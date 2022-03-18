Caloi relança Mobylette, sucesso nos anos 1980, com motor elétrico

Mobylette elétrica é equipada com um motor de 350W (Watts) de potência, que pode ser acionado tanto pelo movimento da pedalada, como pelo acelerador integrado. Crédito: Caloi/ Divulgação

A fabricante de bicicletas Caloi anunciou, nesta semana, o relançamento no mercado brasileiro da Mobylette, veículo motorizado que foi sucesso de vendas no Brasil, principalmente nas décadas de 1970 e 1980.

"A lenda voltou", diz o slogan da campanha de lançamento do produto. O preço sugerido é de R$ 9.199,00.

Diferentemente da versão antiga, movida à gasolina, a nova Mobylette vem na versão elétrica. "Em um mundo sustentável, a modernidade exige novos comprometimentos", diz a empresa.

A Mobylette está disponível para compra no Mercado Livre. A previsão é que, a partir do próximo dia 28, o produto também esteja disponível em "bike shops" de todo o país. ​

Mobylette é relançada no Brasil em versão elétrica

O modelo é equipado com um motor de 350W (Watts) de potência, que pode ser acionado tanto pelo movimento da pedalada, como pelo acelerador integrado. A bateria, instalada debaixo do banco, oferece uma autonomia de até 30 quilômetros.