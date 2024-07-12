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Quatro e duas rodas

Saiba quais foram os carros e motos mais vendidos no ES no 1° semestre

Levantamento semestral do Sincodives mostra cenário um tanto diferente da média nacional, onde os modelos de entrada de carros predominam nas vendas

Públicado em 

12 jul 2024 às 18:51
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Fiat Strada 2024 Edizione 25
A Fiat Strada, com 1.724 unidades, foi o veículo mais vendido no ES de janeiro a junho Crédito: Fiat/Divulgação
O levantamento dos seis primeiros meses de 2024 mostraram um cenário um tanto diferente da média nacional quando se fala nos carros e motos mais vendidos no Espírito Santo. Segundo dados do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives), o Chevrolet Onix permanece na liderança no Estado, com 896 unidades emplacadas de janeiro a junho, enquanto que o mais vendido no país é o Volkswagen Polo (7º mais vendido no ES).
Em segundo lugar, está o Hyundai Creta, com 847 unidades comercializadas no Estado este ano (ele foi o mais vendido durante o ano de 2024) e, em terceiro, está o Toyota Corolla, com 664 carros emplacados em terras capixabas, de janeiro a junho.
Por outro lado, ainda há a lista das picapes mais vendidas no semestre e a Fiat Strada permanece soberana no Espírito Santo, com 1.724 unidades comercializadas no período (o que faz dela o veículo mais vendido no ES). Na segunda posição está a Toyota Hilux, com 772 unidades emplacadas e, em terceiro, a Fiat Toro, com 639 unidades comercializadas.
Indo para a categoria de motocicletas, a Honda emplacou os três primeiros lugares, tendo a Biz como a mais vendida, com 4.397 unidades. Em segundo lugar está a Honda CG 160, com 4.145 emplacamentos (ela é a mais vendida nacionalmente nos seis primeiros meses do ano) e, em terceiro, está a NXR 160, com 2.225 unidades comercializadas no período.

Nova loja de estética automotiva em Vitória

A Rota27, loja especializada em estética automotiva, inaugura, neste sábado (13), um novo espaço no Shopping Vitória. A empresa comemora nove anos de atuação no centro de compras com novas instalações, trazendo uma gama de mais de 25 tipos de serviços automotivos, como aplicação de películas de proteção (Ultrafit e Insulfilm de nano cerâmica), vitrificações, lanternagem e pintura e polimento técnico. “Utilizamos produtos de alta qualidade e tecnologia de ponta para garantir um acabamento impecável e duradouro em cada veículo”, conta o proprietário, Rodrigo Calazans.

Audi anuncia 20 novos modelos eletrificados até 2027

Detalhe do Audi A5
O novo Audi A5 será revelado em 16 de junho Crédito: Audi/Divulgação
A Audi anunciou a estreia de 20 novos modelos eletrificados (sendo 10 100% elétricos) para os próximos dois anos. O anúncio ocorreu durante a estreia global do Audi Q6 e-tron na Europa.
“Nos próximos anos, expandiremos gradativamente a nossa gama de modelos elétricos. Ao mesmo tempo, rejuvenesceremos o nosso portfólio de modelos com motores a combustão. Isto nos dará uma posição robusta e flexível à medida que fazemos a transição para o portfólio totalmente elétrico”, conta o CEO da Audi AG, Gernot Döllner
Os novos lançamentos começam com o novo Audi A5 que será revelado nos próximos dias (estreia esperada para 16 de julho). Em seguida, virá o Audi A6 e-tron, no final de julho e o novo Audi Q5 no outono europeu. Os três veículos ainda não estão confirmados no mercado brasileiro.

BYD vai fabricar 150 mil automóveis por ano na Turquia

A BYD anunciou a construção de uma fábrica de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,4 bilhões) na Turquia, com previsão de fabricar 150 mil veículos por ano para abastecer o continente europeu. O anúncio vem logo após a entrada dos impostos sobre importações de veículos elétricos chineses para a União Europeia, que variam de 17,4% a 37,6%.

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Karine Nobre

Jornalista em A Gazeta, especializada em carros e imóveis, escrevendo para o caderno de Motor e Hub Imobi

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