O voo noturno dos Correios está de volta ao Espírito Santo?

Presença de um dos aviões cargueiros da Total que fazia a rota da Rede Postal Noturna no Aeroporto de Vitória na tarde desta quinta (28) gerou questionamentos sobre uma retomada da operação

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 17:34

A presença de um cargueiro da Total, que deixou de operar em Vitória em abril, chamou a atenção dos curiosos nesta quinta-feira (28) Crédito: Leitor A Gazeta

Desde o dia 22 de abril, Vitória deixou de fazer parte da Rede Postal Noturna dos Correios e os voos operados pela Total Linhas Aéreas trazendo encomendas para a Capital capixaba foram encerrados, visto que o contrato entre as partes foi rompido por falta de pagamentos da estatal à empresa.

Ocorre que perto do fim da manhã desta terça-feira (28), um dos cargueiros que faziam a rota Galeão (RJ) x Vitória/Vitória x Guarulhos (SP), da RPN dos Correios, decolou do Rio de Janeiro e pousou no Aeroporto de Vitória, o que gerou dúvidas sobre uma eventual retomada da operação.

A reportagem de A Gazeta apurou que a presença do Boeing 737-400F, matrícula PS-TLG, não tem relação alguma com um eventual retorno da Rede Postal Noturna ao Espírito Santo. A vinda do cargueiro para Vitória se deu por um fretamento do Banco Central para o transporte de valores. Esta operação, inclusive, mobilizou um grande efetivo de policiais do terminal aeroportuário até uma agência do Banco do Brasil, no Centro da Capital. Ruas chegaram a ser bloqueadas para a passagem dos carros-fortes.

Uma fonte do aeroporto que atuou na logística revelou que este tipo de voo é destinado ao transporte de grandes volumes de cédulas e moedas, o que demanda a ação das forças de segurança locais, além da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. O valor transportado, claro, não foi revelado. Em nota, o Banco do Brasil explicou que se trata de operação de rotina sob coordenação do Banco Central, com logística estabelecida em conjunto com as autoridades envolvidas.

Sobre a possibilidade dos voos noturnos voltarem ao ES, não existe nada que indique uma retomada das operações. A base da companhia aérea em Vitória, inclusive, foi desativada desde o encerramento antecipado do contrato com os Correios — originalmente previsto até o mês de setembro. Após finalizar o descarregamento de todo o volume de cargas, a aeronave decolou de Vitória às 13h41 e pousou no Aeroporto do Galeão às 14h37.

