alcance da bateria, manutenções e serviços necessários, localizar e fazer contato com concessionários, mensagem de check control, como fluído de freio, e ainda receber notificações a cada atualização remota de software.

Livre de emissões e sustentável

O Mini reduziu as emissões de CO 2 em comparação com os processos de fabris convencionais Crédito: Mini/Divulgação

O novo Mini Countryman combina mobilidade elétrica livre de emissões com uma compatibilidade ambiental também na produção. De acordo com informações da montadora, isso inclui a eliminação de todos os elementos decorativos cromados no exterior e no interior, bem como a fabricação das rodas fundidas de liga leve com até 70% de alumínio secundário.

Em combinação com o fato de a eletricidade verde ser utilizada para a produção, foi possível reduzir as emissões de CO 2 em comparação com os processos de fabris convencionais. Além disso, não são necessárias terras raras para a produção de motores síncronos eficientes e permanentemente excitados por corrente.