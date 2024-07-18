Marca de veículos elétricos de entrega chega ao Espírito Santo

Todos os modelos são elétricos, com zero emissão de poluentes e projetados para uma gama diversificada de movimentação de cargas Crédito: Divulgação

A Fever, marca de veículos elétricos focada na logística sustentável, teve sua primeira concessionária no Espírito Santo inaugurada nesta semana. A Prime Fever vai comercializar os veículos da marca, que tem em seu portfólio veículos produzidos pelas fabricantes RAPsev e Alkè.

Todos os modelos são elétricos, com zero emissão de poluentes e projetados para uma gama diversificada de movimentação de cargas, que vão de 110 kg até 4,5 toneladas. Esses veículos possuem certificações europeias de robustez, qualidade e segurança.

Além dos caminhões e vans elétricos, o portfólio de veículos ainda inclui bicicletas, motos e triciclos elétricos Crédito: Divulgação

“A Fever Prime surge em um momento crucial, onde a mobilidade sustentável e a proteção ao planeta devem andar de mãos dadas. Nosso objetivo é oferecer ao mercado brasileiro veículos 100% elétricos, 100% conectados e com zero por cento de emissão de gases tóxicos. Queremos provocar uma verdadeira febre verde na logística nacional com soluções completas, inovadoras, eficientes e limpas”, afirma Marcelo Sartorio, diretor do Grupo Prime.

Além dos caminhões e vans elétricos, o portfólio de veículos ainda inclui bicicletas, motos e triciclos elétricos. “O lançamento da Fever Prime no Espírito Santo representa um marco significativo para a logística sustentável no Brasil. Estamos comprometidos em liderar esta transformação verde, proporcionando soluções que não apenas atendem às demandas logísticas, mas também respeitam o meio ambiente," afirma.

Festa do Caminhoneiro 2024 A Contauto Foton e a Moto Vena estarão na Festa do Caminhoneiro 2024, que será realizada nos dias 27 e 28 de julho, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica. A programação inclui a bênção dos caminhões e uma carreata que seguirá pela cidade. Haverá também exposição dos patrocinadores, shows musicais com Alexa Baladeiro, & Banda, o grupo Pele Morena e as duplas Rony e Rici, Breno e Bernardo. A programação vai incluir, ainda, apresentações culturais, barracas de comidas típicas e um parque infantil. A entrada é gratuita.

Venda de caminhões cresce e anima administradoras de consórcio

A produção de caminhões acelerou 36,5% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto as vendas subiram 8% Crédito: Divulgação

O mercado nacional de caminhões teve resultado positivo no primeiro semestre de 2024. Segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a produção acelerou 36,5% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto as vendas subiram 8%.

Os dados deixaram o mercado e as administradoras de consórcio animados, já que houve também um crescimento de 29,7% no volume de crédito disponibilizado para o consórcio para veículos pesados (caminhões, ônibus, semirreboques, tratores e implementos).

O levantamento foi realizado Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (ABAC), que mostra também um aumento de 3,9% na venda de novas cotas para a modalidade de veículos, de forma geral (que engloba leves, pesados e motos) no mesmo período.