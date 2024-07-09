O que se sabe sobre o novo Peugeot 2008, que deve chegar em agosto

Novo Peugeot 2008 vai ser o primeiro da marca no Brasil a contar com o novo design global Crédito: Peugeot/Divulgação

A Peugeot anunciou o lançamento do novo 2008 no Brasil , que deve ocorrer ainda este ano. Embora a data e preço exatos não tenham sido anunciados pela empresa, a expectativa é que o modelo estará disponível a partir de agosto por valores de R$ 130 mil a R$ 150 mil.

Em circulação na Europa desde 2019, a segunda geração do 2008 ganhou uma cara nova em 2023, que inclui faróis em formato de três barras (que simulam as garras de um felino), novas rodas de liga leve e lanternas traseiras redesenhadas. Essa nova versão, que estará disponível aqui, também vai ser a primeira da Peugeot no Brasil a ostentar o novo logotipo da marca.

Confira o que se sabe até agora sobre o novo 2008, cuja está sendo realizada na fábrica de El Palombar, na Argentina.

Informações confirmadas

Com a data de lançamento se aproximando, a Peugeot vem confirmando algumas novidades que estarão presentes no novo 2008. O SUV compacto terá motor 1.0 turbo Flex T200, com potência em 125 cv a 5.750 rpm e torque em 20,4 kgfm a 1.700 rpm com gasolina. Já com etanol, o torque é o mesmo e a potência é de 130 cv a 5.750 rpm.

O Peugeot 2008 2025 conta ainda com câmbio automático CVT, controles de tração e estabilidade, freios a disco nas quatro rodas, assistente de partida em rampa, freio de estacionamento elétrico, seis airbags e central multimídia com tela de 10 polegadas.

Imagens divulgadas pela empresa também mostram que o carro conta com um teto solar panorâmico que abre, uma novidade em comparação ao modelo atual – cujo vidro é fixo.

Para quem prefere carros esportivos, o 2008 também terá sua versão GT. Além do visual diferenciado, esse modelo terá motor 1.0 turboflex de três cilindros que desenvolve 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque. As outras duas versões do SUV são a Active e a Allure.

A versão GT do 2008 tem visual mais esportivo e será a mais cara da linha Crédito: Peugeot/Divulgação

Versão elétrica

O E-2008, versão 100% elétrica da linha, também teve mudanças no visual Crédito: Peugeot/Divulgação

Também está sendo esperado o novo E-2008 , que também recebeu um “tapa” no visual. A versão 100% elétrica da linha terá um motor com 20 cv a mais em relação ao que ainda está sendo comercializado o site brasileiro da empresa, subindo de 136 cv para 156 cv.