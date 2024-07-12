Saiba quais foram os carros e motos mais vendidos no ES no 1° semestre

O levantamento dos seis primeiros meses de 2024 mostraram um cenário um tanto diferente da média nacional quando se fala nos carros e motos mais vendidos no Espírito Santo. Segundo dados do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives), o Chevrolet Onix permanece na liderança no Estado, com 896 unidades emplacadas de janeiro a junho, enquanto que o mais vendido no país é o Volkswagen Polo (7º mais vendido no ES).
Em segundo lugar, está o Hyundai Creta, com 847 unidades comercializadas no Estado este ano (ele foi o mais vendido durante o ano de 2024) e, em terceiro, está o Toyota Corolla, com 664 carros emplacados em terras capixabas, de janeiro a junho.
Por outro lado, ainda há a lista das picapes mais vendidas no semestre e a Fiat Strada permanece soberana no Espírito Santo, com 1.724 unidades comercializadas no período (o que faz dela o veículo mais vendido no ES). Na segunda posição está a Toyota Hilux, com 772 unidades emplacadas e, em terceiro, a Fiat Toro, com 639 unidades comercializadas.
Indo para a categoria de motocicletas, a Honda emplacou os três primeiros lugares, tendo a Biz como a mais vendida, com 4.397 unidades. Em segundo lugar está a Honda CG 160, com 4.145 emplacamentos (ela é a mais vendida nacionalmente nos seis primeiros meses do ano) e, em terceiro, está a NXR 160, com 2.225 unidades comercializadas no período.
A Audi anunciou a estreia de 20 novos modelos eletrificados (sendo 10 100% elétricos) para os próximos dois anos. O anúncio ocorreu durante a estreia global do Audi Q6 e-tron na Europa.
“Nos próximos anos, expandiremos gradativamente a nossa gama de modelos elétricos. Ao mesmo tempo, rejuvenesceremos o nosso portfólio de modelos com motores a combustão. Isto nos dará uma posição robusta e flexível à medida que fazemos a transição para o portfólio totalmente elétrico”, conta o CEO da Audi AG, Gernot Döllner
Os novos lançamentos começam com o novo Audi A5 que será revelado nos próximos dias (estreia esperada para 16 de julho). Em seguida, virá o Audi A6 e-tron, no final de julho e o novo Audi Q5 no outono europeu. Os três veículos ainda não estão confirmados no mercado brasileiro.