Bezerro com malformação na cabeça é caso raro no ES

Caso aconteceu no interior de Presidente Kennedy Crédito: Juliana Jordão

Presidente Kennedy, Litoral Sul do Espírito Santo na última sexta-feira (26). É que uma das vacas da propriedade de Juliana Jordão nasceu com uma malformação no crânio. O caso é considerado raro no Espírito Santo, segundo especialista da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Um caso curioso chamou a atenção de uma família no interior de, Litoral Sul do Espírito Santo na última sexta-feira (26). É que uma das vacas da propriedade de Juliana Jordão nasceu com uma malformação no crânio. O caso é considerado raro no, segundo especialista da

A produtora da localidade de São Paulinho conta que foi a primeira vez que viu uma bezerra assim. “Quando cheguei no curral ele estava berrando, mas o berro parecia de dor, diferente dos outros que nascem aqui. Hoje, está mamando normal, andando. Ela é linda”, contou Juliana Jordão.

DOENÇAS

Alegre, Louisiane de Carvalho Nunes, conta que pode se tratar de hidrocefalia ou meningocele. O caso, possivelmente, deve ser o primeiro no Estado. A doutora especialista em Patologia e Toxicologia Animal da Ufes em, Louisiane de Carvalho Nunes, conta que pode se tratar de hidrocefalia ou meningocele. O caso, possivelmente, deve ser o primeiro no Estado.

Ela explica que a hidrocefalia é um acúmulo de líquido cefalorraquidiano, que pode ser de origem infecciosa, neoplásica ou defeito congênito. Já a meningocele é a herniação das meninges por defeitos na formação óssea do crânio, que também pode ser de origem congênita ou decorrente de processos infecciosos.

Há necessidade inicialmente de se confirmar qual o é processo patológico e definir as possíveis causas. Deve-se verificar se existe consanguinidade no rebanho ou de se detectar possíveis doenças infecciosas Louisiane de Carvalho Nunes