Marca britânica

MG Motor estreia no Brasil com três elétricos e planos para abrir 24 concessionárias este ano

Montadora planeja se instalar em todas as capitais das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste ainda em 2025, podendo expandir para 70 unidades em 2026; modelos incluem conversível esportivo, SUV e hatch urbano

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 17:17 - Atualizado há 44 minutos

Fundada em 1924, a MG Motor chega ao Brasil este ano com três modelos 100% elétricos Crédito: MG Motors/Divulgação

(SÃO PAULO - SP) A montadora britânica MG Motor chega oficialmente ao Brasil, trazendo três modelos 100% elétricos e com expectativa de abrir 24 concessionárias no país até o fim de 2025. Em evento nesta terça-feira (11), a marca apresentou os modelos MG Cyberster, MG S5 e MG 4, que vão inaugurar o portfólio no mercado brasileiro.

Por meio de parcerias com 12 grupos nacionais, as concessionárias da MG vão se instalar em todas as capitais das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, além do interior de São Paulo. Para 2026, a marca prevê ainda uma expansão da operação para 70 lojas, distribuídas por todas as regiões do país.

Fundada em 1924, a marca centenária tem origem britânica e é controlada, atualmente, pela chinesa Saic Motor. Os carros da MG chamam a atenção pela esportividade que oferecem, o que com certeza é o caso dos modelos que ela traz para o Brasil.

Confira os três lançamentos da montadora:

MG 4

O MG 4 será o modelo de entrada da marca no Brasil, com preços a partir de R$ 224.800 no lançamento e R$ 229.800 após este período Crédito: MG Motor/Divulgação

O modelo de entrada da marca no Brasil será o M G4, um hatch elétrico urbano que teve sua versão 2025/26 lançada globalmente no Brasil. Projetado sobre a Plataforma Modular Escalável (MSP) da montadora, o MG 4 tem autonomia de até 279 km (Inmetro), potência máxima de 435 cv, torque de 600 Nm e pode chegar de zero a 100 km/h em 3,8 segundos. Com carregamento rápido, a bateria pode ser recarregada de 30% a 80% em apenas 22 minutos.

Disponível na versão Xpower, ele tem capacidade de porta-malas de aproximadamente 350 litros, que pode chegar a cerca de 1.165 litros com os bancos traseiros rebaixados. Entre os recursos disponíveis, estão a central multimídia HD de 12,8", as rodas de liga leve de 18”, câmera 360° HD e cinco modos de condução: Eco, Sport, Snow, Custom e Standard.

O MG 4 chega com preço sugerido de R$ 224.800, válido até 30 de novembro, que depois vai para R$ 229.800.

MG S5

O SUV MG S5 entrega 305 cv de potência e tem autonomia de 351 km (Inmetro) Crédito: MG Motor/Divulgação

Também desenvolvido sobre a plataforma MSP, o MG S5 é um SUV impulsionado por um motor elétrico com potência de até 305 cv e torque de 350 Nm. Com tração traseira, ele é capaz de acelerar de zero a 100 km/h em apenas 6,3 segundos, oferece autonomia de 351km (Inmetro) e carregamento rápido de 10% a 80% em 26 minutos.

Disponível na versão Luxury, o utilitário foi desenvolvido sobre a Plataforma Modular Escalável (MSP) da MG e conta com o sistema One Pedal Drive e eficiência energética otimizada. O modelo também oferece sete airbags, abertura do porta-malas sem toque e teto-solar panorâmico.

Os itens de série incluem painel digital de 10,25", central multimídia HD de 12,8", teto solar panorâmico, sensores de chuva, seis airbags, os mesmos modos de condução do MG4 e porta-malas de 453 litros, que pode chegar a 1.141 litros, segundo a marca.

O preço sugerido do SUV é de R$ 219.800 até 30 de novembro, passando para R$ 238.800 após este período.

MG Cyberster

Com 510 cv de potência e 725 Nm de torque, o Cyberster pode ir de zero a 100 km/h em apenas 3,2 segundos Crédito: MG Motor/Divulgação

Por fim, o modelo que mais chama atenção na gama da MG no Brasil é o Cyberster, conversível esportivo que entrega 510 cv de potência, 725 Nm de torque e é capaz de acelerar de zero a 100 km/h em apenas 3,2 segundos. O modelo, também elétrico, oferece uma autonomia de 342 km (Inmetro), freios de alto desempenho Brembo e tempo estimado de recarga de 38 minutos de 10% a 80% (com carregamento rápido em 150 kW).

O interior reflete à esportividade do conversível, com uma cabine que tem três telas, incluindo uma de 10,25” com display central de 7", bancos dianteiros elétricos com aquecimento e acabamentos em couro. As portas se abrem em tesoura e a capota elétrica em 10 segundos.

O MG Cyberster chega ao Brasil com preço de R$ 499.800.

Condições especiais e garantia

Todos os modelos têm garantia de 7 anos para o carro e 8 anos para a bateria, conexão 4G embarcada e road assistance 24 horas, ambas por 2 anos sem custo. Além disso, como condição especial para o lançamento, a MG Motor dará para cada cliente um wallbox para instalação residencial, de 7 kW, e o carregador portátil de 3,4kW para uso no veículo, além de taxa 0%.

*Repórter viajou a convite da MG Motor.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta