Bezerro nasce com duas cabeças em Presidente Kennedy

Um fato curioso chamou a atenção em uma propriedade rural do interior de Presidente Kennedy , Litoral Sul do Espírito Santo. Um bezerro nasceu, na manhã desta terça-feira (26), com duas cabeças. Apesar de estranho, casos semelhantes no mundo animal não são raros.

Bezerro com duas cabeças nasceu em Presidente Kennedy Crédito: Internauta

O caso aconteceu na localidade de Gromogol. O professor da Universidade Federal do Espírito Santo, o médico veterinário Douglas Severo, explica que se trata de uma anomalia genética que aparece com certa frequência.

A policefalia, como é chamada, é causada por cruzamentos entre parentes e corre por erro na divisão do óvulo, ou por uma separação incompleta no caso da gestação de gêmeos univitelinos.