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Alternativa sustentável

Caloi relança Mobylette, sucesso nos anos 1980, com motor elétrico

Fabricante de bicicletas anunciou novidade por R$ 9.199,00. A bateria, instalada debaixo do banco, oferece uma autonomia de até 30 km
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 mar 2022 às 15:00

Publicado em 18 de Março de 2022 às 15:00

Mobylette
Mobylette elétrica é equipada com um motor de 350W (Watts) de potência, que pode ser acionado tanto pelo movimento da pedalada, como pelo acelerador integrado. Crédito: Caloi/ Divulgação
A fabricante de bicicletas Caloi anunciou, nesta semana, o relançamento no mercado brasileiro da Mobylette, veículo motorizado que foi sucesso de vendas no Brasil, principalmente nas décadas de 1970 e 1980.
"A lenda voltou", diz o slogan da campanha de lançamento do produto. O preço sugerido é de R$ 9.199,00.
Diferentemente da versão antiga, movida à gasolina, a nova Mobylette vem na versão elétrica. "Em um mundo sustentável, a modernidade exige novos comprometimentos", diz a empresa.
A Mobylette está disponível para compra no Mercado Livre. A previsão é que, a partir do próximo dia 28, o produto também esteja disponível em "bike shops" de todo o país. ​

Mobylette é relançada no Brasil em versão elétrica

O modelo é equipado com um motor de 350W (Watts) de potência, que pode ser acionado tanto pelo movimento da pedalada, como pelo acelerador integrado. A bateria, instalada debaixo do banco, oferece uma autonomia de até 30 quilômetros.
"A Mobylette marcou gerações e sua memória permaneceu viva na cultura brasileira. Agora trazemos de volta a Mobylette às ruas, mas de uma nova forma, com visual urbano mais moderno, na versão elétrica, redefinindo o futuro da mobilidade", disse Eduardo Rocha, diretor de marketing da Caloi, em comunicado.

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