Chevrolet Blazer EV será comercializado em apenas uma revenda no ES

Importado do México, o Chevrolet Blazer já está em pré-venda. Crédito: Chevrolet/Divulgação

O Chevrolet Blazer EV está a poucos dias de fazer a sua estreia no país. Importado do México, SUV 100% elétrico da marca americana já está em pré-venda e a montadora aqui no Brasil escolheu a CVC para fazer a comercialização exclusiva do modelo aqui no Espírito Santo.



Este é o primeiro utilitário esportivo elétrico premium da Chevrolet a chegar ao Brasil em versão única, a RS, com preços que partem de R$ 479 mil. Também conhecido como SUV do Camaro, o Blazer EV concorre diretamente com outros modelos premium no mercado, como o BMW iX3 (a partir de R$ 500.950) e o Porsche Macan (a partir de R$ 490 mil), ambos também movidos completamente a bateria elétrica.

“O Blazer EV marca uma nova fase para a Chevrolet, consolidando a marca também no segmento de veículos de luxo eletrificados, com foco na sustentabilidade, sem deixar de lado a esportividade e a sofisticação. Estamos muito otimistas com esse produto e com as perspectivas de vendas no Espírito Santo, um Estado com grande potencial para carros elétricos, o que é comprovado pelo fato de estar entre os líderes de participação nesse segmento”, avalia o gerente comercial da CVC, Rodolpho Albert.

O SUV elétrico tem potência de 347 cv e uma bateria de 102 kWh, com autonomia de 481 km no ciclo do Inmetro, e acelera de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos. O modelo tem rodas de 21 polegadas com apliques e proporções diferenciadas para um SUV, já que é mais comprido, largo e com um teto mais baixo que o padrão.

O carro tem partida de ignição automática, isto é, sem chave ou botão. Por dentro, ele traz ajuste de resposta de volante e pedais, comandos por voz e sistemas de assistência. A lista de recursos ainda inclui teto solar panorâmico, volante aquecido, retrovisor central com câmera, abertura elétrica da tampa do porta-malas e do bocal de recarga, head-up display, e alerta vibratório no banco do motorista.

Eletrificação e alta performance

A Vitória Motors Mercedes-Benz esteve na 4ª edição do Speed Festival em Guarapari. Crédito: Divulgação

A Vitória Motors Mercedes-Benz também tem focado na eletrificação, com a realização de um evento para apresentar os modelos da marca a convidados. Com o nome de Roadshow Elétricos, o evento aconteceu na própria concessionária e permitiu que clientes e convidados pudessem experimentar as soluções de tecnologia e eletrificação dos modelos da montadora alemã

A concessionária também esteve na 4ª edição do Speed Festival, realizado no Aeródromo de Guarapari. O evento, voltado para amantes da velocidade e alta performance, reuniu carros e motos de alta potência e dois dos modelos expostos pela revenda foram o CLA 35 AMG e o C300.

Stellantis apresenta novos modelos no Salão do Automóvel de Paris

O Leapmotor C10 é um dos modelos que serão apresentados no salão de Paris pelas marcas da Stellantis. Crédito: Leapmotor/Divulgação

Faltando poucos dias para a realização do Salão do Automóvel de Paris, a Stellantis já avisou que irá levar 26 modelos das marcas que estão sob o comando da multinacional, incluindo cinco estreias mundiais.

Uma das novidades será a apresentação da Leapmotor, marca chinesa em joint-venture com a Stellantis, que tem a missão de trazer modelos eletrificados com preços competitivos, inclusive no Brasil. É aguardado o lançamento do B10, SUV do segmento C.

Já as francesas Citroën e Peugeot também trazem novidades globais. A primeira trará uma linha renovada com três estreias mundiais em um dos principais segmentos da Europa.

No caso da segunda, a estreia será o Peugeot E-408, modelo que completa a linha de 12 veículos 100% elétricos da marca. Por fim, a Alfa Romeo retorna ao salão, com sua linha completa, incluindo o Junior Veloce 280CV, a versão mais esportiva da gama, e a estreia do modelo Ibrida.

A Gazeta integra o Saiba mais