Versão topo Fiat Cronos Precision preserva o design italiano original

O Cronos tem 4,36 metros de comprimento, 1,72 metro de largura, 1,50 metro de altura e 2,52 metros de distância de entre-eixos Crédito: Gabriel Dias

A Fiat lidera o segmento de sedãs compactos na América Latina, com o Cronos. Produzido em Córdoba, na Argentina, o modelo da marca italiana é simplesmente o veículo mais emplacado por lá, tendo terminado o ano passado com mais de 40 mil unidades comercializadas. No Brasil, o Cronos terminou o ano passado com 41.680 unidades vendidas, ficando em segundo no segmento, atrás apenas do Chevrolet Onix Plus (75.243).

Este ano, até abril, o Cronos manteve a segunda posição na categoria, com 11.277 emplacamentos, superado novamente pelo Onix Plus (23.696) e deixando para trás o Hyundai HB20S (6.723), o Volkswagen Virtus (4.757), o Honda City (4.387) e o Toyota Yaris (3.695).

Na linha Cronos 2023, apresentada no ano passado, a grande novidade foi a introdução do câmbio tipo CVT com 7 marchas simuladas, associado ao motor 1.3 Firefly de até 107 cavalos de potência. A versão topo de linha da família passou a ser a Precision CVT, que parte de R$ 109.890.

Desde a estreia do Cronos, em 2018, até agora, se passaram quase cinco anos. O sedã manteve as dimensões de 4,36 metros de comprimento, 1,72 metro de largura, 1,50 metro de altura, 2,52 metros de distância de entre-eixos, assim como a capacidade do porta-malas para 525 litros – a maior do segmento de sedãs compactos.

A Precision com CVT traz uma lista grande de equipamentos Crédito: Gabriel Dias

E a impressão é que, com seu explícito design italiano – no qual se destacam as lanternas afiladas, o perfil ascendente e os faróis alongados –, o visual também não demanda mudanças estéticas substanciais. Talvez por isso, na renovação feita no ano passado para a linha 2023, o Cronos incorporou apenas uma nova grade com colmeia interna e dois frisos horizontais.

Cinco versões

Composta atualmente por cinco versões – a 1.0, a Drive 1.0, a 1.3 Drive (as três com câmbio manual), a Drive 1.3 e a Precision com CVT –, a linha Cronos tem na última o melhor pacote de equipamentos de série, com apenas um opcional (o interior com acabamentos e couro marrom, presente no modelo testado, aumentando a fatura em R$ 1.350).

Versão tem motor 1.3 Firefly de até 107 cavalos de potência Crédito: Gabriel Dias

A nova combinação com o motor 1.3 e o câmbio CVT propõe uma condução mais suave, uma melhor dirigibilidade e um consumo menor de combustível. De acordo com a Fiat, o Cronos é o sedã compacto dotado de transmissão automática mais econômico do Brasil.

A transmissão CVT do Cronos oferece três modos de condução – “Automático”, “Manual” e “Sport” –, este com a central eletrônica promovendo uma série de ajustes para tornar o veículo mais responsivo.

A Precision com CVT traz de série ar-condicionado automático, direção com assistência elétrica, vidros das quatro portas elétricos, travamento elétrico das portas, alarme de perímetro, ajuste de direção, iTPMS (indicação individual de pneu com baixa pressão), ajuste de altura do banco do motorista, central multimídia de 7 polegadas, entradas USB para bancos traseiros, sensor de estacionamento traseiro, vidros traseiro elétricos, assinatura em leds nos faróis, rodas de liga leve de 16 polegadas, controle de estabilidade e de tração, piloto automático, Hill Holder (assistente de partida em rampa), chave presencial Keyless, câmera de ré com linhas dinâmicas, faróis de neblina com função cornering, espelhos elétricos, repetidor lateral de seta, luzes de cortesia sob os retrovisores, volante multifuncional revestido em couro, “paddles shifters” (para trocas sequenciais ao comando do motorista), apoio de braço dianteiro, bancos traseiros bipartidos (60/40) e maçanetas externas cromadas.

Espaço aproveitado

Embora continue se utilizando de muitos plásticos duros como toda a linha Cronos, a versão Precision CVT ameniza esse quesito – e muito – com o acabamento em couro no tom Expresso Brown nos bancos e nos painéis de portas e com o mesmo tom nos contornos do conjunto de painel frontal.

O volante também passou por atualizações nas cinco configurações, seguindo a linha de outros modelos da Fiat. O sedã compacto faz justiça à longa tradição da marca italiana em questão de espaço interno. Leva cinco adultos com tranquilidade e conforto, inclusive no banco traseiro.

A transmissão CVT do Cronos oferece três modos de condução Crédito: Gabriel Dias

O motorista, no entanto, sente a falta de um ajuste de profundidade do volante (o de altura existe), que seria perfeito para encontrar a melhor posição de dirigir.

A central multimídia – destacada na parte de cima do painel, no estilo “tablet deitado” – se mantém a mesma, com tela de 7 polegadas e espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay com fio.

Seu explícito design italiano tem destaque para as lanternas afiladas, o perfil ascendente e os faróis alongados Crédito: Gabriel Dias

E este último adendo é que se torna incompreensível, pois até o Mobi, localizado bem abaixo da linha Cronos, já conta com essa tecnologia sem fio. O Cronos também mereceria receber, pelo menos na variante Precision, a tela da multimídia maior usada do Pulse Drive, por exemplo.

Dinâmica ajustada

O Cronos topo de linha deixou para trás o antigo e beberrão motor 1.8 em benefício da modernidade e do consumo. O de antes era mais forte, claro, mas maltratava o bolso do motorista. O propulsor 1.3 Firefly tem 107 cavalos de potência a 6.250 rotações por minuto e 13,7 kgfm de torque a 4 mil giros abastecido com etanol.

O motor casa bem com o sedã compacto de 1.196 quilos, porém, a “estrela da companhia” é o câmbio tipo CVT com 7 marchas simuladas, com o “plus” de as trocas poderem ser feitas pela ação do motorista, em “paddles shifters”, colocados atrás do volante. O modo “Sport” deixa o sedã mais arisco e esportivo, sem comprometer a dirigibilidade.

Alinha do Cronos, atualmente, é composta por cinco versões Crédito: Gabriel Dias

Conforme dados da Fiat, o Cronos Precision abastecido com etanol acelera de zero a 100 km/h em 11,1 segundos (12,1 segundos com gasolina), podendo chegar à máxima de 183 km/h (178 km/h com gasolina) com o combustível de cana-de-açúcar.

No quesito consumo – e para deixar aquele 1.8 bem distante no retrovisor –, o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), do Inmetro, registra para o Cronos Precision com CVT números animadores, com 13,4 km/l na cidade e 14,9 km/l na estrada com gasolina no tanque e 9,3 km/l urbano e 10,8 rodoviário com etanol.

O Cronos Precision CVT tem uma boa estabilidade, ajudado pelos controles de estabilidade e tração e auxiliar de partida em rampa. O sedã perdeu a medida de 17 polegadas nas rodas – que equipavam a antiga “top” com motor 1.8 –, no entanto, a de 16 polegadas (exclusiva da Precision) ficou bem adequada.

A boa calibração da suspensão ajuda a absorver bem os impactos da buraqueira das ruas e estradas e tem um bom nível de rigidez quando o motorista necessita fazer desvios ou correções rápidas no trajeto. O sistema de freios – a disco na frente e a tambor na traseira – igualmente não fazem feio e deixam o motorista sempre tranquilo para qualquer emergência.

Ficha Técnica

O Cronos topo de linha deixou para trás o antigo e beberrão motor 1.8 Crédito: Gabriel Dias

Fiat Cronos Precision 1.3 CVT