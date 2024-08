No Morro do Cabral

Confronto entre policiais e suspeito termina com um baleado em Vitória

Caso aconteceu na noite de terça-feira (30), após a informação de que homens armados estariam em uma praça da região

Policiamento foi reforçado no Morro do Cabral, em Vitória, nesta quarta-feira (31). (Priciele Venturni)

Um homem de 37 anos, apontado pela Polícia Militar como gerente do tráfico de drogas do Morro do Cabral, em Vitória, foi baleado e ficou com pelo menos seis perfurações pelo corpo após um intenso confronto entre um suspeito e militares na região, na noite de terça-feira (30).

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o baleado já havia trocado tiros com os agentes em outras ocasiões. No entanto, a corporação não confirmou se ele era o homem que disparou contra os militares na noite de terça, apenas disse que ele ficou ferido por causa do confronto.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, tudo começou quando equipes da Força Tática receberam informações de que homens estariam fortemente armados na praça da Rua Dalmácio Sodré. Segundo as investigações, a região é controlada pelo Primeiro Comando de Vitória (PCV). Os policiais foram até o local.

Quando chegaram na Rua Santo Agostinho, já perto da praça, os policiais viram um homem armado. De acordo com o boletim de ocorrência, um dos militares mandou o suspeito parar, mas ele teria corrido, atirando, momento em que houve confronto. O criminoso conseguiu fugir.

Em buscas pelo local do confronto, os policiais encontraram uma pistola calibre 380 carregada com 10 munições, um carregador com capacidade para 19 munições, três rádios comunicadores e três bases.

Em um primeiro momento, não foi encontrado ninguém ferido no local. O material apreendido foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória.

Homem baleado

Já no início da madrugada desta quarta-feira (31), a Polícia Militar soube que um homem baleado havia dado entrada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.

Ele estava no centro cirúrgico, com perfurações de tiros na região do abdômen. A equipe de segurança do hospital informou que o ferido foi levado até a unidade de saúde em um carro Palio, que foi embora logo em seguida.

Ao realizar consultas no sistema, foi constatado que o homem tem diversos registros de ocorrências policiais. Inicialmente, ele ficou sob escolta policial, mas, de acordo com apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o homem não estava mais sendo escoltado nesta quarta-feira (31).

Pela manhã, o policiamento foi reforçado no Morro do Cabral. A Polícia Civil disse que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional da Serra, sem autuação em flagrante neste primeiro momento. O caso seguirá sob investigação.

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o homem baleado tem entradas e saídas do sistema prisional capixaba desde novembro de 2011. Em 2021, ele foi solto por meio de alvará expedido pela Justiça.

