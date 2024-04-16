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Campeão de carro zero

Novo Trailblazer é o carro do vencedor do BBB 2024

O SUV 4x4 de até sete lugares segue os passos da Nova S10 e conta também com evoluções em design, mecânica e nível de conforto

Publicado em 

16 abr 2024 às 14:42

Publicado em 16 de Abril de 2024 às 14:42

A versão High Country estreia no Trailblazer em substituição a Premier
A versão High Country estreia no Trailblazer em substituição a Premier Crédito: Chevrolet/Divulgação
O novo Trailblazer chega em maio nas concessionárias, porém, o grande vencedor do Big Brother Brasil 2024, programa patrocinado pela Chevrolet, já vai levar para casa a novidade. O campeão será revelado nesta terça-feira (16), na TV Globo.
O SUV 4x4 de até sete lugares segue os passos da Nova S10 e conta também com evoluções em design, mecânica e nível de conforto. Outra herança da picape é a sofisticada versão High Country, que estreia no Trailblazer em substituição a Premier.
O novo Trailblazer é o terceiro dos seis lançamentos da Chevrolet previstos para o ano de 2024
O novo Trailblazer é o terceiro dos seis lançamentos da Chevrolet previstos para o ano de 2024 Crédito: Chevrolet/Divulgação
Motor turbo diesel de nova geração, transmissão automática de oito marchas, além de tecnologias avançadas de conectividade e segurança são itens de série. Entre outras novidades, o novo Trailblazer passa a contar com painel digital integrado ao Chevrolet MyLink, botão de partida e carregamento de celular por indução.
De acordo com a General Motors, também houve melhorias na suspensão, coluna de direção, novos pneus e bancos com múltiplas densidades, garantindo um avanço notável em conforto e silêncio de rodagem.
O novo Trailblazer passa a contar com painel digital integrado ao Chevrolet MyLink, botão de partida e carregamento de celular por indução
O novo Trailblazer passa a contar com painel digital integrado ao Chevrolet MyLink, botão de partida e carregamento de celular por indução Crédito: Chevrolet/Divulgação
O novo Trailblazer é o terceiro dos seis lançamentos da Chevrolet previstos para o ano de 2024.
Com informações da Chevrolet.

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