Maus-tratos

Homem que aparece em vídeo agredindo cavalo é identificado pela polícia do ES

Caso ocorreu em Cariacica e foi descoberto após divulgação de vídeo nas redes sociais; suspeito tem 64 anos e foi identificado com apoio de funcionário do rancho localizado no bairro Alzira Ramos

Bruno Nézio Reporter / [email protected]

Publicado em 23 de julho de 2025 às 16:37

Um homem suspeito de agredir um cavalo com pedaços de madeira em um rancho no bairro Alzira Ramos, em Cariacica, foi identificado pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). O caso foi encaminhado às autoridades no último domingo (20) após a circulação de um vídeo nas redes sociais, mobilizou o Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), que concluiu as investigações nesta quarta-feira (23).>

As imagens mostram (veja o vídeo acima) o homem atingindo o animal diversas vezes, inclusive na cabeça. Na terça-feira (22), os agentes conseguiram localizar o rancho e, com o apoio de um funcionário do local, identificaram o agressor: um homem de 64 anos que não teve a identidade revelada.>

Apesar da comprovação do crime, ele não foi preso porque os maus-tratos não ocorreram em flagrante. A equipe lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) com base no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, e o caso foi encaminhado à Justiça para as providências legais.>

“A pena para maus-tratos a animais, em geral, varia de três meses a um ano de detenção, além de multa. No caso de cães e gatos, a pena é mais severa. Mas, independentemente do animal, é importante que haja responsabilização”, explicou o delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo de Proteção Animal, em nota compartilhada pela corporação.>

>

O delegado informou ainda que a Polícia Civil incluiu no procedimento um pedido de busca e apreensão do cavalo. A solicitação já foi encaminhada ao Poder Judiciário. “Mesmo sem o flagrante, solicitamos judicialmente a apreensão do cavalo para garantir que ele não continue sofrendo maus-tratos. A integridade do animal é prioridade”, afirmou Piquet.>

A PCES reforça que denúncias de maus-tratos a animais podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181, com garantia de sigilo e anonimato.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta