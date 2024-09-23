Tráfico aumenta "pedágio" cobrado de empresas após confrontos no ES

Crédito: Arte - Sabrina Cardoso com Microsoft Designer

Após confrontos em bairros de Vitória, o último deles no dia 19 resultou em um jovem baleado , os relatos são de que o tráfico decidiu aumentar o “pedágio” cobrado de comércio e empresas, incluindo as que fornecem o serviço de internet em comunidades de Vitória. Os valores, que variavam de R$ 3 mil a R$ 5 mil, podem chegar agora a R$ 15 mil.

As informações são de que as disputas por territórios enfraqueceram as finanças dos grupos criminosos, que mantêm suas principais lideranças escondidas no Rio de Janeiro. E agora precisam de mais recursos para fazer frente aos enfrentamentos com as forças de segurança e aos gastos com advogados.

Entre as comunidades alvo da cobrança do “pedágio” para quem fornece o serviço de internet estão Itararé, Morro do Macaco, Tabuazeiro, Santos Dumont, São Cristóvão e Maruípe.

Os dois — Nono e MK — comandam de lá as extorsões, feitas por intermédio de vídeo chamadas. As recusas no pagamento são seguidas de ameaças a funcionários, que chegaram a ser detidos pelos traficantes, a familiares, e ao corte dos fios que levam o sinal às casas dos moradores. Também são impedidos de promoverem consertos e atender chamadas na região.

Quando as ameaças ocorrem, os funcionários, por medo, param de trabalhar. Os que podem transferem as atividades para home office. Moradores relatam que empresas e comerciantes já deixaram de prestar serviços em comunidades de Vitória em decorrência das ameaças.

O pagamento aos traficantes é feito por meio de Pix, para diferentes números de telefone, e de pessoas diferentes.

O que diz a polícia

A situação vem sendo investigada pela Polícia Civil, segundo o coordenador do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), delegado Alan Moreno de Andrade. Ele explica que detalhes não podem ser repassados para não interferir na apuração.