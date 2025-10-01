Elegância compacta

Audi A3 traz muita tecnologia e conforto com desempenho e direção esportivos

O modelo foi avaliado na versão Performance Black, com preço de R$ 344.990, em uso urbano e rodoviário no Estado do Rio de Janeiro

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 17:24 - Atualizado há 16 minutos

O A3 Sedan Performance Black tem motor 2.0 TFSI (turbo) com 204 cavalos de potência e 32,8 kgfm de torque Crédito: João Buffon/AutoMotrix

Em um mercado dominado por SUVs, os sedãs têm se tornado cada vez mais raros. Ainda assim, continuam a impressionar pela boa dinâmica e pelo espaço generoso no porta-malas. Buscando atrair consumidores que priorizam esses atributos, a Audi lançou a linha 2025 do A3 sedã com novidades pontuais no design e na lista de equipamentos.

O modelo foi avaliado na versão Performance Black, com preço de R$ 344.990, em uso urbano e rodoviário no Estado do Rio de Janeiro. O A3 Sedan Performance Black tem motor 2.0 TFSI (turbo) com 204 cavalos de potência e 32,8 kgfm de torque, acoplado ao câmbio automatizado S tronic de dupla embreagem e 7 marchas e à tração dianteira.

Modelo tem 4,50 metros de comprimento, 1,98 metro de largura (com retrovisores), 1,44 metro de altura e 2,63 metros de entre-eixos Crédito: João Buffon/AutoMotrix

Com 4,50 metros de comprimento, 1,98 metro de largura (com retrovisores), 1,44 metro de altura e 2,63 metros de entre-eixos, o A3 Sedan Performance Black oferece porta-malas de 425 litros. Na versão Advanced, as opções de cores externas são o Branco Arkona e o Preto Brilhante (sólidas) e o Azul Navarra, o Branco Geleira, o Cinza Manhattan e o Preto Mito (metálicas).

O Verde Distrito e Vermelho Progressivo (metálicas) e o Cinza Flecha (perolizada) são novidades. A cabine pode receber revestimento nas tonalidades bege, marrom ou preto. As variantes Performance e Performance Black adicionam as cores Amarelo Piton, Azul Ascari e Cinza Daytona, com interior em preto.

O A3 é o modelo mais vendido da história da montadora alemã no Brasil, sendo produzido localmente em duas ocasiões, de 1999 a 2006, na primeira geração com carroceria hatchback de duas ou quatro portas, e de 2015 a 2020, já na terceira geração, apenas na carroceria sedã. A produção sempre foi feita na fábrica da Volkswagen em São José dos Pinhais (PR), que produz os atuais Q3 e Q3 Sportback em regime SKD (semi-desmontados).

O A3 é o modelo mais vendido da história da montadora alemã no Brasil Crédito: João Buffon/AutoMotrix

A partir do ano que vem, a unidade paranaense produzirá a nova geração do Q3. Atualmente, o A3 chega ao Brasil importado da Alemanha nas opções Sportback e sedã. Embora os SUVs dominem as vendas, o A3 sedã se mantém como uma alternativa interessante dentro do segmento premium.

Ele preserva características valorizadas por quem ainda prefere os três volumes, como comportamento dinâmico equilibrado, posição de dirigir baixa e porta-malas generoso para viagens. O preço de R$ 344.990 coloca o A3 Sedan Performance Black em disputa direta com o BMW 320i GP (R$ 346.950), que pertence a um segmento superior mas entrega menos potência (184 cavalos) e uma lista de equipamentos mais enxuta.

Por outro lado, dentro da própria gama Audi, existe o recém-lançado A5, posicionado acima, vendido a R$ 379.990 e equipado com motor 2.0 turbo de 272 cavalos e tração integral “Quattro”. Com dimensões maiores e mais potência, o modelo é concorrente direto do BMW. Série 3. Mesmo assim, o A3 sedã continua relevante por equilibrar custo, tecnologia e tradição. Embora o preço não seja baixo, o sedã premium é o carro mais acessível da marca no Brasil, cumprindo a função de porta de entrada para quem busca ingressar no universo das quatro argolas.

Experiência a bordo: entrada no universo premium

Atualmente, o A3 chega ao Brasil importado da Alemanha nas opções Sportback e sedã Crédito: João Buffon/AutoMotrix

O acabamento interno do A3 sedã mantém o padrão elevado da Audi, com superfícies emborrachadas no painel e apliques em Alcântara na versão Performance Black. As peças apresentam encaixes precisos e boa percepção de qualidade. O painel digital de 12,3 polegadas tem fácil visualização e boa resolução.

A central multimídia de 10,1 polegadas é rápida e intuitiva, com conectividade Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Os bancos dianteiros, com ajustes elétricos e aquecimento, utilizam revestimento em couro sintético e Alcântara. A posição de dirigir é baixa, típica de sedãs esportivos, e o volante de boa empunhadura transmite sensação de controle total.

O conforto é muito bom para os dois ocupantes da frente. Na traseira, o espaço é adequado para dois adultos, mas a combinação de altura limitada e entre-eixos relativamente curto restringe o conforto de passageiros mais altos. O entre-eixos de 2,63 metros é inferior até ao de sedãs compactos nacionais, como o Volkswagen Virtus (2,65 metros). O isolamento acústico também é um dos destaques do A3, silencioso em baixas rotações.

O entre-eixos de 2,63 metros é inferior até ao de sedãs compactos nacionais, como o Volkswagen Virtus (2,65 metros) Crédito: João Buffon/AutoMotrix

A Performance Black é uma das mais completas da gama. Entre os equipamentos, estão o controle de cruzeiro adaptativo, os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com Park Assist, o detector de ponto cego, o alerta de saída de faixa, o tráfego cruzado traseiro, os seis airbags, o detector de fadiga, o ar-condicionado digital de três zonas, o seletor de modos de condução e o porta-malas com abertura elétrica.

O interior conta com o pacote S Line de série, composto por bancos esportivos em couro sintético com logo “S Line”, pedaleiras em alumínio, teto moldado em tecido preto, logo “S line” no volante, laterais do volante em couro perfurado e costuras em cor contrastante nos bancos, nas portas e no volante.

O sistema de som premium Sonos 3D de 680 watts é um outro destaque, oferecendo qualidade e volume acima da média no segmento. Fazem parte do pacote o painel digital de 12,3 polegadas, a iluminação ambiente Pro com diferentes opções de cores e os retrovisores rebatíveis eletricamente com função “tilt-down” no lado do passageiro.

Impressões ao dirigir Força mais do que suficiente

A central multimídia de 10,1 polegadas é rápida e intuitiva, com conectividade sem fio Crédito: João Buffon/AutoMotrix

Rio de Janeiro – Audi A3 Sedan Performance Black mantém o bom equilíbrio dinâmico já conhecido da atual geração. A direção elétrica é direta, a suspensão firme transmite estabilidade mesmo em curvas mais rápidas e a posição ao dirigir favorece a condução esportiva.

Apesar da altura reduzida em relação ao solo, o modelo não apresentou dificuldades em rampas ou valetas. Todas as versões seguem equipadas com o motor 2.0 turbo TFSI, que entrega 204 cavalos de potência de 4.500 e 6 mil rpm e 32,6 kgfm de torque de 1.600 a 4.400 rpm, sempre associado à transmissão automatizada S tronic de dupla embreagem e 7 marchas, que faz trocas de forma rápida e sem trancos.

O A3 sedã tem o sistema Audi Drive Select com os modos de direção “Comfort” (conforto), “Dynamic” (mais esportivo), “Efficiency” (eficiência), “Auto” (normal) e “Individual”, que ajusta parâmetros de direção, suspensão e resposta do câmbio de forma distinta e ao gosto do motorista.

Todas as versões têm motor 2.0 turbo TFSI de 204 cv de potência de 4.500 e 6 mil rpm e 32,6 kgfm de torque de 1.600 a 4.400 rpm Crédito: João Buffon/AutoMotrix

O conjunto permite aceleração de zero a 100 km/h em 7,4 segundos e velocidade máxima de 210 km/h, limitada eletronicamente. Ao acelerar, o A3 sedã chama a atenção pelas respostas imediatas, mostrando boa desenvoltura em meio ao trânsito.

A potência e o torque são mais do que suficientes para situações urbanas e na estrada, tornando a experiência de dirigir bem agradável, sem riscos nas ultrapassagens e com boas retomadas. Durante a avaliação, foram registradas médias de consumo de 11,5 km/l na cidade e 15,2 km/l na estrada. De acordo com o Inmetro, o A3 Sedan Performance Black atinge médias de 9,7 km/l na cidade e 13 km/l em rodovias.

As rodas de 19 polegadas com pneus de perfil baixo reforçam o visual esportivo, no entanto, reduzem o conforto em vias com pavimento irregular. A escolha por aros menores (17 ou 18 polegadas) poderia resultar em um melhor equilíbrio entre estética e absorção de impactos.

As rodas de 19 polegadas com pneus de perfil baixo reforçam o visual esportivo Crédito: João Buffon/AutoMotrix

Na linha 2025, o sedã recebeu alterações visuais, com destaque para os novos para-choques. A Performance Black traz o kit externo S Line, com grade frontal em cromo escuro com elementos de design em forma de “L”, detalhes em alumínio e entradas de ar esportivas.

Outra novidade é o logotipo “Audi” em 2D no centro da grade, assim como o nome do modelo gravado na coluna “B”, alinhado ao novo padrão visual global da marca das quatro argolas. Os faróis full-leds com tecnologia Matrix ganharam novos elementos internos, trazendo quatro opções de assinatura visual, além de setas dinâmicas.

As rodas Audi Sport de 19 polegadas complementam o pacote, enquanto as lanternas em leds receberam novos elementos internos. A carroceria da unidade avaliada estava pintada na chamativa cor Verde Distrito metálica. Disponível como opcional por R$ 1.700, ela atraiu muitos olhares ao longo de todo o período de testes.

Ficha técnica

Audi A3 Sedan 2.0 TFSI Performance Black

Motor : 2.0 turbo TFSI, quatro cilindros em linha, injeção direta

: 2.0 turbo TFSI, quatro cilindros em linha, injeção direta Potência : 204 cv de 4.500 a 6 mil rpm

: 204 cv de 4.500 a 6 mil rpm Torque : 32,8 kgfm de 1.600 a 4.400 rpm

: 32,8 kgfm de 1.600 a 4.400 rpm Câmbio : automatizado de dupla embreagem S tronic, 7 marchas

: automatizado de dupla embreagem S tronic, 7 marchas Tração : dianteira

: dianteira Velocidade máxima : 210 km/h (limitada eletronicamente)

: 210 km/h (limitada eletronicamente) Aceleração de zero a 100 km/h : 7,4s

: 7,4s Consumo (PBEV) : 9,7 km/l (gasolina/cidade); 13 km/l (gasolina/estrada)

: 9,7 km/l (gasolina/cidade); 13 km/l (gasolina/estrada) Carroceria : sedã, quatro portas, cinco lugares

: sedã, quatro portas, cinco lugares Dimensões : 4,50 metros de comprimento, 1,98 metro de largura (com retrovisores), 1,44 metro de altura, 2,63 metros de entre-eixos

: 4,50 metros de comprimento, 1,98 metro de largura (com retrovisores), 1,44 metro de altura, 2,63 metros de entre-eixos Porta-malas : 425 litros

: 425 litros Freios : disco ventilado na dianteira, disco sólido na traseira (com ABS e EBD)

: disco ventilado na dianteira, disco sólido na traseira (com ABS e EBD) Suspensão : MacPherson na dianteira, multilink na traseira

: MacPherson na dianteira, multilink na traseira Rodas : liga leve Audi Sport, 19 polegadas

: liga leve Audi Sport, 19 polegadas Pneus : 235/35 R19

: 235/35 R19 Peso em ordem de marcha : 1.485 kg

: 1.485 kg Preço: R$ 344.990 (R$ 346.990 na unidade avaliada)

