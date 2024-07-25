Blindagem de carros no Brasil deve fechar o ano com novo recorde

Foram blindados mais de 20 mil veículos no Brasil no primeiro semestre deste ano Crédito: Shutterstock

primeiro semestre de 2024 registrou um novo recorde na quantidade de carros blindados no Brasil. Segundo dados do Exército Brasileiro, órgão responsável por fiscalizar o setor, 20.090 veículos receberam a proteção balística este ano. Nos primeiros seis meses de 2023, foram blindados 13.936 veículos, ou seja, um aumento de 45% em relação ao mesmo período.

Para a Associação Brasileira de Blindagem (Abrablin) isso é um indicativo de que o segmento pode bater um novo recorde ao final do ano, superando os 29.296 carros blindados em 2023.

“Quem passou pela primeira experiência de circular protegido em um veículo blindado, geralmente não abre mão da proteção quando troca de veículo. Então, numa ponta tem o público fiel e, na outra, mais brasileiros que passam a buscar na blindagem automotiva um recurso de segurança diante da violência urbana, o que pode explicar a crescente procura nos últimos anos”, analisa Marcelo Silva, presidente da Abrablin.

Feira de agronegócios I O Grupo Orletti estará na Feira de Agronegócios Cooabriel-2024, que começa nesta quinta (25) e vai até sábado (27), em São Gabriel da Palha. Neste ano, o Grupo irá apresentar três marcas: Fiat, Renault e os caminhões da Volkswagen. Para o gerente de vendas da Fiat, Jordão Orletti, participar desse evento é estar mais próximo do cliente agro, tão importante para os negócios da empresa. “A Coobriel é a maior cooperativa de café conilon do Brasil e a presença do Grupo Orletti estreita ainda mais nossos laços”, afirma.

Nova Toyota Hilux SRV LED já está sendo vendida no ES

Modelo chega às concessionárias da marca com mudanças no conjunto óptico Crédito: Divulgação

A nova Hilux SRV LED foi lançada recentemente pela Toyota, que adicionou um novo conjunto óptico, passando dos faróis halógenos para LED. A nova versão já está disponível nas concessionárias da marca por aqui, com a missão de manter em evidência o modelo.

“A expectativa da Toyota com o lançamento da Hilux SRV LED é se distanciar ainda mais dos concorrentes, mantendo a liderança de mercado”, explica Marcelo Paes Guimarães, gerente de vendas de veículos novos da Kurumá Vitória.

Equipada com um motor 2.8L 16V Turbo diesel, a picape é capaz de entregar 204 cv de potência e um torque de 50,9 kgf.m. Essa potência é gerida por uma transmissão automática de 6 velocidades sequencial. O modelo conta ainda com tração 4x4, reduzida com acionamento eletrônico, além do bloqueio do diferencial traseiro.

A Hilux SRV LED vem equipada com um sistema de multimídia compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, rodas de 18 polegadas em liga leve e sete airbags. “Além de sua robustez e alto valor de revenda, a Hilux SRV LED destaca-se pelo baixo custo de manutenção, tornando-se uma escolha inteligente e econômica a longo prazo”, complementa.