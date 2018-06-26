Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mundo animal

Bezerro nasce com duas cabeças em Presidente Kennedy

Apesar de estranho, casos semelhantes no mundo animal não são raros

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 20:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 20:53
Um fato curioso chamou a atenção em uma propriedade rural do interior de Presidente Kennedy, Litoral Sul do Espírito Santo. Um bezerro nasceu, na manhã desta terça-feira (26), com duas cabeças. Apesar de estranho, casos semelhantes no mundo animal não são raros.
Bezerro com duas cabeças nasceu em Presidente Kennedy Crédito: Internauta
O caso aconteceu na localidade de Gromogol. O professor da Universidade Federal do Espírito Santo, o médico veterinário Douglas Severo, explica que se trata de uma anomalia genética que aparece com certa frequência.
A policefalia, como é chamada, é causada por cruzamentos entre parentes e corre por erro na divisão do óvulo, ou por uma separação incompleta no caso da gestação de gêmeos univitelinos.
Severo conta ainda que, em animais mamíferos, na maioria das vezes, o animal com duas cabeças não sobrevive por mais que algumas horas ou semanas, por conta da dificuldade de se alimentar ou pela existência de outras anomalias em órgãos internos. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados