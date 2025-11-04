Estreia elétrica

Leapmotor C10 traz tecnologia ultra-híbrida e B10 é 100% elétrico; veja configurações e preços

Os dois SUVs estreiam como os primeiros modelos da marca chinesa que chega ao Brasil por meio da Stellantis; primeiras unidades do B10 chegam em janeiro

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 19:37 - Atualizado há uma hora

C10 e B10 são as duas apostas da Leapmotor para começar as vendas no Brasil Crédito: Leapmotor/Divulgação

(CAMPINAS/SP) A Leapmotor chega ao Brasil trazendo dois modelos eletrificados em seu portfólio, com um posicionamento no segmento de SUVs médios e grandes. O primeiro, o C10, que já começa a ser vendido e entregue na abertura das concessionárias da marca, traz duas motorizações: 100% elétrico (BEV) e ultra-híbrido (REEV). Já o B10 encontra-se em pré-venda e as primeiras unidades devem começar a chegar ao país no início de janeiro de 2026. Sua motorização será BEV.

Os dois modelos chegam em configuração única, com painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas e central multimídia Leap One de 14,6 polegadas, que concentra a maioria dos comandos do veículo. O sistema operacional permite atualizações via OTA (Over The Air) e integra diversas funções, como o ar-condicionado digital dual-zone com detecção de poluentes e o controle de rotinas automatizadas.

Os bancos oferecem ajustes elétricos, aquecimento e ventilação, com um revestimento premium que se assemelha ao couro e teto panorâmico de 2,10 m² no caso do C10. Por dentro, ainda, contam com iluminação ambiente que se integra ao sistema de som Theater Sound System 7.1 de 840 W e 12 alto-falantes.

No quesito segurança, eles estão equipados com o pacote Leap Pilot, com 28 assistentes de condução de nível 2 (ADAS L2). O sistema inclui piloto automático inteligente com assistência em engarrafamentos, frenagem automática de emergência, alerta e assistente de permanência na faixa, e aviso de tráfego cruzado em ré com frenagem automática.

Central multimídia Leap One de 14,6 polegadas concentra boa parte dos comandos do veículo Crédito: Leapmotor/Divulgação

Para a segurança passiva, o SUV conta com sete airbags, incluindo um central posicionado entre os bancos dianteiros. Os veículos também trazem o sistema V2L (Vehicle-to-Load), que permite usar a energia da bateria para alimentar dispositivos elétricos externos.

C10

O SUV grande C10 é o primeiro a chegar por aqui e foi o carro de teste para o lançamento. Com dimensões que se assemelham ao Jeep Commander, o C10 mede 4,74 m de comprimento, 2,13 m de largura e 1,68 m de altura. Seu desenho tanto externo quanto interno flerta com o minimalismo, com linhas mais retas e econômicas, mas preservando muito do design chinês, que é possível ver em outras marcas. Isso traz, ao mesmo tempo, uma sensação de familiaridade, mas também de um desenho novo, que ainda não caiu no gosto do brasileiro.

Na dianteira os faróis são totalmente de LED com tecnologia adaptativa (que ajusta a luminosidade conforme condições climáticas e tráfego) e se integram ao para-choque frontal. As rodas são de 20 polegadas com acabamento grafite e as maçanetas são embutidas.

C10 mede 4,74 m de comprimento, 2,13 m de largura e 1,68 m de altura Crédito: Leapmotor/Divulgação

Na parte inferior, faróis de neblina (também de LED) emolduram a entrada de ar equipada com persianas móveis, que só se abrem quando necessário. Um detalhe é o limpador de para-brisas traseiro, que fica embutido no aerofólio, ressaltando o minimalismo do desenho.

Ele chega em cinco cores externas: Cinza Noturno, Branco Alvorada, Cinza Tundra, Preto Eclipse e Verde Boreal (esta sendo a cor de lançamento do modelo). E também traz duas opções de acabamento interno para a versão ultra-híbrida (REEV): preto e caramelo; já a versão elétrica (BEV) terá apenas a opção de acabamento escuro. Os preços partem de R$ 199.990 para a versão híbrida e R$ 189.990 no caso da 100% elétrica.

Desempenho na estrada e na cidade

Foi possível pilotar as duas versões de motorização do C10: a REEV e a BEV. O teste da primeira foi feito em um roteiro de rodovia, para avaliar a performance e desempenho na estrada e o da elétrica, foi realizado dentro do perímetro urbano, na cidade de Campinas (SP).

Confortável por dentro, o modelo é bem espaçoso para seus ocupantes e bem que poderia, inclusive, ter uma versão de sete lugares, já que há espaço para isso, pois conta com um porta-malas de 465 litros (no caso da motorização BEV, o porta-malas fica um pouco maior, com 465 litros e tem ainda um compartimento frontal de 32 litros).

Detalhes Leapmotor C10 1 de 5

Com o design projetado para ser minimalista, todo o painel frontal segue essa tendência, com os dutos de ventilação, inclusive, embutidos de forma a se tornarem praticamente invisíveis. Há poucos botões à mostra, com praticamente todos os comandos sendo feitos por meio da tela multimídia do carro. O câmbio é acionado por meio de uma alavanca no volante, que também controla uma série de funções do carro, bem à mão do motorista.

O modelo conta com quatro câmeras posicionadas na carroceria e nos retrovisores dando uma visão de 360º do veículo. Inclusive, quando a seta é ligada ou o veículo está em baixa velocidade, a câmera é acionada, na central multimídia, permitindo ao motorista visualizar o entorno do veículo, permitindo ultrapassagens e manobras mais seguras, apesar das suas dimensões.

Por meio de microfones posicionados na cabine, é possível fazer comandos direcionados apenas para o motorista ou o carona, como temperatura do ar-condicionado, abertura de janelas e da cortina do teto solar panorâmico.

O grande diferencial em relação aos híbridos convencionais é que a tração dele é sempre elétrica, independentemente do nível de carga da bateria. No teste de estrada, isso se traduz em uma direção mais fluida, sem aquela sensação de transição entre o motor elétrico e o híbrido. A versão híbrida, testada na estrada, mostra um bom desempenho nas ultrapassagens e na aceleração quando foi necessário desenvolver mais o veículo.

Ele vai de 0 a 100 km/h em 8,2 segundos e sua velocidade máxima é de 170 km/h limitada eletronicamente, visto que o objetivo não é ser um carro esportivo e sim familiar, oferecendo conforto no dia a dia e segurança nas ultrapassagens. Mas essa configuração é mais do que suficiente para percorrer longas distâncias. Sua autonomia com os dois motores combinados é de 950 km.

Já a autonomia da versão 100% elétrica é de 338 km pelo Inmetro e de 420 km de acordo com o ciclo WLTP. Inclusive, na cidade, a versão BEV traz pouca diferença na condução, aceleração e desempenho, já que o seu desempenho é elétrico o tempo inteiro, inclusive na motorização híbrida.

O C10 tem um teto solar panorâmico de 2,10m² Crédito: Leapmotor/Divulgação

As duas versões têm tração traseira. O motor síncrono com ímãs permanentes entrega 320 Nm (32,6 kgfm) de torque de forma instantânea, gerando 218 cv de potência na versão elétrica e 215 cv na ultra-híbrida. O conjunto é alimentado por baterias LFP de alta densidade com controle eletrônico e arrefecimento a líquido.

Segundo a Leapmotor, o motor a combustão do C10 Ultra-Híbrido foi projetado para trabalhar exclusivamente como gerador, resultando em mais eficiência e conforto e além dos programas de condução, tem quatro configurações de modos de energia:

EV+: prioridade no uso da bateria elétrica, com acionamento do motor a combustão quando a bateria alcança um nível mínimo de carga.

prioridade no uso da bateria elétrica, com acionamento do motor a combustão quando a bateria alcança um nível mínimo de carga. EV: voltado para uso urbano no dia a dia, priorizando o uso da bateria, com acionamento eventual do motor a combustão se necessário.

voltado para uso urbano no dia a dia, priorizando o uso da bateria, com acionamento eventual do motor a combustão se necessário. Combustível: recomendado para viagens, faz a otimização da energia da bateria e motor a combustão para entregar a melhor autonomia.

recomendado para viagens, faz a otimização da energia da bateria e motor a combustão para entregar a melhor autonomia. Power+: aciona instantaneamente o motor gerador, para momentos nos quais é necessário garantir energia para a bateria.

No modo combustível é possível também selecionar o nível de bateria desejado pelo condutor, possibilitando recarregar as baterias enquanto roda, permitindo o uso da energia posteriormente. Segundo a montadora, o carro recarrega de 30% para 80% da bateria com 18 minutos em um carregador rápido.

A recarga das baterias pode ser feita via conectores no padrão Type 2 (AC) e CCS2 (DC), sendo compatível com recarregadores portáteis, wallbox e sistemas de recarga rápida de alta velocidade. O Leapmotor C10 também é equipado com a tecnologia V2L (vehicle to load), que permite o uso da bateria do carro para alimentar diferentes dispositivos elétricos.

B10

Detalhes do Leapmotor B10 1 de 6

Para o teste de lançamento, apenas o C10 em suas duas versões de motorização esteve disponível. O B10, que é o SUV de porte médio, ainda está em fase de homologação, com a sua multimídia e demais comandos do carro, inclusive, ainda sem tradução para o português enquanto o C10 já está totalmente nacionalizado.

Disputando o segmento de SUVs médios, inicialmente ele será ofertado unicamente em versão elétrica. Segundo a montadora, o modelo já teve mais de 15 mil unidades comercializadas na primeira hora após seu lançamento na China. Ele é posicionado como a porta de entrada da marca no país, já que seu preço será de R$ 172.990.

Sua bateria é de 56,2 kWh e o motor entrega 218 cv de potência (160 kW) e 240 Nm de torque instantâneo. Suas dimensões são de 4,5 metros de comprimento com um entre-eixos de 2,7 metros. O design também foca no minimalismo tanto externo quanto interno, com poucas linhas, sempre retas, com poucos detalhes.

O B10 está disponível em cinco cores: a tonalidade de lançamento Roxo Aurora, Cinza Tundra, Cinza Noturno, Branco Lunar e Preto Eclipse. O acabamento interno é apenas em preto.

Ficha técnica

O C10 traz duas motorizações: 100% elétrico (BEV) e ultra-híbrido (REEV) Crédito: Leapmotor/Divulgação

Leapmotor C10 Ultra-Híbrido (REEV)

Motor elétrico de tração: Síncrono com ímã permanente, traseiro, transversal.

Potência/Torque (elétrico): 215cv/320Nm (32,6kgfm).

Motor a Combustão (gerador): 4 cilindros em linha, 1.499 cm³, ciclo Atkinson, a gasolina.

Tanque: 50 litros.

Bateria: Lítio-fosfato-ferro (LFP), 28,4 kWh, sob o assoalho.

Recarga DC (30% a 80%): 18 minutos (65 kW).

Desempenho (0 a 100 km/h): 8,2 s.

Transmissão: ligação direta do motor ao diferencial



Freios dianteiros: a disco ventilado (diâmetro de 319 mm x 26 mm) com sistema de frenagem regenerativa integrado.



Freios traseiros: a disco ventilado (diâmetro de 324 x 16 mm) com sistema de frenagem regenerativa integrado.



Suspensão dianteira: independente, tipo McPherson com barra estabilizadora. Amortecedores hidráulicos e pressurizados.



Suspensão traseira: independente, multibraço com barra estabilizadora. Amortecedores hidráulicos e pressurizados.



Direção: assistência elétrica



Rodas: 20 polegadas de liga leve



Pneus: 245/45 R20



Peso em ordem de marcha: 1.976 kg



Capacidade de carga: 434 kg



Comprimento: 4.739 mm



Largura da carroceria: 2.128 mm (c/espelhos) / 1.900 mm (s/espelhos)



Altura do veículo: 1.680 mm



Distância entre eixos: 2.825 mm



Altura mínima do solo: 180 mm



Ângulo de entrada: 17º



Ângulo de saída: 23º



Porta-Malas: 465 litros + 32 litros (frunk).



Desempenho (0 a 100~km/h): 8,2s.



Autonomia (WLTP): 950 km.



Porta-Malas: 435 litros.



Preço: a partir de R$ 199.990



Leapmotor C10 Elétrico (BEV)

C10 traz design minimalista com limpador de para-brisas sob o aerofólio Crédito: Leapmotor/Divulgação

Motor elétrico: Síncrono com ímã permanente, traseiro.

Potência/Torque: 218cv/320Nm (32,6 kgfm).

Bateria: Lítio-fosfato-ferro (LFP), 69,9 kWh, sob o assoalho.

Recarga DC (30% a 80%): 30 minutos (84 kW).

Transmissão: ligação direta do motor ao diferencial

Freios dianteiros: a disco ventilado (diâmetro de 319 mm x 26 mm) com sistema de frenagem regenerativa integrado.

Freios traseiros: a disco ventilado (diâmetro de 324 x 16 mm) com sistema de frenagem regenerativa integrado.

Suspensão dianteira: independente, tipo McPherson com barra estabilizadora. Amortecedores hidráulicos e pressurizados.

Suspensão traseira: independente, multibraço com barra estabilizadora. Amortecedores hidráulicos e pressurizados.

Direção: assistência elétrica

Rodas: 20 polegadas de liga leve

Pneus: 245/45

Peso em ordem de marcha: 2.007 kg

Capacidade de carga: 453 kg

Comprimento: 4.739 mm

Largura da carroceria: 2.128 mm (c/espelhos) / 1.900 mm (s/espelhos)

Altura do veículo: 1.680 mm

Distância entre eixos: 2.825 mm

Altura mínima do solo: 180 mm

Ângulo de entrada: 17º

Ângulo de saída: 23º

Porta-Malas: 465 litros + 32 litros (frunk).

Desempenho (0 a 100~km/h): 8,3s.

Autonomia (Inmetro/WLTP): 338 km/420km.

Preço: a partir de R$ 189.990

Leapmotor B10 Elétrico (BEV)

B10 te 4,5 metros de comprimento com um entre-eixos de 2,7 metros Crédito: Leapmotor/Divulgação

Motor elétrico: 218 cv de potência

Torque: 240 Nm.

Bateria: 56,2 kWh.

Comprimento: 4,5 metros.

Entre-eixos: 2,7 metros.

Preço: a partir de R$ 172.990.

*A jornalista viajou a convite da Leapmotor.

