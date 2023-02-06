Por que um bezerro nasceu com oito patas e três olhos em Itaguaçu?

Bezerro nasceu com oito patas, quatro orelhas e três olhos, em Itaguaçu Crédito: Nathália Borges

O nascimento de um bezerro, na noite de domingo (5), chamou a atenção de moradores de um sítio na localidade de Triunfo, em Itaguaçu , no Noroeste do Espírito Santo . O bovino nasceu com oito patas, quatro orelhas e três olhos. Um caso raro no mundo animal, segundo o médico veterinário Gabriel Dantas Cuzzuol.

“Este caso não é comum de ser visto. Estamos falando de uma má formação genética, que pode estar relacionada à ocorrência do grau de consanguinidade. Ou por uso indiscriminado de medicamentos, quando acontecem essas mutações nos fetos”, afirma.

O médico veterinário explica que, em muitos casos, os animais com má formação genética não chegam ao final da gestação, podendo ser expelidos de forma espontânea pela mãe. No caso do bezerro, os donos da propriedade chamaram amigos para auxiliar no parto. Apesar dos esforços, o filhote já nasceu morto.

A estudante de Ciências Biológicas Nathália Borges foi uma das pessoas que auxiliou no parto. Segundo ela, todos acreditavam que se tratavam de dois bezerros. Mas, quando foram puxar o animal, depararam-se com a má formação genética.

"Acreditávamos que eram dois bezerros separados. Então, puxamos um e tentamos deixar o outro dentro, porque os dois não saíram ao mesmo tempo. Só no final descobrimos que era um só”, conta.

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