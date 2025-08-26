Estreia

Audi A5 chega pra substituir o A4 em versão única esportiva no Brasil

A terceira geração do modelo substitui traz a Plataforma Premium a Combustão, com tração quattro e suspensão esportiva S; sedã de luxo é vendido em versão única, a Performance S Edition

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 15:41 - Atualizado há 36 minutos

Design moderno e linhas fluidas marcam o novo Audi A5, reforçando a estética esportiva do sedã Crédito: Audi/Divulgação

A Audi do Brasil anunciou a chegada da nova geração do A5 ao país em uma ofensiva da marca que pretende lançar, até o final do ano, 13 novos produtos e, no ano que vem, vários outros modelos, em alusão aos 30 anos da Audi no país, completos em 2024. A terceira geração do sedã, que substitui o Audi A4, chega ao mercado em versão única, a A5 Sedan 2.0 TFSI Performance S edition quattro®, com preço de R$ 379.990. O modelo conta com três anos de garantia.

O novo A5 marca a estreia da Plataforma Premium a Combustão (PPC) no Brasil, desenvolvida para melhorar a dinâmica de condução. O veículo é equipado com o motor 2.0 turbo FSI de quatro cilindros em linha. Este propulsor entrega 272 cv de potência e 400 Nm de torque máximo, e atua em conjunto com a transmissão S tronic de sete velocidades e a tração integral quattro com tecnologia Ultra.

Em relação à geração anterior, o motor EA888 evo5, o novo propulsor traz melhorias no sistema de coletor de ar, aumento da taxa de compressão e injeção de combustível, além de uma turbina de geometria variável. O desempenho permite que o carro acelere de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos, com velocidade máxima limitada eletronicamente a 210 km/h.

Em comparação com a geração anterior do Audi A5, o novo A5 cresceu em todas as dimensões: 4.829 mm de comprimento, 1.410 mm de altura, 2.892 mm de entre-eixos, 1.860 mm de largura (sem retrovisores) e 2.099 mm (com retrovisores). A capacidade do porta-malas é de 445 litros, e a capacidade do tanque de combustível é de 56 litros.

O motor 2.0 turbo do A5 entrega 272 cv de potência, com a transmissão S tronic e tração quattro Crédito: Audi/Divulgação

Estética minimalista

O modelo abraça a nova estética minimalista da marca das quatro argolas, introduzida no país com o Audi Q6 e-tron e caracterizada por linhas mais fluídas e orgânicas, vincos suaves e superfícies mais amplas e limpas. As proporções internas e externas cresceram, com maior comprimento, largura e distância entre eixos, tornando a carroceria mais larga e reforçando o seu visual esportivo.

Na dianteira, os faróis foram redesenhados e estão mais afilados, com recortes mais suaves na porção externa em direção à caixa de rodas e aos para-lamas. A grade singleframe também teve alterações sutis em suas proporções, ficando mais larga e estreita, com o miolo em padrão favo de mel tridimensional.

Vincos planificados percorrem o capô em direção ao para-brisa, em sintonia com os vincos suaves que atravessam a lateral do veículo em direção à traseira, com lanternas integradas por uma faixa abaixo do spoiler marcante e acima do compartimento de identificação. A geometria escultural é complementada pelas saídas de escapamento retangulares.

A tampa do porta-malas abre em conjunto com a janela traseira, formando apenas um elemento integrado e tornando o acesso ao compartimento de bagagens mais fácil e intuitivo. As rodas Audi Sport de 20 polegadas tem cinco braços Falx, pneus 245/35, com detalhes polidos e em cinza acetinado fosco.

Comercializado em versão única no país, o modelo recebe suspensão esportiva S e o kit S line exterior, que agrega Audi Rings, frisos decorativos dos vidros e componentes de montagem em preto brilhante; maçanetas externas e capa do espelho retrovisor externo em preto brilhante; ponteiras de escapamento cromadas escuras; e retrovisores externos elétricos, aquecíveis e rebatíveis, ambos os lados antiofuscantes automáticos com recurso de memória e projeção de logotipo.

Tecnologia e Interior

O interior do novo A5 é centrado no motorista, com o chamado "Palco Digital". Os displays Audi virtual cockpit de 11,9 polegadas e o MMI touch de 14,5 polegadas, com tecnologia OLED, são integrados e curvados, voltados ao condutor.

A nova linguagem visual da Audi fica evidente nos detalhes do A5, como os faróis redesenhados e a grade singleframe Crédito: Audi/Divulgação

A cabine conta com revestimentos de couro e couro sintético, acabamento em alumínio escovado e volante esportivo multifuncional com shift paddles. O pacote de luzes ambiente permite personalizar a iluminação com 30 cores diferentes.

A lista de equipamentos de série inclui:

Tecnologia e Conveniência

Audi Phone box light com carregamento sem fio

Audi Smartphone

Interface com conexão sem fio

Audi Sound System com 10 alto-falantes e 180W de potência

Ar-condicionado automático de três zonas

Audi Drive Select

Teto panorâmico de vidro com transparência selecionável

Segurança e Assistência

Sete airbags

Alerta de saída de faixa (Lane Departure Warning)

Assistente de frenagem de emergência

Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC)

Faróis full-LED plus com assistente de luz alta

Lanternas traseiras LED Pro com indicador dinâmico

As opções de cores disponíveis são Branco Arkona (sólida); Azul Ascari, Azul Firmamento, Azul Horizonte, Branco Geleira, Preto Mito, Vermelho Granadina (metálicas); e Cinza Daytona (perolizada). Internamente, o modelo recebe acabamento na tonalidade preta.

Ficha Técnica

Audi A5 Sedan 2.0 TFSI Performance S edition quattro®

Motorização: 2.0 turbo FSI, quatro cilindros em linha

2.0 turbo FSI, quatro cilindros em linha Potência: 272 cv de 5.000 rpm a 6.500 rpm

272 cv de 5.000 rpm a 6.500 rpm Torque: 400 Nm de 1.600 rpm a 4.500 rpm

400 Nm de 1.600 rpm a 4.500 rpm Transmissão: S tronic de sete velocidades

S tronic de sete velocidades Tração: Integral quattro com tecnologia Ultra

Integral quattro com tecnologia Ultra Aceleração (0-100 km/h): 5,9 segundos

5,9 segundos Velocidade máxima: 210 km/h (limitada eletronicamente)

210 km/h (limitada eletronicamente) Comprimento: 4.829 mm

4.829 mm Entre-eixos: 2.892 mm

2.892 mm Altura: 1.410 mm

1.410 mm Largura: 1.860 mm (sem retrovisores) e 2.099 mm (com retrovisores)

1.860 mm (sem retrovisores) e 2.099 mm (com retrovisores) Tanque de combustível: 56 litros

56 litros Rodas: 20 polegadas

20 polegadas Pneus: 245/35



245/35 Capacidade do porta-malas: 445 litros

445 litros Preço: R$ 379.990

