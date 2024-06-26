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Pesquisa de mobilidade

Carro é o principal meio de transporte, mas andar a pé está em segundo lugar

Segundo o Estudo Tendências do Consumidor - Mobilidade Urbana, 63% usam o automóvel com frequência para fazer deslocamentos; táxis e trem ou metrô são menos usados do que andar a pé

Públicado em 

26 jun 2024 às 19:30
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

andar a pé, caminha, andar
As pessoas preferem ir a pé para locais de deslocamento rápido, como farmácia, parques e praças Crédito: Shutterstock
O carro é a forma de deslocamento mais utilizada pelas pessoas que moram em centros urbanos no país. Segundo dados do Estudo Tendências do Consumidor - Mobilidade Urbana, divulgado antecipadamente para a coluna, 63% fazem uso desse tipo de deslocamento com frequência. E em segundo lugar, na frente de meios de transporte como ônibus, aplicativos e até mesmo a bicicleta, está o deslocamento a pé, 20% da frequência dos usuários.
As pessoas que responderam à pesquisa preferem ir a pé para locais de deslocamento rápido, como farmácia (40%), parques e praças (35%) e à academia (30%). Já o transporte por carro foi apontado por 78% das respostas como meio de transporte para ir à residência de amigos e familiares na cidade, além de hospital e clínicas de saúde também selecionados por 78% dos respondentes.
Em seguida aparecem locais de lazer e esporte (77%), bares e restaurantes (70%), igrejas e templos (63%), parques e praças (62%), bancos e lotéricas (60%), escolas e universidades (47%) e academia (40%).
“A pesquisa buscou trabalhar principalmente os meios de locomoção que estão incorporados na rotina atual dos entrevistados nas cidades que residem. O deslocamento a pé fica em segundo lugar na pesquisa, quando abordamos esse formato porque considera as declarações de frequência e necessidade do público”, analisa a gerente de Inteligência de Dados do Grupo OLX, Taiane Martins.
Ainda de acordo com ela, em geral, no dia a dia, para executar as atividades de rotina, o público utiliza automóvel. “Como observamos em idas para comércios e serviços, hospitais, escolas, bares e restaurantes e para o próprio local de trabalho; que invariavelmente são locais que podem exigir uma distância maior a ser percorrida a depender do local de moradia da pessoa entrevistada”, acrescenta.

Confiança

Elaborado pelo Data OLX Autos, o estudo ainda mostrou que o automóvel é o meio em que 73% dos entrevistados se sentem mais seguros para se locomoverem. A pesquisa foi apresentada nesta quarta (26) durante o Conecta Autos 2024.
Em segundo lugar estão os aplicativos de mobilidade, com 64% das respostas afirmativas, seguidos de táxis, com 53%. Já o deslocamento a pé, quando se considera a segurança, fica em quarto lugar, com 51%. Por outro lado, a motocicleta foi apontada por 41% como o meio de transporte em que as pessoas entrevistadas se sentem menos seguras.

Empresa capixaba é campeã de vendas de marca chinesa de caminhões

A Contauto Caminhões foi um dos destaques do Foton Brazil Conference 2024, realizado em Mogi das Cruzes, São Paulo, no dia 17 de junho. A empresa capixaba foi campeã a nível nacional na venda de caminhões e gestão de vendas em licitações em 2023. No evento, a Foton aproveitou para anunciar a chegada de novos veículos ao Brasil no segundo semestre. “O evento foi uma oportunidade para conhecermos de perto as novidades que a marca chinesa apresenta e que prometem revolucionar o mercado brasileiro de transportes”, disse o diretor do Grupo Contauto, Apolo Rizk.

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Karine Nobre

Jornalista em A Gazeta, especializada em carros e imóveis, escrevendo para o caderno de Motor e Hub Imobi

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