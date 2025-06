Alternativa

Vitória x Brasília: novo voo direto da Gol sempre nas madrugadas

O voo tem duração de cerca de 1h30 e é realizado de segunda a sexta — mas com decolagem às 3h20

A Gol retomou os voos diretos de Vitória (VIX) para Brasília (BSB) , mas o horário das decolagens chamou atenção de quem foi buscar por passagens: sempre às 3h20 da madrugada, com chegada prevista ao Distrito Federal pouco antes das 5h. >

Mulher e 2 amantes são condenados em caso de idoso esquartejado e jogado em rio no ES

O voo tem duração de cerca de 1h30 e é realizado de segunda a sexta, segundo a companhia aérea. Já as partidas de volta de Brasília para Vitória são à 0h35 do Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek com pouso em território capixaba perto das 2h25 da madrugada.>