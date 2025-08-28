Home
>
Cotidiano
>
O voo noturno dos Correios está de volta ao Espírito Santo?

O voo noturno dos Correios está de volta ao Espírito Santo?

Presença de um dos aviões cargueiros da Total que fazia a rota da Rede Postal Noturna no Aeroporto de Vitória na tarde desta quinta (28) gerou questionamentos sobre uma retomada da operação

Imagem de perfil de Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Editor adjunto / [email protected]

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 17:34

A presença de um cargueiro da Total, que deixou de operar em Vitória em abril, chamou a atenção dos curiosos nesta quinta-feira (28)
A presença de um cargueiro da Total, que deixou de operar em Vitória em abril, chamou a atenção dos curiosos nesta quinta-feira (28) Crédito: Leitor A Gazeta

Desde o dia 22 de abril, Vitória deixou de fazer parte da Rede Postal Noturna dos Correios e os voos operados pela Total Linhas Aéreas trazendo encomendas para a Capital capixaba foram encerrados, visto que o contrato entre as partes foi rompido por falta de pagamentos da estatal à empresa.

Recomendado para você

Presença de um dos aviões cargueiros da Total que fazia a rota da Rede Postal Noturna no Aeroporto de Vitória na tarde desta quinta (28) gerou questionamentos sobre uma retomada da operação

O voo noturno dos Correios está de volta ao Espírito Santo?

Paulo Sérgio Bins, de 56 anos, se envolveu em uma briga, caiu e bateu a cabeça em um degrau de um ônibus; homem envolvido na confusão prestou depoimento e foi liberado pela polícia

Morte de motorista de van após discussão causa comoção em Colatina

Eduarda Lisboa chegou à final da categoria Jornalismo Regional na premiação que incentiva a produção de reportagens que evidenciem o papel do Judiciário na promoção da cidadania e no combate à desinformação

Repórter de A Gazeta é finalista de prêmio nacional do Poder Judiciário

Ocorre que perto do fim da manhã desta terça-feira (28), um dos cargueiros que faziam a rota Galeão (RJ) x Vitória/Vitória x Guarulhos (SP), da RPN dos Correios, decolou do Rio de Janeiro e pousou no Aeroporto de Vitória, o que gerou dúvidas sobre uma eventual retomada da operação.

A reportagem de A Gazeta apurou que a presença do Boeing 737-400F, matrícula PS-TLG, não tem relação alguma com um eventual retorno da Rede Postal Noturna ao Espírito Santo. A vinda do cargueiro para Vitória se deu por um fretamento do Banco Central para o transporte de valores. Esta operação, inclusive, mobilizou um grande efetivo de policiais do terminal aeroportuário até uma agência do Banco do Brasil, no Centro da Capital. Ruas chegaram a ser bloqueadas para a passagem dos carros-fortes.

A Secretaria de Segurança Pública do ES comunicou que deu apoio movimentação de valores, solicitado pelo Banco do Brasil, nesta quinta-feira.

Uma fonte do aeroporto que atuou na logística revelou que este tipo de voo é destinado ao transporte de grandes volumes de cédulas e moedas, o que demanda a ação das forças de segurança locais, além da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. O valor transportado, claro, não foi revelado. Em nota, o Banco do Brasil explicou que se trata de operação de rotina sob coordenação do Banco Central, com logística estabelecida em conjunto com as autoridades envolvidas.

Sobre a possibilidade dos voos noturnos voltarem ao ES, não existe nada que indique uma retomada das operações. A base da companhia aérea em Vitória, inclusive, foi desativada desde o encerramento antecipado do contrato com os Correios —  originalmente previsto até o mês de setembro. Após finalizar o descarregamento de todo o volume de cargas, a aeronave decolou de Vitória às 13h41 e pousou no Aeroporto do Galeão às 14h37.

Leia mais

Imagem - Avião barulhento da meia-noite decola pela última vez

Avião barulhento da meia-noite decola pela última vez

Imagem - A despedida da profissão na aviação agora 'aposentada'

A despedida da profissão na aviação agora 'aposentada'

Imagem - O dia em que Linhares recebeu maior avião da história

O dia em que Linhares recebeu maior avião da história

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Aviação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais