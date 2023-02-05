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Filhotes de tubarão aparecem em Camburi e banhistas são retirados do mar

Também chamados de cação, os animais são comuns na orla de Vitória e muitos se alimentam de águas-vivas, cuja incidência tem se mostrado elevada neste verão
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

05 fev 2023 às 19:50

Publicado em 05 de Fevereiro de 2023 às 19:50

Tubarão da espécie cação apareceu na praia de Camburi
Tubarão, peixe também conhecido como cação, apareceu na praia de Camburi Crédito: Internauta
Banhistas que frequentavam a Praia de Camburi, em Vitória, neste domingo (5), tomaram um susto quando avistaram dois filhotes de tubarão na areia. Também chamados de cação, os animais não atacaram nem ofereceram risco a nenhum frequentador, mas as pessoas foram orientadas pelos guarda-vidas a deixar o mar. 
A estudante Maria Júllya da Cruz Pinheiro de Paula contou que estava com a família na praia quando salva-vidas se aproximaram e fizeram a recomendação. 
"Saímos todos do mar e um dos rapazes que estava dentro da água pegou o tubarão na mão para devolver para o mar. Ele estava vivo e, por sorte, não machucou ninguém.  Se ele tivesse se sentindo ameaçado, poderia ter machucado alguma das crianças que estavam ao redor brincando. Depois, o salva-vidas disse para ninguém ir para o fundo do mar, pois o tubarão bebê não anda sozinho (sem a mãe ou o pai)", explicou Maria Júllya. 
Ednardo Rocha Dalmacio, coordenador de Salvamento Marítimo de Vitória, disse que os dois tubarões agarraram na areia; um, na direção do Parque Atlântica e, outro, no sentido do antigo Hotel Canto do Sol. Além da atividade profissional, ele usa a referência pessoal de surfista para assegurar que é normal avistar cardume de cação nessa parte da praia e que nunca houve ataques. 
"Moro aqui há quase 40 anos, surfo desde pequeno e é normal cardume de cação passando. Nesta região de Jardim Camburi, da Praia de Camburi, é normal a gente ver. Nunca teve ataque, mas eles estão por aqui", observou. 
Um detalhe, segundo afirmou Ednardo, é que um dos tubarões foi visto comendo águas-vivas, cuja incidência nas praias está elevada neste verão
O oceanógrafo Paulo Rodrigues, do Projeto Baleia Jubarte, confirmou que o aparecimento de tubarões na costa é natural, não havendo qualquer indício de desequilíbrio ambiental. Ele explicou que, em geral, esses animais entram em áreas de estuário (braço de mar que se forma pela desembocadura de um rio) para se reproduzir, a exemplo do que ocorre em Regência, no litoral de Linhares, Norte do Estado, quando tubarões entram no rio para ter os filhotes. 
"Nosso litoral tem uma grande diversidade, são dezenas de espécies de tubarão por aqui. Na área específica em que foram encontrados, são comuns. Não é à toa que a região se chamava Ponta de Tubarão. Antigamente, pescava-se muito cação por ali."
Questionado sobre riscos, Paulo Rodrigues ressaltou que as pessoas nunca devem tentar manuseá-los, como ocorreu em Camburi. Ele disse que, se o animal está com pouca mobilidade a ponto de ser capturado na mão, há probabilidade de estar doente. Além disso, há sempre o risco de o tubarão desferir uma mordida. E, mesmo se não tentar pegar, mas apenas avistá-lo, o recomendável é sempre se manter afastado. Afinal, independentemente do tamanho, ressaltou o oceanógrafo, trata-se de um animal selvagem e o ideal é não se aproximar.  

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