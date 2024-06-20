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Primeira Ferrari elétrica pode custar quase R$ 3 milhões

Planta que deve fabricar o modelo já está em fase de preparação e um segundo veículo elétrico da marca já está em planejamento

Públicado em 

20 jun 2024 às 01:58
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Ferrari Purosangue
Primeiro carro elétrico da Ferrari será mais caro do que a média dos modelos de luxo desse segmento Crédito: Shutterstock
Depois de se render ao segmento cada vez crescente de SUVs com a Purosangue (que tem sido um sucesso comercial, já que a fila de espera costuma ser bem longa), a Ferrari se prepara, agora, para seguir o caminho da eletrificação. Segundo o site Reuters, a marca italiana afirma que lançará, no final do ano que vem, o seu primeiro veículo elétrico.
Ainda não há especificações de como será esse veículo e nem se a famosa marca do cavallino rampante desenvolverá um modelo 100% elétrico ou terá tecnologia híbrida. Mas já existe uma expectativa de preços, que deve estar na casa dos 500 mil euros; isso, “traduzido para o português”, seria o equivalente a R$ 2.9 milhões.
No entanto, a Purosangue, que na Europa está na casa dos R$ 400 mil euros, chega aqui no brasil por cerca de R$ 7,5 milhões, ou seja, podemos esperar que esse elétrico da Ferrari ultrapasse - e bem - os R$ 7 milhões quando chegar por aqui.
Com esses valores, bem acima, inclusive, de veículos elétricos de luxo comercializados na Europa (que ficam na faixa de R$ 350 mil, o Porsche Taycan elétrico, por exemplo, sai a 100 mil euros), a Ferrari está confiante que esse modelo siga o caminho do sucesso da Purosangue.
A fábrica de Maranello, onde será produzido esse modelo e um segundo veículo elétrico, já está em fase de implantação da linha adicional para a montagem de carros a gasolina, híbridos, elétricos, além de componentes para estes dois últimos. A expectativa é de que ela esteja totalmente operacional em até quatro meses. Esta saber qual será a aceitação do novo modelo, já que o barulho do motor é um dos aspectos de encantamento da marca.

Evento com música ao vivo e teste-drive de Ram e Jeep

A edição do Jeep & Ram Festival vai acontecer neste sábado (22), na Vitória Motors da avenida Vitória, em Vitória. A entrada será gratuita e terá pista de teste-drive, food truck, música ao vivo, entre outras programações para os participantes. O evento começa às 10h.

Centro automotivo terá área para receber 12 mil veículos

carros importados, centro automotivo Timbro,
Centro automotivo irá receber veículos importados para o ES Crédito: Divulgação
A Timbro inaugurou, nesta terça (18), um centro automotivo com capacidade para receber até 12 mil automóveis simultaneamente no seu armazém geral. A empresa é uma plataforma de negócios e comércio internacional e o espaço, inaugurado em Cariacica com um investimento de R$ 25 milhões, está dividido entre armazém e área alfandegada.
Segundo a empresa, o objetivo é armazenar 30% do volume importado no Estado no primeiro ano de operação. “O movimento de veículos nos quatro primeiros meses de 2024 é o maior da história do Espírito Santo, superando o movimento de 1995. Historicamente, o Estado sempre representou, em média 35%, do volume de importação de carros. Porém, somente no primeiro quadrimestre, a participação passou para 56% do volume de importação de carros no Brasil. Este aumento faz parte da transição energética em curso no setor automotivo mundial”, afirma Bruno Russo, sócio-fundador da Timbro.

Digital Day

O Grupo Orletti realizou o evento Digital Day, com 60 gestores de todas as lojas do grupo, presente nos estados da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. O objetivo foi debater e conhecer sobre as plataformas e mídias digitais, redes sociais e estratégias de CRM, com foco no mercado e no comportamento do consumidor.

Vitoriawagen Guarapari inaugura nova loja

Nova loja da Vitoriawagen de Guarapari
Loja está de cara nova com showroom alinhado com o conceito mundial da Volkswagen Crédito: Divulgação
A Vitoriawagen de Guarapari está de cara nova, com um showroom dentro do conceito mundial da Volkswagen, o New Brand Design. A inauguração aconteceu na última semana, onde foi apresentado o espaço para convidados da concessionária.
“Com a concretização de mais esse importante projeto, completando a terceira concessionária Volkswagen na Grande Vitória dentro do novo padrão internacional da montadora, estamos dando um importante passo na direção da inovação, transformação e encantamento dos nossos clientes, colaboradores e parceiros comerciais”, afirma o diretor da Vitoriawagen, Celso Duarte.
A Vitoriawagen é responsável por mais de 50% das vendas de veículos Volkswagen no Espírito Santo e é a primeira concessionária a aderir integralmente ao projeto de design da montadora. Duarte ainda destaca que a Vitoriawagen foi uma das 15 concessionárias brasileiras e a única do Espírito Santo a receber o Gold Pin, uma certificação da matriz da Volkswagen, na Alemanha, que avalia critérios como volume de vendas, estrutura física, oficina e, principalmente, qualidade no atendimento dos serviços de vendas e pós-vendas.

Caminhão a hidrogênio da Hyundai bate recorde de quilometragem

Os caminhões XCIENT Fuel Cell da Hyundai, movidos a hidrogênio, ultrapassaram recentemente uma distância de condução acumulada de 10 milhões de quilômetros no uso em frota na Suíça. A empresa mantém, atualmente, 48 caminhões em operação no país. O modelo é alimentado por dois sistemas de célula de combustível de 90 kW, o que resulta em potência total de 180 kW, e um motor elétrico de 350 kW, proporcionando uma autonomia máxima de mais de 400 quilômetros, segundo a montadora.

Toyota Corolla continua na liderança entre os seminovos

Fiat Strada é o veículo mais vendido no início do ano no ES
O Toyota Corolla lidera no Índice de Veículos Usados Crédito: Toyota/Divulgação
O Toyota Corolla é o líder entre os sedãs e também os modelos seminovos com até três anos ao marcar 81 pontos, segundo o Índice de Veículos Usados de maio. O indicador cruza dados de demanda e venda de diferentes categorias de automóveis tanto da plataforma OLX quanto da Federação dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto). Em seguida, na categoria sedãs, está o Volkswagen Voyage com 45,4.
Na categoria de hatches com até três anos, o Chevrolet Onix fica com a dianteira, com 71,2 pontos, seguido pelo Hyundai HB20, com 67,3. E, quando se fala de SUVs de até três anos, a liderança fica com a Jeep: o Compass com 68,4 pontos e o Renegade com 68,1.

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Karine Nobre

Jornalista em A Gazeta, especializada em carros e imóveis, escrevendo para o caderno de Motor e Hub Imobi

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