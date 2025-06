Sem escala

Vitória volta a ter voos diretos para Brasília operados pela Gol

Com a rota reativada, passageiros terão mais possibilidades de conexão com destinos internacionas, como Miami, Orlando, Cancún e Bogotá

Aa rota tem como objetivo atender à demanda local de Vitória para a Capital federal e também possibilitar as conexões domésticas dos clientes capixabas com diversos destinos no Norte, Centro-Oeste e Nordeste, a partir de Brasília, como Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Manaus, Belém, Santarém, Macapá, Marabá, Palmas, Cuiabá, Recife, Fortaleza e Teresina.>