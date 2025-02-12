Motos também demandam cuidados no verão; veja como proteger a sua

Altas temperaturas podem afetar partes essenciais da moto Crédito: Shutterstock

Com a chegada do verão, o calor é, definitivamente, um grande incômodo para os motociclistas. Entretanto, não é só ao próprio bem-estar que o piloto deve estar atento: cuidar da moto também é essencial para garantir sua vida útil ao longo de todas as outras estações.

As altas temperaturas podem afetar diretamente partes essenciais da moto, como pneus, motor e sistema de refrigeração. Algumas peças que ficam mais expostas, como os discos de freio, também podem ser prejudicados e, por isso, alguns cuidados são essenciais para curtir a estação mais animada do ano sem dores de cabeça.

Para isso, confira a seguir dicas de especialistas para manter a sua moto preparada para o verão:

1. Limpeza e lubrificação devem ser frequentes

Engana-se quem pensa que a limpeza apenas mantém a estética da moto: a lavagem garante que ela fique nova por mais tempo, pois ajuda na conservação contra a oxidação de peças cromadas ou parte metálicas. Sem sujeira nas partes de verniz, o risco de arranhões também é bem menor.

O gerente de vendas da Royal Enfield, Alef Matos, afirma que peças como discos de freio e pastilhas de freio, que são mais expostas, devem ser lavadas para terem vida útil prolongada.

"Quando o motociclista anda com o disco de freio sujo de areia, por exemplo, há um desgaste maior da peça, que se reflete no conjunto de corrente, pinhão e coroa, itens que devem ser lubrificados constantemente após também serem lavados. Lubrificar antes de lavar faz com que as impurezas não saiam do conjunto e, consequentemente, danifiquem ainda mais as peças", pontua Matos.

2. Atenção aos pneus

Pneus devem receber cuidados especiais quanto à calibragem Crédito: Metzeler/Divulgação

É preciso estar atento ao fato de que o calor pode aumentar a pressão dos pneus, já que a temperatura do asfalto é maior do que a do ambiente. Nesse caso, é importante regular a calibragem com frequência, seguindo as recomendações do fabricante.

Lembre também que andar com a calibragem baixa aumenta o desgaste do pneu e pode provocar graves acidentes. Por isso, faça a regulagem semanalmente.

3. Sistema de refrigeração deve manter equílibrio

A moto pode perder desempenho no calor. Para evitar superaquecimentos, verifique regularmente o nível do líquido de arrefecimento no reservatório e complete com o fluido indicado pelo fabricante, evitando misturas inadequadas. Além disso, inspecione as mangueiras e conexões do sistema, observando sinais de desgaste, rachaduras ou vazamentos que podem comprometer a eficiência.

Em motos refrigeradas a água, o ideal é sempre estar de olho no nível do líquido ou do reservatório de expansão para garantir um funcionamento perfeito. Em situações de emergência, utilize água destilada ou filtrada, pois a água corrente, contendo cloro e sais minerais, pode causar corrosão no motor.

4. Capa protetora garante preservação da moto

A pintura e banco da moto podem sair extremamente prejudicadas se sofrem exposição alongada aos raios solares diretos, ficando com desgastes difíceis de serem recuperados. No caso dos bancos, que em sua maioria são feitos em curvim, um tecido sintético e resistente, a exposição ao sol e à chuva pode gerar rachaduras e rasgos no tecido, prejudicando também a espuma.

Mas proteger sua moto dessas condições é simples: Jânio de Paula, diretor comercial da Moto Vena, garante que uma capa protetora já é uma grande aliada. "Com a capa, a moto não fica exposta diretamente ao sol, o que não gera um desgaste prematuro da pintura. Manter a motocicleta com uma cera protetora e estacioná-la sempre em locais sombreados também são atitudes simples que evitam dor de cabeça no futuro", afirma.

5. Cheque o nível de óleo do motor

O óleo para motor da moto deve ser conferido sempre com ele frio e com a motocicleta na vertical Crédito: Divulgação

Ficar de olho no óleo do motor protege sua moto das avarias causadas pelo calor. O óleo lubrifica e ajuda a dissipar o calor do motor, reduzindo o atrito entre as peças e evitando danos.