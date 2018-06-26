Bezerro nasce com duas cabeças em Presidente Kennedy

Um fato curioso chamou a atenção em uma propriedade rural do interior de Presidente Kennedy, Litoral Sul do Espírito Santo. Um bezerro nasceu, na manhã desta terça-feira (26), com duas cabeças. Apesar de estranho, casos semelhantes no mundo animal não são raros.
O caso aconteceu na localidade de Gromogol. O professor da Universidade Federal do Espírito Santo, o médico veterinário Douglas Severo, explica que se trata de uma anomalia genética que aparece com certa frequência.
A policefalia, como é chamada, é causada por cruzamentos entre parentes e corre por erro na divisão do óvulo, ou por uma separação incompleta no caso da gestação de gêmeos univitelinos.
Severo conta ainda que, em animais mamíferos, na maioria das vezes, o animal com duas cabeças não sobrevive por mais que algumas horas ou semanas, por conta da dificuldade de se alimentar ou pela existência de outras anomalias em órgãos internos.