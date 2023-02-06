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Caso raro

Por que um bezerro nasceu com oito patas e três olhos em Itaguaçu?

Nascimento do animal, na noite de domingo (5), chamou a atenção de moradores de um sítio na localidade de Triunfo, em Itaguaçu

Públicado em 

06 fev 2023 às 17:24
Viviane Maciel

Colunista

Viviane Maciel

Bezerro nasce com oito patas, quatro orelhas, e 3 olhos, na noite deste domingo (5), e chama a atenção de moradores de um sítio na localidade de Triunfo, em Itaguaçu
Bezerro nasceu com oito patas, quatro orelhas e três olhos, em Itaguaçu Crédito: Nathália Borges
O nascimento de um bezerro, na noite de domingo (5), chamou a atenção de moradores de um sítio na localidade de Triunfo, em Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo. O bovino nasceu com oito patas, quatro orelhas e três olhos. Um caso raro no mundo animal, segundo o médico veterinário Gabriel Dantas Cuzzuol.
“Este caso não é comum de ser visto. Estamos falando de uma má formação genética, que pode estar relacionada à ocorrência do grau de consanguinidade. Ou por uso indiscriminado de medicamentos, quando acontecem essas mutações nos fetos”, afirma.
O médico veterinário explica que, em muitos casos, os animais com má formação genética não chegam ao final da gestação, podendo ser expelidos de forma espontânea pela mãe. No caso do bezerro, os donos da propriedade chamaram amigos para auxiliar no parto. Apesar dos esforços, o filhote já nasceu morto.
A estudante de Ciências Biológicas Nathália Borges foi uma das pessoas que auxiliou no parto. Segundo ela, todos acreditavam que se tratavam de dois bezerros. Mas, quando foram puxar o animal, depararam-se com a má formação genética.
"Acreditávamos que eram dois bezerros separados. Então, puxamos um e tentamos deixar o outro dentro, porque os dois não saíram ao mesmo tempo. Só no final descobrimos que era um só”, conta.

Outros casos

Apesar de estranho, casos semelhantes no mundo animal já foram registrados. Em 2021, também no Noroeste do Estado, em Nova Venécia, um bezerro nasceu com duas cabeças. Apesar de ter sobrevivido ao parto, o animal morreu horas depois.
Nova Venécia
Bezerro com duas cabeças nasceu em uma propriedade no interior de Nova Venécia Crédito: Delci Busatto
Em 2018, outro caso parecido ocorreu em uma propriedade rural do interior de Presidente Kennedy, Litoral Sul do Estado. Um bezerro também nasceu com duas cabeças.

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Viviane Maciel

Graduanda de Jornalismo na Universidade Vila Velha (UVV), foi estagiária de A Gazeta desde 2019. Antes, atuou em assessoria de imprensa na Iá Comunicação. Atualmente é repórter de A Gazeta na sucursal de Colatina

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