Virtus e T-Cross Sense: conheça nova versão de entrada dos modelos Volkswagen

T-Cross e Novo Virtus são os mais recentes integrantes da linha Sense Crédito: Divulgação

Linha de modelos de entrada da Volkswagen do Brasil, a Sense recebe dois novos integrantes: Novo Virtus Sense, versão inédita para o sedã, que já possui a gama com seis versões e três opções de motorização TSI; e o Novo T-Cross Sense, agora com design atualizado e pacote ainda mais recheado. Polo e Nivus já são ofertados na configuração.

A linha Sense da Volkswagen nasceu inicialmente para atender ao público PcD (pessoa com deficiência), com um pacote completo de itens de série e com valor sugerido dentro das determinações do programa de isenção de impostos do governo brasileiro. Mas, hoje, a pedido do mercado e com foco no custo-benefício, os quatro modelos da família estão disponíveis para o público geral.

“Reforçar a base da nossa gama de produtos é fundamental para atender às necessidades dos nossos clientes, seja no uso para trabalho, seja no dia a dia, com a família. A linha Sense traz isso na essência e, agora, está mais completa do que nunca com quatro modelos que são referência no mercado”, ressalta Fernando Silva, Diretor de Vendas da Volkswagen do Brasil.

Novo Virtus Sense

Lançado em 2023, o Novo Virtus chegou ao segmento de sedãs com com cinco versões disponíveis e três opções de motorização TSI: 170 TSI, 200 TSI e 250 TSI.

Novo Virtus Sense, versão inédita para o sedã, que já possui a gama com seis versões e três opções de motorização Crédito: Divulgação

Agora, pela primeira vez, o modelo recebe a sua sexta versão, a Sense. Baseado na versão 170 TSI de 116 cv com câmbio manual de cinco marchas, o design exterior tem visual mais robusto e segue ofertando as mesmas cores da versão Highline: as sólidas Preto Ninja e Branco Cristal, e as metálicas Cinza Platinum, Prata Sirius e Azul Biscay.

Ainda no exterior, faróis e lanternas seguem 100% em LED com assinatura exclusiva diurna. No interior, o painel de instrumentos digital de oito polegadas acompanha o sistema de infotainment Media Plus II e volante multifuncional.

Design exterior do Novo Virtus Sense tem visual mais robusto Crédito: Divulgação

De série, o Virtus Sense entrega seis airbags, assistente de partida em subidas (hill hold), alerta de frenagem de emergência (ESS), sistema de frenagem automática pós-colisão (Post Collision Brake) e o bloqueio eletrônico do diferencial (EDS).

Público ampliado para o T-Cross

Desde 2020, o T-Cross já ofertava ao público a versão Sense, até então direcionada apenas aos clientes PcD. Em 2021, as vendas foram abertas ao varejo.

Novo T-Cross Sense ganha roupagem inédita e pacote mais completo de itens de série Crédito: Divulgação

Na linha 2025, o Novo T-Cross Sense chega com roupagem inédita e pacote ainda mais completo de itens de série. O SUV segue equipado com o conhecido 200 TSI de 130 cv de potência, aliado à transmissão automática de seis velocidades.

No exterior, são três opções de cores: as sólidas Preto Ninja e Branco Puro, e a metálica Prata Pyrit. Assim como o restante da linha do Novo T-Cross, tanto os faróis como as lanternas são 100% em LED, uma exclusividade do segmento.

Por dentro, o destaque fica para a nova central multimídia VW Play de 10,1 polegadas semiflutuante com Android Auto e Apple CarPlay. Em frente ao motorista, o painel de instrumentos é 100% digital de oito polegadas e configurável.

Ainda no interior, a segurança é prioridade: de série, são seis airbags, detector de fadiga, assistente de partida em subida (hill hold), AEB (frenagem autônoma de emergência) com detecção de pedestres, além do sensor de estacionamento traseiro e o volante com ajuste de altura e profundidade.

Novo T-Cross Sense: faróis e lanternas totalmente em led Crédito: Divulgação

Os dois novos integrantes da família Sense estarão disponíveis para o público PcD e vendas no varejo a partir de novembro em todas as concessionárias da Volkswagen no Brasil.

Por dentro, o destaque fica para a nova central multimídia VW Play de 10,1 polegadas semiflutuante com Android Auto e Apple CarPlay. Em frente ao motorista, o painel de instrumentos é 100% digital de oito polegadas e configurável.

Ainda no interior, a segurança é conta com: seis airbags, detector de fadiga, assistente de partida em subida (hill hold), AEB (frenagem autônoma de emergência) com detecção de pedestres, além do sensor de estacionamento traseiro e o volante com ajuste de altura e profundidade.

Os dois novos integrantes da família Sense estarão disponíveis para o público PcD e vendas no varejo a partir deste mês de novembro em todas as concessionárias da Volkswagen no Brasil.