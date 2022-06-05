Bezerros gêmeos, Zé Lucas e Zé Leôncio chamam atenção em sítio no ES

Caso incomum de ser registrado, uma vaca pariu bezerros gêmeos em uma propriedade rural na comunidade Pedra Lisa Alta, no interior do município de Iconha , no Sul do Estado . A família só descobriu que se tratava de dois animais, chamados Zé Lucas e Zé Leôncio, na manhã deste sábado (4).

A vaca Mimosa pariu os bezerros Zé Lucas e Zé Leôncio e surpreendeu a família Crédito: Maria de Fátima Trevizani

TV Gazeta. Segundo ela, era a única prenha no rebanho. “Quando fomos olhar, tinha os dois bezerros machos no pasto também”, conta. Maria de Fátima Trevizani é a dona da vaca Mimosa, a mãe dos bezerros que receberam seus nomes em homenagem à novela Pantanal , exibida pela. Segundo ela, era a única prenha no rebanho. “Quando fomos olhar, tinha os dois bezerros machos no pasto também”, conta.

Para Maria de Fátima, foi uma surpresa ver os animais que, segundo estimativa da família, devem ter nascido na quarta-feira (1º) porque já conseguem se firmar e andar bem. “Sabia que ela estava para ter um bezerro, mas não dois”, observa.

Em 2016, um episódio semelhante já havia acontecido na propriedade e uma vaca teve bezerros gêmeos. Entretanto, eles não sobreviveram às primeiras horas de vida. Já Zé Lucas e Zé Leôncio, afirma Maria de Fátima, demonstram estar se desenvolvendo bem. “Eles estão mamando, comendo e andando direitinho."

Maria de Fátima, que vive na propriedade Jadir Lourencini e é nora do dono, disse que o local é destinado a gado de corte. No entanto, pelo fato de Mimosa ter sido um presente do sogro, a vaca tornou-se o animal de estimação da família. “Agora, os bezerros também serão os nossos novos animais de estimação”, garante.