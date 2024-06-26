Carro é o principal meio de transporte, mas andar a pé está em segundo lugar

As pessoas preferem ir a pé para locais de deslocamento rápido, como farmácia, parques e praças Crédito: Shutterstock

O carro é a forma de deslocamento mais utilizada pelas pessoas que moram em centros urbanos no país. Segundo dados do Estudo Tendências do Consumidor - Mobilidade Urbana, divulgado antecipadamente para a coluna, 63% fazem uso desse tipo de deslocamento com frequência. E em segundo lugar, na frente de meios de transporte como ônibus, aplicativos e até mesmo a bicicleta, está o deslocamento a pé, 20% da frequência dos usuários.

As pessoas que responderam à pesquisa preferem ir a pé para locais de deslocamento rápido, como farmácia (40%), parques e praças (35%) e à academia (30%). Já o transporte por carro foi apontado por 78% das respostas como meio de transporte para ir à residência de amigos e familiares na cidade, além de hospital e clínicas de saúde também selecionados por 78% dos respondentes.

Em seguida aparecem locais de lazer e esporte (77%), bares e restaurantes (70%), igrejas e templos (63%), parques e praças (62%), bancos e lotéricas (60%), escolas e universidades (47%) e academia (40%).

“A pesquisa buscou trabalhar principalmente os meios de locomoção que estão incorporados na rotina atual dos entrevistados nas cidades que residem. O deslocamento a pé fica em segundo lugar na pesquisa, quando abordamos esse formato porque considera as declarações de frequência e necessidade do público”, analisa a gerente de Inteligência de Dados do Grupo OLX, Taiane Martins.

Ainda de acordo com ela, em geral, no dia a dia, para executar as atividades de rotina, o público utiliza automóvel. “Como observamos em idas para comércios e serviços, hospitais, escolas, bares e restaurantes e para o próprio local de trabalho; que invariavelmente são locais que podem exigir uma distância maior a ser percorrida a depender do local de moradia da pessoa entrevistada”, acrescenta.

Confiança

Elaborado pelo Data OLX Autos, o estudo ainda mostrou que o automóvel é o meio em que 73% dos entrevistados se sentem mais seguros para se locomoverem. A pesquisa foi apresentada nesta quarta (26) durante o Conecta Autos 2024.

Em segundo lugar estão os aplicativos de mobilidade, com 64% das respostas afirmativas, seguidos de táxis, com 53%. Já o deslocamento a pé, quando se considera a segurança, fica em quarto lugar, com 51%. Por outro lado, a motocicleta foi apontada por 41% como o meio de transporte em que as pessoas entrevistadas se sentem menos seguras.