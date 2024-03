7ª geração

Primeiras unidades do Ford Mustang GT desembarcam no Porto de Vitória

Nova geração foi anunciada em 2022 e expectativa para chegada ao Brasil era alta; data de lançamento ainda não foi informada

As fotos feitas pela Ford no Porto de Vitória mostram que a versão topo de linha GT Performance que traz o novo motor Coyote V8. (Ford/Divulgação)

O Porto de Vitória recebeu, esta semana, o desembarque de unidades do novo Ford Mustang GT. Desde que foi anunciada a sua sétima geração no Salão de Detroit de 2022, a expectativa era de que o modelo viria também para o Brasil.

As fotos feitas pela Ford no Porto de Vitória mostram que a versão que acaba de desembarcar é a topo de linha GT Performance, equipada com o motor Coyote V8. Segundo a montadora, é a versão mais potente do powertrain, que tem opções de transmissão de seis velocidades manual ou automática de 10 velocidades.

O muscle car traz a nova cor Vermelho Zadar, outro destaque do lançamento, que ainda não tem uma data definida pela Ford no Brasil. A chegada da geração nova também tem um caráter especial por coincidir com os 60 anos do Mustang, que serão comemorados durante o ano com várias ações.

O muscle car traz a nova cor Vermelho Zadar, outro destaque do lançamento. (Ford/Divulgação)

No ano passado, o Mustang completou o oitavo ano seguido como cupê esportivo mais vendido do mundo. Feito para venda em mais de 100 mercados globais, o novo Mustang global estreou no segundo semestre do ano passado nos Estados Unidos.

O seu desenvolvimento teve como foco principal a experiência de direção, que promete ser mais empolgante e divertida, com aerodinâmica refinada e um arsenal de novas tecnologias. O visual moderno e esculpido do esportivo valoriza elementos clássicos do modelo original dos anos 60, como o teto baixo, capô de três seções e perfil com traseira curta, além de uma nova luz de assinatura de três barras na traseira.

A chegada da geração nova coincide com os 60 anos do Mustang, que serão comemorados com ações durante o ano. (Ford/Divulgação)

Com informações da Ford.

