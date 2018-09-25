Vaca dá à luz três bezerros em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O caso deixou os criadores surpresos, uma vez que a gestação tripla de bovinos não é tão comum. Os três animais são fêmeas. Uma vaca da raça Nelore deu à luz três bezerras no fim de semana, em, nodo Estado. O caso deixou os criadores surpresos, uma vez que a gestação tripla de bovinos não é tão comum. Os três animais são fêmeas.

Segundo o filho do dono da propriedade onde o animal nasceu, Wescley Ferreira, o caso aconteceu no sábado (22) na localidade de Santa Fé de Cima. Ele contou que nunca havia acontecido gestação do tipo.

O médico veterinário Paulo Marino explica que o caso em bovinos não é comum. "Temos casos como este registrado em outros locais. Gêmeos é bastante comum, mas três, não", conta.

Marino explica que, neste caso, não deve haver problemas com a infertilidade das bezerras. Caso nascesse um macho em meio a uma ou duas fêmeas, o macho ou uma das fêmeas poderiam ser inférteis.