Para ficar mais esperta

BMW abre pré-venda da S 1000 RR, esportiva com 210 cavalos de potência

Esta é a moto mais potente da marca alemã produzida no país; esportiva está repleta de novidades estéticas e mecânicas para melhorar seu desempenho

Publicado em 21 de maio de 2025 às 08:00 - Atualizado há 12 horas

A nova S 1000 RR conta com novas asas que proporcionam mais “downforce” em relação ao modelo anterior Crédito: BMW/Divulgação

A nova BMW S 1000 RR já está em pré-venda no Brasil como modelo 2026. Moto mais potente da marca alemã produzida no país, a esportiva está repleta de novidades estéticas e mecânicas para melhorar seu desempenho. >

Segundo lançamento da marca no mercado brasileiro este ano, a nova S 1000 RR conta com novas asas que proporcionam mais “downforce” em relação ao modelo anterior. Com três anos de garantia, o modelo tem condições especiais de lançamento para as primeiras 200 unidades ou até o dia 30 de junho – taxa exclusiva de 0,69% ao mês de juros, com 60% de entrada e saldo em 24 meses. >

Há ainda um ano de seguro gratuito subsidiado pela fabricante ou R$ 5 mil de bônus na troca de outra motocicleta. Os preços de lançamento são de R$ 139.900 na cor preta, de R$ 141.900 em Cinza Bluestone, de R$ 158.900 na versão M Package e de R$ 178.900 na M Carbon. >

A transmissão é de 6 velocidade e entrega potência e torque de forma uniforme e linear Crédito: BMW/Divulgação

A nova S 1000 RR é equipada com motor de quatro cilindros com 210 cavalos de potência a 13.750 rpm e 11,5 kgfm de torque máximo a 11 mil rpm. A transmissão é de 6 velocidade e, de acordo com a BMW, entrega potência e torque de forma uniforme e linear para tornando a motocicleta mais fácil de ser controlada, adequada tanto para o uso nas estradas quanto para o desempenho nas pistas. São sete modos de pilotagem de série, sendo três pré configuráveis: “Rain”, “Road”, “Dynamic”, “Race”, “Race Pro 1”, “Race Pro 2” e “Race Pro 3”.>

>

Também integram a lista de itens de série do modelo o Brake Slide Assist e o Slide Control, para contornar curvas com mais precisão e controle. >

Modelo está disponível em três versões: RR, M Package e M Carbon Crédito: BMW/Divulgação

Visualmente, o modelo parece uma moto de competição apta para andar nas ruas. Os difusores de ar na dianteira ajudam na aerodinâmica em altas velocidades e proporcionam mais estabilidade em trechos sinuosos e em circuitos. >

As novas asas deixam a S 1000 RR mais esportiva e atraente e proporcionam até 37% de “downforce” (pressão aerodinâmica de cima para baixo) a mais do que sua antecessora. São três opções de cores: preta, Cinza Bluestone e Motorsport. Disponível em três versões (RR, M Package e M Carbon), a nova S 1000 RR vem repleta de equipamentos de série. >

O kit Chassi M permite a possibilidade de ajustes mais precisos na balança e no amortecedor traseiro, e está presente em todas as variantes. Com ele, o piloto pode buscar uma configuração mais refinada em condições extremas. >

Visualmente, o modelo parece uma moto de competição apta para andar nas ruas Crédito: BMW/Divulgação

A ponteira de escapamento Akrapovic em titânio e fibra de carbono também é item de série em todas as opções da esportiva. Dentre as novidades, destacam-se o punho do acelerador M com redução de 14 graus no curso em relação à antecessora e os dutos de freio M com melhor arrefecimento, itens focados em melhorar a performance. >

Na versão M Carbon, topo de linha do modelo, como o próprio nome sugere, os destaques são os componentes feitos com o material nobre, que mescla resistência com leveza. Nela, para-lamas, capa da corrente, capa do pinhão, carenagens, laterais e até mesmo as rodas são feitas de fibra de carbono.>

O painel de instrumentos traz ampla gama de informações por meio de tela de TFT de 6,5 polegadas, com visualização melhor até em condições de pouca luminosidade. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta