Novo Trailblazer é o carro do vencedor do BBB 2024

A versão High Country estreia no Trailblazer em substituição a Premier Crédito: Chevrolet/Divulgação

O novo Trailblazer chega em maio nas concessionárias, porém, o grande vencedor do Big Brother Brasil 2024, programa patrocinado pela Chevrolet, já vai levar para casa a novidade. O campeão será revelado nesta terça-feira (16), na TV Globo.

O SUV 4x4 de até sete lugares segue os passos da Nova S10 e conta também com evoluções em design, mecânica e nível de conforto. Outra herança da picape é a sofisticada versão High Country, que estreia no Trailblazer em substituição a Premier.

O novo Trailblazer é o terceiro dos seis lançamentos da Chevrolet previstos para o ano de 2024 Crédito: Chevrolet/Divulgação

Motor turbo diesel de nova geração, transmissão automática de oito marchas, além de tecnologias avançadas de conectividade e segurança são itens de série. Entre outras novidades, o novo Trailblazer passa a contar com painel digital integrado ao Chevrolet MyLink, botão de partida e carregamento de celular por indução.

De acordo com a General Motors, também houve melhorias na suspensão, coluna de direção, novos pneus e bancos com múltiplas densidades, garantindo um avanço notável em conforto e silêncio de rodagem.

O novo Trailblazer passa a contar com painel digital integrado ao Chevrolet MyLink, botão de partida e carregamento de celular por indução Crédito: Chevrolet/Divulgação

O novo Trailblazer é o terceiro dos seis lançamentos da Chevrolet previstos para o ano de 2024.