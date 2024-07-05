Novo Mini Cooper S chega mais potente e com duas versões; veja preços

Diversos itens de assistência ao motorista foram incorporados nesta nova geração do tradicional hatch 3 portas Crédito: Mini/Divulgação

O clássico da Mini foi lançado no Brasil nesta semana, com mais tecnologia, potência e diferenças no design em relação à versão anterior. O novo Cooper S evoca as origens do modelo, mantendo sua essência com uma aparência mais retrô.

A nova geração do Mini Cooper S chega com as versões já conhecidas Exclusive e Top. Veja os preços a seguir:

Mini Cooper S Exclusive – R$ 239.990

Mini Cooper S Top – R$ 269.990

Exterior

Balanços dianteiro e traseiro curtos, assim como o capô, contrastam com a distância entre eixos, dando ao carro as proporções típicas de um Mini.

Outra característica marcante são as possibilidades de personalização, que continuam presentes neste novo modelo com 11 opções de cor de carroceria e até quatro opções de cor de teto, além das faixas. Além disso, existem três opções de design das luzes diurnas e que são configuráveis a partir da tela central.

Interior

O teto solar panorâmico do Mini Cooper S contribui para uma atmosfera iluminada Crédito: Mini/Divulgação

O painel possui revestimento em tecido com dois tons. O teto solar panorâmico contribui para uma atmosfera iluminada. Todas as funções de condução mais importantes, como o freio de estacionamento, seletor de marcha, ligar a ignição, modos de condução e controle do sistema de áudio são diretamente acessadas através da barra de controle, posicionada logo abaixo da tela OLED.

Isso abre espaço no console central, que passa a abrigar o novo Wireless Charging Shelf, que possibilita o carregamento sem fio de smartphones.

Outro destaque do interior, o display redondo de 240 mm de diâmetro, posicionado ao centro no painel, é uma releitura dos modelos Mini que reuniam todas as informações em um só lugar. Compatível com Apple Car Play e Android Auto sem fio, ela reúne todas as informações do veículo, desde o painel de instrumentos até os sistemas de assistência ao motorista e entretenimento.

Equipada com o novo Mini Operating System 9, todas as funções do veículo podem ser operadas intuitivamente através do toque ou do assistente de voz. O sistema de som da versão topo de gama é assinado pela Harman-Kardon.

O modelo possibilita personalização, com 11 opções de cor de carroceria e até quatro opções de cor de teto Crédito: Mini/Divulgação

Informações relevantes relacionadas ao veículo, como velocidade e consumo de combustível, são exibidas na parte superior da tela. No menu principal, as funções são organizadas horizontalmente e podem ser selecionadas por deslizamento e toque.

Na área inferior do display OLED, os itens de menu Navegação, Mídia, Telefone e Clima podem ser selecionados diretamente a qualquer momento. Vários gráficos podem ser retroiluminados no painel. A interação entre design visual, iluminação ambiente e design sonoro muda a aparência do cockpit e abre novas possibilidades para personalizar o novo Mini Cooper S.

Cada modo tem seu próprio plano de fundo dinâmico e pode ser selecionado de acordo com as preferências pessoais do motorista. No modo pessoal, uma foto pode ser definida como fundo de tela por meio do aplicativo Mini. As cores dominantes da foto se estendem pelas superfícies têxteis do painel e dos painéis das portas como gráficos iluminados.

Motor mais potente

O novo Mini Cooper S é equipado com um motor 2.0 de 204 cv e 300 Nm de torque. A versão anterior, também com motor 2.0, alcançava 192 cv. Com esse conjunto, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em 6,6 segundos, enquanto a velocidade máxima chega a 240 km/h.

Já a última versão do hatch de 3 portas acelera de 0 a 100 km/h em 6,7 segundos, com velocidade máxima de 235km/h. O novo modelo também possui transmissão automática Steptronic de 7 velocidades e dupla embreagem.

Tecnologia e segurança

A versão Top conta com mais funções de assistência, como: controle de cruzeiro ativo, visualização 360° no entorno do carro, dentre outras funções Crédito: Mini/Divulgação

Sistemas de assistência para o motorista e que visam aumentar a segurança a bordo fazem parte da lista de equipamentos de série do novo MINI Cooper S, como o Driving Assistant e o Parking Assistant, que incluem funções como: assistente de manutenção de faixa, detecção de ponto cego, prevenção de colisões, controle de direção longitudinal e lateral (entrar e sair de um espaço de estacionamento), assistente de reversão e câmera de visão traseira.

Na versão Top, há o Driving Assistant Plus e o Parking Assistant Plus, que agregam ainda mais funções de assistência, como: controle de cruzeiro ativo, visualização 360° no entorno do carro, dentre outras funções.

O modelo também tem compatibilidade com o Mini App. Com ele, é possível ativar funções remotas, como localizar o veículo, trancar e destrancar o carro, acender os faróis ou acionar a ventilação.

Além disso, com o Mini App é possível verificar o status do carro, caso tenha alguma porta ou janela aberta, ter informações sobre a quilometragem, autonomia, manutenções e serviços necessários, localizar e fazer contato com concessionários, mensagem de check control, como fluído de freio, e ainda receber notificações a cada atualização remota de software.

No novo Mini Cooper S, várias funções podem ser controladas através do primeiro assistente de voz completo da marca. O Assistente Pessoal Inteligente Mini pode ser ativado com a saudação “Olá, Mini” ou usando o botão no volante. A interação controlada por voz ocorre no display OLED na forma de animação de elementos gráficos, tipografia e avatar.

O novo Mini Cooper S é equipado com um motor 2.0 de 204 cv e 300 Nm de torque Crédito: Mini/Divulgação

Para garantir uma comunicação mais tranquila, as palavras são transmitidas instantaneamente e visualizadas no display. Desta forma, é possível controlar a navegação, a telefonia, o entretenimento e inúmeras outras funções do veículo pronunciando o comando relevante.