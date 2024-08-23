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Inauguração

Primeira loja da Bajaj no ES abre as portas neste sábado

Marca indiana chega oficialmente ao Estado, com a primeira concessionária localizada em Vitória em parceria com Grupo Triunfo

Públicado em 

23 ago 2024 às 17:47
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Loja da Bajaj Triunfo em Vitória
Loja de Vitória é a 13ª concessionária da Bajaj na Região Sudeste Crédito: Divulgação
primeira loja da indiana Bajaj no Espírito Santo será inaugurada neste sábado (24), em Vitória. A concessionária integra o grupo Triunfo Motorcycles, que tem lojas no Estado de duas outras marcas, Ducati e Triumph, além de atuar no comércio de automóveis e motos novos e seminovos.
O evento de inauguração acontece das 9h às 14h, na loja localizada na avenida Adalberto Simão Nader e terá test ride dos modelos da marca, incluindo o mais recente lançamento da Bajaj, a Dominar 250, e condições especiais para compra.
Esta é a 13ª concessionária da marca na região Sudeste, que é estratégica para a montadora, segundo Waldyr Ferreira, managing director da Bajaj do Brasil. Até o final do ano, a montadora, que inaugurou recentemente sua fábrica no Brasil, localizada no Polo Industrial de Manaus (PIM), tem a meta de abrir 30 lojas no país.
“O Sudeste é muito importante para o mercado de motocicletas e faltava chegarmos ao Espírito Santo para marcarmos a nossa presença em todos os Estados da região. Com a Triunfo Vitória agora podemos oferecer aos motociclistas capixabas a liberdade de escolha, com os modelos mais completos do mercado a preços altamente competitivos’, afirma.

Vitória Motors Mercedes-Benz completa 29 anos

Uma das primeiras concessionárias especializadas em veículos de luxo no ES, a Vitória Motors Mercedes-Benz, completou 29 anos nesta semana. “Ao longo desses 29 anos, nossa missão tem sido mais do que comercializar automóveis de luxo. Temos o compromisso de proporcionar aos nossos clientes uma experiência única, que combina tradição, luxo, inovação e um atendimento de excelência. Representar a Mercedes-Benz em nosso Estado é uma honra que reflete nossa dedicação em oferecer o melhor em termos de tecnologia, segurança, conforto e respeito ao meio ambiente”, afirma Bernardo Chieppe, diretor comercial da Vitória Motors.

Consórcio da Honda no ES cresce 16% em julho

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Busca por consórcio para compra de motocicletas e carros tem crescido no ES Crédito: Shutterstock
E voltando para o mundo das motocicletas, no Espírito Santo os emplacamentos já somam 24.395, segundo dados do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do ES (Sincodives). Repetindo o que acontece no cenário nacional, a Honda é a marca de motocicletas mais vendida no Estado (das 10 primeiras, seis são da fabricante).
Ainda sobre o ES, o consórcio da montadora (que inclui motocicletas e carros) teve um crescimento de 16% no Estado no mês de julho, comparado ao mesmo período de 2023, totalizando 2.858 cotas. Em 2024, as operações de consórcio e financiamento no Brasil, representaram, em média, uma participação de mais de 43% em motocicletas e 27% nos automóveis.
“A tradição por estar no mercado brasileiro desde 1981 faz do Consórcio Honda uma opção segura e viável para o consumidor”, afirma o diretor da Moto Vena, concessionária Honda no Estado, Gabriel Rizk.
Os números nacionais de julho do Consórcio Honda também registraram alta, atingindo recorde histórico de 104 mil cotas de motocicletas e automóveis comercializados em um único mês no país (o recorde anterior de 100.541 cotas comercializadas em outubro de 2012).

HB20 e Corolla lideram categorias de seminovos

O Índice de Veículos Usados de julho trouxe o Hyundai HB20 e o Toyota Corolla como líderes de seus segmentos, de veículos com até três anos de uso. O hatch da coreana somou 73,5 pontos enquanto o sedã da japonesa acumula 80,9 pontos. Já o Jeep Compass, com 75,8 pontos, se destaca na liderança dos SUVs com até 3 anos. 

 O índice é um termômetro que cruza dados de procura e venda de diferentes categorias de automóveis tanto da plataforma OLX quanto da Fenauto, além de analisar desempenhos categorizados por tipos de carroceria e idade do veículo. Carros com desempenho muito acima do grupo tendem a apresentar indicadores próximos de 100.

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Karine Nobre

Jornalista em A Gazeta, especializada em carros e imóveis, escrevendo para o caderno de Motor e Hub Imobi

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