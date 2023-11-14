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Compacto acessível

Citroën C3 Live Pack é agora o carro automático mais barato no país

Nova versão lançada pela montadora tem motor 1.6 16V de até 120 cv associado a câmbio de 6 marchas autoadaptativo com opções de trocas sequenciais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2023 às 17:20

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 17:20

Citroen C3 Live Pack Automático
Nova versão ficará posicionada entre o C3 Feel 1.0 e o C3 Feel Pack 1.6 Automático Crédito: Citroën/Divulgação
A Citroën anunciou a chegada de mais uma nova versão para o compacto C3, desta vez, trazendo uma motorização inédita e também o título de carro automático mais barato do Brasil (ou com preço mais acessível na categoria), já que ele custa R$ 93.990 na modalidade e-commerce, ou seja, desbancando, por R$ 400, o Fiat Argo Drive CVT (que sai a R$ 94.390), ambos produzidos pelo mesmo conglomerado, a Stellantis.
A versão Live Pack, que se posiciona logo acima da Live, de entrada, passa a contar agora com duas opções de motorização: a 1.0, que já existia, e agora com propulsor 1.6 16V de até 120 cv associado a um câmbio automático de seis marchas autoadaptativo com opções de trocas sequenciais pela alavanca e modo Eco.
Citroen C3 Live Pack Automático
Modelo tem direção elétrica e multimídia de 10 polegadas com conexão sem fio Crédito: Citroën/Divulgação
A novidade complementa a gama e ficará posicionada entre o C3 Feel 1.0 e o C3 Feel Pack 1.6 Automático. Assim como a versão Live Pack 1.0, a automática agrega os mesmos itens, incluindo o multimídia Citroën Connect Touchscreen de 10 polegadas com Android Auto e Apple Carplay sem fio, direção elétrica, ar-condicionado, vidros dianteiros e travas elétricas (com telecomando na chave) e controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa.
O modelo vem ainda com rodas de liga leve de 15 polegadas, alarme e bancos dianteiros com encosto de cabeça ajustáveis. Em suas medidas, o modelo tem 18 cm de vão livre do solo, e porta-malas com 315 litros (padrão VDA). O modelo já está disponível para venda tanto nas concessionárias quanto no site da marca.
Com informações da Citroën.

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