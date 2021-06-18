Linha 2022 da trail Honda XRE 300 estreia novas cores e grafismos

A Honda XRE 300 tem três anos de garantia sem limite de quilometragem, além de sete trocas de óleo gratuitas. Crédito: Honda/Divulgação

A XRE 300, trail aventureira off-road e estradeira da Honda, acaba de chegar às concessionárias brasileiras na linha 2022. Reconhecida por conciliar capacidades mistas, o modelo se destaca pela versatilidade. Para o próximo ano, continuarão sendo três opções de cor e grafismo no modelo: XRE 300 ABS, XRE 300 Adventure e XRE 300 Rally, em que as especificações técnicas são idênticas entre si e inalteradas em relação à versão anterior.

O design permanece fiel à remodelação estética que há dois anos introduziu algumas atualizações, sem desvirtuar o caráter do modelo apresentado dez anos antes – a característica carenagem frontal como elemento sobre o para-lama foi preservada.

A iluminação full-led e o painel tipo Blackout completam um conjunto estético de formas agressivas e angulosas. As opções de cores para a XRE 300 2022 são: a versão ABS em cinza metálico e branco, a Adventure em cinza fosco e a Rally em vermelho.

Os preços sugeridos são de R$ 20.390 para a configuração básica ABS e de R$ 20.890 para as versões Adventure e Rally, com base no Distrito Federal, não incluindo o frete e o seguro.

Dotado de partida elétrica e com tecnologia FlexOne, o motor monocilíndrico DOHC de 291,6 cm3 arrefecido a ar é alimentado por injeção eletrônica PGM-FI. Abastecido apenas com etanol, a potência máxima alcança um pico de 25,6 cavalos (25,4 cavalos com gasolina) a 7.500 rpm. O torque máximo com etanol é de 2,80 kgfm (2,76 kgfm com gasolina) a 6 mil rpm. O câmbio tem 5 marchas e a embreagem é multidisco em banho de óleo, com acionamento mecânico.

Na parte ciclística, o chassi tubular de aço de arquitetura berço semiduplo envolve o motor em sua porção inferior, ampliando a rigidez e resistência, dentro da proposta aventureira do modelo. A suspensão dianteira tipo telescópico tem tubos de 41 milímetros de diâmetro e 245 milímetros de curso. A roda aro 21 em alumínio usa pneu medida 90/90. A suspensão traseira tem balança de alumínio ligada ao sistema Pro-Link, cujo elemento mola-amortecedor permite regulagem de carga. O curso é de 225 milímetros e a roda, aro 18, usa pneu medida 120/80.

A frenagem conta com sistema ABS (Antilock Brake System) de dois canais - um diferencial em relação ao segmento e à concorrência – agindo no disco dianteiro (256 milímetros de diâmetro) por meio de um cáliper de pistão duplo de comando hidráulico. No disco traseiro (220 milímetros de diâmetro) o cáliper é de pistão simples, também com comando hidráulico. A Honda XRE 300 tem três anos de garantia sem limite de quilometragem, além de sete trocas de óleo gratuitas.

De janeiro a maio deste ano, a XRE 300 emplacou 8.796 unidades e foi a décima segunda motocicleta mais vendida do Brasil. Superou sua principal concorrente no segmento de motos trail de média capacidade cúbica, a Yamaha Lander XTZ 250, que emplacou 7.493 unidades no mesmo período.