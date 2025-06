SUV Coupê

Fiat Fastback 2026 chega com visual repaginado e mais tecnologia; veja versões e preços

Modelo mantém cinco versões que vão de R$ 119.990 a R$ 177.990, com motor turbo e opção híbrida. Principais destaques no design são a nova grade frontal e o teto solar panorâmico

Publicado em 27 de junho de 2025 às 08:03

Com a frente redesenhada, o novo para-choque do Fastback Abarth traz linhas mais proeminentes e marcantes Crédito: Fiat/Divulgação

Com mais de 100 mil unidades comercializadas desde o seu lançamento, em setembro de 2022, o Fiat Fastback chega com novidades na linha 2026. Este é o primeiro facelift do SUV Coupê, que mantém cinco versões e a motorização Turbo 200, Turbo 200 Hybrid e Turbo 270 – esta última equipa a versão Limited Edition e o novo Fastback Abarth, com calibração específica para o máximo em desempenho e esportividade. >

Os modelos já estão disponíveis nas concessionárias a partir desta sexta (27) e os valores partem da versão de entrada T200, por R$ 119.990, chegando à topo de gama Abarth, que sai por R$ 177.990 (veja os detalhes de todas as versões e preços no final do texto).>

As principais mudanças na linha 2026 foram no visual, além de algumas novas tecnologias. A grade frontal foi redesenhada, ganhando linhas mais retas e elementos verticais, que deixam o carro mais imponente, assim como o novo acabamento em preto brilhante nas entradas de ar dianteiras. Disponível nas versões Impetus T200 Hybrid e Limited Edition T270, o pacote Sunroof adiciona teto solar panorâmico, farol de neblina em LED e iluminação no para-sol. >

Com o opcional, na versão intermediária Impetus, as molduras inferiores são oferecidas na cor da carroceria. O pack adiciona, ainda, bancos do motorista com regulagem elétrica na versão Limited. Como um reforço na segurança, nas duas versões o cliente também pode adicionar o monitoramento de ponto cego. Essa tecnologia emite alerta sonoro e visual no retrovisor e pode evitar colisões traseiras ao identificar obstáculos quando motorista aciona a ré. O veículo também conta com o Connect////Me, plataforma de serviços conectados de veículos da marca que oferecem funcionalidades para melhorar a experiência de condução do motorista.>

Fiat Fastback T200 1 de 12

A versão Impetus T200 Hybrid tem acabamentos escurecidos no exterior e novas rodas de liga leve 18". Já a Limited Edition T270 possui acabamentos cromados externos, além de rodas diamantadas. O novo para-choque traseiro, aplicado como opcional na Impetus, é item de série na versão Limited Edition.>

Fiat Fastback Audace T200 Hybrid 1 de 11

As mudanças na versão Audace T200 Hybrid incluem novo painel de portas dianteiras em tecido e rodas diamantadas de 17”, em linha com o acabamento exterior desta versão que é cromado. Na opção de entrada Turbo 200, o pacote Smart Drive diferencia a versão com acabamento em preto brilhante nos retrovisores, maçanetas externas na cor da carroceria, carregador por indução, câmera de ré, key less e partida remota.>

Outro destaque do Fastback é o porta-malas de 600 litros, o maior da categoria. Além disso, o modelo oferece o pacote de ADAS (sistemas avançados de assistência à direção) a partir da versão Audace, entregando frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa, e a comutação dos faróis, assim como o carregador por indução, painel full digital e o sistema multimídia com até 10,1 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto sem fio.>

Fiat Fastback Impetus T200 Hybrid 1 de 14

Na linha 2026, as cores do Fastback são: Preto Vulcano, Branco Banchisa, Prata Bari, Cinza Strato, Cinza Silverstone e Azul Amalfi (exclusiva para versões híbridas).>

Fastback Abarth 2026

Na linha 2026, o Abarth apresenta um aprimoramento do design que o torna ainda mais moderno, imponente e confortável, segundo a Fiat. Com a frente redesenhada, o novo para-choque traz linhas mais proeminentes e marcantes. A nova grade frontal superior em preto brilhante e vermelho, com linhas retas verticalizadas e acentuadas – já presente no Pulse Abarth – também reforça a proposta de um visual agressivo do modelo, assim como o novo farol de neblina em LED.>

Fiat Fastback Abarth 1 de 14

O novo logo com a palavra Abarth em tom escurecido agora ocupa o centro da grade, seguindo padrão global da marca, trazendo também um detalhe do escorpião no canto inferior direito. A grade inferior foi remodelada, seguindo as mesmas linhas retas do novo frontal, combinadas com as entradas de ar laterais que ganharam acabamento vermelho. Novas rodas exclusivas 18’’ com acabamento em preto brilhante com aros vazados completam o visual exterior.>

Para o interior, destaca-se o novo teto solar panorâmico com abertura elétrica da cortina, o acabamento premium em tons escurecidos e o novo painel de portas em vinil. Os novos bancos foram redesenhados com o nome Abarth bordado junto a um desenho do escorpião e costuras vermelhas. Os bancos são anatômicos em formato de concha para direção esportiva, incluindo regulagem elétrica para o banco do motorista.>

Fiat Fastback Limited Edition 1 de 11

Equipado com o motor T270, o Fastback Abarth segue com potência de 185 cv e torque de 270 Nm, além de calibração exclusiva, aliada ao câmbio automático de seis marchas. Este conjunto faz o modelo chegar a 100 km/h em 7,6 segundos, com velocidade máxima de 220 km/h (etanol).>

O desempenho pode ser ajustado com os modelos de condução Sport, que foca em esportividade e conforto; Manual, para maior versatilidade e controle; e Poison, exclusivo da marca, com resposta rápida que garante um mapa especial do acelerador, sendo possível atingir uma mesma velocidade em 60% do tempo quando comparado com o modo Sport.>

O Fastback Abarth é equipado com ADAS, que inclui: comutação automática de farol, alerta de saída de faixa, frenagem automática de emergência e monitoramento de ponto cego. O SUV conta ainda com os 4 airbags de seis zonas de proteção, frontais e laterais de tórax e cabeça para motorista e passageiros, além do freio de estacionamento eletrônico e automático com Auto Hold.>

A central multimídia de 10,1 polegadas é equipada com o Connect////Me, plataforma de serviços conectados que conta com mais de 30 funcionalidades e conectividade, como item de série. Outros itens incluem: carregador por indução com ventilação, cluster full digital 7" específico Abarth com informações como pressão do turbo, força G e potência na tela principal, ar- condicionado automático digital, faróis e lanternas full led, faróis com acendimento automático, sensor de chuva com acionamento automático dos limpadores de para- brisa, Keyless Entry'n Go e partida remota.>

O Fastback Abarth está disponível nas cores Branco Banchisa, Cinza Strato, Preto Volcano e Vermelho Montecarlo. O teto é preto para todas as opções.>

Versões e preços

Fiat Fastback T200 2026 Crédito: Fiat/Divulgação

Fiat Fastback T200 - R$ 119.990

Motor T200, com 130 cv e 20,4 kgfm de torque

Transmissão Automática CVT

Perfil de condução

Freio eletrônico

Cluster 3,5”

Multimídia 8,4”

A/C digital

Autohold

Sensor de estacionamento

Farol em LED

Retrovisores elétricos

Rodas de liga leve 17”

Bancos em tecido

Volante P.U >

Fiat Fastback Audace 2026 Crédito: Fiat/Divulgação

Fiat Fastback Audace T200 Hybrid – R$ 159.990

Todos os equipamentos do T200 AT mais:

Motor T200 hybrid, com 130 cv e 20,4 kgfm de torque

Keyless

Carregador por indução

Lane Keep Assist

AEB

Multimídia 10,1”

Detecção de chuva

Retrovisor fotocrômico

Farol alto automático

Partida remota

Câmera de ré

Maçanetas na cor da carroceria

Retrovisores externos em black piano

Roda de liga leve 17” diamantada

Painel de portas dianteiro em tecido

Volante em couro

Opcionais: Serviços conectados >

Fiat Fastback Impetus 2026 Crédito: Fiat/Divulgação

Fiat Fastback Impetus T200 Hybrid – R$ 167.990

Todos os equipamentos do Audace mais:

Cluster 7”

Sensor de estacionamento dianteiro

Luz no retrovisor externo

Retrovisor com rebatimento

Rodas de liga leve 18”

Telo bicolor

Bancos em couro

Painel de portas dianteiro em couro

Opcionais: banco de couro ecológico claro, serviços conectados com monitoramento de ponto cego e pacote Sunroof >

Fiat Fastback Limited Edition 2026 Crédito: Fiat/Divulgação

Fiat Fastback Limited Edition – R$ 171.990

Todos os equipamentos do Impetus T200 Hybrid mais:

Motor T270, com 176 cv e 27,5 kgfm de torque

Câmbio AT 6 marchas

Molduras inferiores na cor da carroceria

Opcionais: pacote Sunroof e serviços conectados com monitramento de ponto cego >

Novo Fiat Fastback Abarth 2026 Crédito: Fiat/Divulgação

Fastback Abarth – R$ 177.990

Todos os equipamentos da Limited Edition mais:

Calibração esportiva

Serviços conectados

Monitoramento de ponto cego

Teto panorâmico

Banco do motorista com ajuste elétrico

Rodas 18” exclusivas

Ponteiras esportivas

Spoiler preto

Bancos esportivos em couro

Farol de neblina em LED >

A jornalista viajou a convite da Fiat.>

