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SUV Cupê

O que se sabe até agora do Citroën Basalt antes de seu lançamento

Modelo teve imagem oficial divulgada pela montadora na última semana; este é o terceiro projeto derivado da mesma plataforma do novo C3
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

17 set 2024 às 14:39

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 14:39

Citroën Basalt
O Citroën Basalt teve sua imagem oficial divulgada pela montadora na última semana Crédito: Citroën/Divulgação
Com a expectativa de ser lançado ainda este mês, o Citroën Basalt teve sua imagem oficial divulgada pela montadora na última semana. Ele é o terceiro projeto derivado da plataforma C-Cubed, a mesma que originou o novo C3 e, posteriormente, o C3 Aircross de cinco e sete lugares.
Diferentemente dos modelos anteriores, o Basalt chega com a carroceria de um SUV cupê, utilizando a mesma tática do Fiat Fastback (que integra o grupo Stellantis, assim como a Citroën), que é a de levar ao mercado uma versão acessível desse tipo de modelo, até então exclusividade de marcas premium. Ainda não há valores para o lançamento, mas a expectativa é de que o Basalt fique na mesma faixa de preço que o Fastback ou seja mais barato, para ser, digamos assim, uma versão de entrada de um SUV cupê.
Sem passar as medidas, a Citroën afirma que o Basalt terá distância elevada do solo, como convém a um SUV, capô alto, dianteira vertical, para-lamas alargados e vidro traseiro com ângulo mais inclinado.

Versões para a América do Sul

Citroën Basalt
Modelo será equipado com o motor Turbo 200 produzido em Betim (MG) Crédito: Citroën/Divulgação
Sendo uma aposta para os mercados emergentes, a Citroën planeja trazer um pacote de versões projetado para atender às demandas dos diferentes países que integram a América do Sul. O Basalt será produzido no Polo Industrial de Porto Real (RJ).
Entre as versões, o modelo terá equipado o propulsor Turbo 200 produzido em Betim (MG), já presente na versão turbo do C3, a You, e no Aircross. O motor Turbo 200 tem comando de válvulas MultiAir III, turbocompressor refrigerado com wastegate elétrica e injeção direta de combustível.

A origem do nome

O nome já foi usado pela marca em 1978
Citroën lançou na Europa uma série especial chamada GS Basalte Crédito: Citroën/Divulgação
O nome Basalt foi antecipado pelo conceito Basalt Vision, ainda em março, e tem como origem o termo “basanites”, que significa “pedra muito dura” em latim, segundo a montadora. O basalto é uma rocha produzida por fusão a partir do magma.
O nome, inclusive, já foi usado pela marca em 1978, quando a Citroën lançou na Europa uma série especial chamada GS Basalte, que incluía itens até então presentes somente em segmentos superiores, como o sistema de lavagem dos faróis, além de um design exclusivo composto por uma pintura bitom.

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