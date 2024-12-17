Supercarro de R$ 15 milhões da Aston Martin já tem compradores no Brasil

Aston Martin Valhalla é híbrido e tem um motor V8 aliado a três propulsores elétricos, com potência de 1.079 cv Crédito: Aston Martin/Divulgação

O Aston Martin Valhalla é conhecido desde o início desta década. Definido como um "ultraluxuoso supercarro" pela marca inglesa, o esportivo híbrido passou por alguns anos de evolução para, enfim, chegar ao mercado. A potência subiu durante o processo de maturação e chegou a 1.079 cv. É o resultado da combinação do 4.0 V8 biturbo fornecido pela Mercedes-Benz com três motores elétricos - dois instalados na dianteira e um acoplado à transmissão.

Embora seja um híbrido plug-in, cujas baterias podem ser recarregadas na tomada, a eletricidade está a serviço do desempenho, não da eficiência energética. Instalados junto às rodas, os motores dianteiros distribuem a energia de forma equilibrada para melhor controle do carro em pista, além de compensar o "lag" (atraso nas acelerações) comum às motorizações turbo. No jargão do mundo automotivo, é a vetorização do torque.

A combinação de fatores e vetores faz este Aston Martin partir do zero e chegar aos 100 km/h em 2,5 segundos A velocidade máxima é de 350 km/h.

Modelo é um carro desenvolvido para autódromos, mas que poderá ser emplacado Crédito: Aston Martin/Divulgação

A suspensão ativa do Valhalla tem origem na Fórmula 1. Segundo a Aston Martin, a experiência adquirida na competição fez parte do desenvolvimento do novo supercarro. Até as partes em fibra de carbono da carroceria foram moldadas da mesma forma que a carenagem dos modelos pilotados por Fernando Alonso e Lance Stroll.

Trata-se de um carro desenvolvido para autódromos, mas que poderá ser emplacado. A UK Motors, representante da Aston Martin no Brasil, confirmou que há encomendas do carro no país, que deve receber seis unidades em 2025. O preço é estimado em R$ 15 milhões.

O cliente tem dezenas de cores à disposição - há 17 opções de verde e 18 de pretos e cinzas, entre outros tons. Se o comprador preferir, pode deixar a carroceria sem acabamento, ostentando a fibra de carbono. Há ainda centenas de combinações possíveis para o interior, sendo possível escolher até como será o tingimento das costuras do cinto de segurança. A complexidade do catálogo torna-se até simples diante das peculiaridades do superesportivo que antecedeu o Valhalla.

Detalhes externos do Aston Martin Valhalla

F1 adaptado

Chamado Valkyrie, era praticamente um F1 adaptado para as ruas, o que implicava em manutenções que custavam mais que um SUV médio. A primeira revisão, por exemplo, saía pelo equivalente a R$ 180 mil. Não que o novo modelo tenha custos de carro popular, mas a Aston Martin pretende entregar algo que seja mais usável. Tanto é que há 999 unidades previstas para o Valhalla, enquanto o Valkyrie nem sequer chegou a 300.

Mas a existência de um está ligada ao outro. Na mitologia nórdica, as Valquírias servem a Odin e levam as almas dos soldados que morrem como heróis até o salão dos mortos, que se chama Valhalla. Esses guerreiros se transformam nos Einherjar, que pode ser o nome de um futuro Aston Martin.

O Valhalla é o primeiro modelo da marca a usar um motor V8 biturbo de 4 litros feito sob medida – o motor V8 de maior desempenho já instalado em um Aston Martin – e o primeiro a usar a nova transmissão de dupla embreagem e 8 velocidades da fabricante, que incorpora um motor elétrico e um diferencial traseiro eletrônico (E-diff).

O trio de motores elétricos é alimentado por um sistema avançado de bateria de alto desempenho Crédito: Aston Martin/Divulgação

O trem de força híbrido tem 1.079 cavalos de potência e 1.100 Nm de torque, composto por um motor V8 biturbo de 4,0 litros de 828 cv e três motores elétricos que somam 251 cv. Dois estão montados no eixo dianteiro e um terceiro está integrado à nova transmissão DCT de 8 velocidades, que envia a tração para o eixo traseiro.

O trio de motores elétricos é alimentado por um sistema avançado de bateria de alto desempenho (HPB), projetado especificamente para uso em um trem de força híbrido do tipo plug-in focado no desempenho. O eixo dianteiro é acionado exclusivamente por um par de motores elétricos permanentes projetados exclusivamente para o Valhalla, com cada motor gerando 18,1 PS/kg.

Quando o modo EV é selecionado, a condução é executada exclusivamente a partir do eixo dianteiro. Esses motores dianteiros são integrados em uma unidade de acionamento elétrico frontal personalizada para permitir a vetorização de torque da roda dianteira.

O eixo traseiro é acionado pelo motor V8, com contribuição adicional do terceiro motor elétrico integrado à transmissão DCT. Ao contrário do V8 encontrado nos modelos Vantage, DB12 e DBX707 da Aston Martin, o novo motor do Valhalla emprega um sistema de lubrificação por cárter seco para garantir o fornecimento adequado de óleo mesmo sob altas forças laterais na pista de corrida.

O motor de combustão interna (ICE, na sigla em inglês) produz 207 cv/litro, a potência específica mais elevada de qualquer Aston Martin. As metas de desempenho incluem aceleração de 0 a 100 km/h (62 mph) em 2,5 segundos e velocidade máxima limitada eletronicamente a 350 km/h (217 mph).

Modelo acelera de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos Crédito: Aston Martin/Divulgação

A aerodinâmica ativa aprendida com o Aston Martin Valkyrie gera mais de 600 kg de downforce, segundo a montadora. Este número é alcançado a 240 km/h (149 mph) e depois mantido até a velocidade máxima de 350 km/h (217 mph), o que reduz gradualmente o ângulo de ataque das asas dianteiras e traseiras para “sangrar” o excesso de força descendente conforme a velocidade aumenta, mantendo assim o equilíbrio aerodinâmico consistente.

Modo esportivo "de fábrica"

Na inicialização, o Valhalla seleciona o modo Sport como padrão, com o motorista podendo selecionar manualmente “Pure EV”, “Sport+” e “Race” como modos de direção alternativos. Cada modo tem sua própria combinação de configurações para o trem de força (incluindo vetorização de torque e integração de sistema híbrido), além de rigidez da suspensão, aerodinâmica ativa e calibração de direção para características de direção distintas. No modo EV puro, a tração é feita apenas pelos motores do eixo dianteiro, com autonomia de 14 quilômetros e velocidade máxima limitada a 140 km/h (80 mph).

Com os quatro modos de condução definidos, os condutores podem selecionar o estilo escolhido através do botão rotativo no console central por meio de um controle tátil. Cada modo de direção é calibrado propositalmente para proporcionar ao motorista uma experiência distinta e diferenciada, afirma a montadora.

Aston Martin Valhalla por dentro

À medida que a bateria esgota seu estado de carga, o Valhalla mudará automaticamente de EV para Sport, que aciona o motor V8 Twin-Turbo de 4,0 litros e dirige o modelo como um supercarro híbrido, combinando o torque instantâneo do eixo dianteiro eletrificado com a potência do V8. Alternando-se para Sport +, o Valhalla é maximizado para emoção dinâmica em estrada aberta. O modo Race tem tudo a ver com desempenho máximo, focado na pista de corrida e envolvendo a aerodinâmica ativa.

Nos modos EV, Sport e Sport+, a asa traseira ativa permanece retraída para manter a silhueta elegante do Valhalla. No modo Race, a asa traseira sobe 255 mm para máxima força descendente. Em conjunto com a asa traseira distinta e ativa, o Valhalla emprega uma asa dianteira ativa oculta, logo à frente do eixo dianteiro, um componente que é essencial para a forma como o Valhalla controla o ar no modo Race.

A asa dianteira ativa está configurada para minimizar o arrasto na sua posição padrão. Quando o modo Race é selecionado, a asa dianteira muda para o modo de força descendente máxima com amplitude total de movimento, incluindo uma função DRS automatizada quando o veículo determina que precisa dissipar a força descendente. Durante a frenagem, no modo Race, a asa traseira será acionada predominantemente como freio a ar, trabalhando em conjunto com a asa dianteira ativa para alterar o equilíbrio da pressão e garantir a estabilidade ideal.