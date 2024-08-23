Primeira loja da Bajaj no ES abre as portas neste sábado

O Índice de Veículos Usados de julho trouxe o Hyundai HB20 e o Toyota Corolla como líderes de seus segmentos, de veículos com até três anos de uso. O hatch da coreana somou 73,5 pontos enquanto o sedã da japonesa acumula 80,9 pontos. Já o Jeep Compass, com 75,8 pontos, se destaca na liderança dos SUVs com até 3 anos.

O índice é um termômetro que cruza dados de procura e venda de diferentes categorias de automóveis tanto da plataforma OLX quanto da Fenauto, além de analisar desempenhos categorizados por tipos de carroceria e idade do veículo. Carros com desempenho muito acima do grupo tendem a apresentar indicadores próximos de 100.