Primeira loja da Bajaj no ES abre as portas neste sábado

Vitória Motors Mercedes-Benz completa 29 anos
Uma das primeiras concessionárias especializadas em veículos de luxo no ES, a Vitória Motors Mercedes-Benz, completou 29 anos nesta semana. “Ao longo desses 29 anos, nossa missão tem sido mais do que comercializar automóveis de luxo. Temos o compromisso de proporcionar aos nossos clientes uma experiência única, que combina tradição, luxo, inovação e um atendimento de excelência. Representar a Mercedes-Benz em nosso Estado é uma honra que reflete nossa dedicação em oferecer o melhor em termos de tecnologia, segurança, conforto e respeito ao meio ambiente”, afirma Bernardo Chieppe, diretor comercial da Vitória Motors.
Consórcio da Honda no ES cresce 16% em julho
HB20 e Corolla lideram categorias de seminovos
O Índice de Veículos Usados de julho trouxe o Hyundai HB20 e o Toyota Corolla como líderes de seus segmentos, de veículos com até três anos de uso. O hatch da coreana somou 73,5 pontos enquanto o sedã da japonesa acumula 80,9 pontos. Já o Jeep Compass, com 75,8 pontos, se destaca na liderança dos SUVs com até 3 anos.
O índice é um termômetro que cruza dados de procura e venda de diferentes categorias de automóveis tanto da plataforma OLX quanto da Fenauto, além de analisar desempenhos categorizados por tipos de carroceria e idade do veículo. Carros com desempenho muito acima do grupo tendem a apresentar indicadores próximos de 100.